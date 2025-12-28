カレンダーセクション

ノルウェー国内総生産(GDP)前年比は、指定された四半期に国内で生産されたすべての商品及びサービスの前年同期と比較した金額を反映しています。

GDPの計算には、生産の観点から、受け取った収入の観点から、または支出の観点からの3つのアプローチがあります。

  • 生産アプローチは、付加価値の計算に基づいています(製造原価の合計値から中間費用が差し引かれます)。
  • 収益アプローチには、従業員の報酬、製品と生産の減税、総稼働剰余金およびその他の収入の4つの部分の付加価値の合計が含まれます。
  • 支出アプローチは、経済内のすべての最終支出の合計です。これには、最終消費支出、総資本形成、財及びサービスの純輸出が含まれます。

ノルウェーのGDP計算には3つのアプローチすべてが適用されます。GDP計算のソースデータは、生産者と消費者の価格指数、小売価格データ、生産高データ、労働市場指標、家計所得のデータなどを含む国民経済計算から取得されます。GDPの実際の変化をインフレのプロセスから分離するために、デフレータがさらに適用されます。

GDPは国の経済力の主要指標です。安定したGDPの伸びは、経済システムと金融システムの両方の持続可能性を示すもので、ノルウェークローネの相場にプラスと見なすことができます。

直近値:

実際のデータ

予想値

"ノルウェー国内総生産(GDP)前年比 (Norway Gross Domestic Product (GDP) y/y)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。

実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。

日付 (GMT)
参照
実際
予測
3 Q 2025
2.1%
-1.2%
-0.6%
2 Q 2025
-2.1%
-0.3%
-0.3%
1 Q 2025
-0.4%
1.6%
-0.3%
4 Q 2024
-0.3%
3.9%
3.7%
3 Q 2024
3.5%
1.8%
5.4%
2 Q 2024
4.2%
-0.1%
-0.9%
1 Q 2024
-0.8%
-0.7%
0.4%
4 Q 2023
0.5%
-0.6%
-1.9%
3 Q 2023
-1.9%
1.8%
0.3%
2 Q 2023
0.7%
2.2%
3.3%
1 Q 2023
3.0%
1.9%
1.2%
4 Q 2022
1.3%
3.2%
2.4%
3 Q 2022
2.5%
4.5%
4.4%
2 Q 2022
3.9%
6.4%
4.9%
1 Q 2022
4.8%
1.9%
5.3%
4 Q 2021
5.4%
0.8%
5.3%
3 Q 2021
5.1%
1.9%
6.2%
2 Q 2021
6.1%
1.2%
-1.4%
1 Q 2021
-1.4%
0.4%
-0.6%
4 Q 2020
-0.6%
0.3%
-0.1%
3 Q 2020
-0.2%
-3.5%
-4.0%
2 Q 2020
-4.7%
2.1%
0.9%
1 Q 2020
1.1%
-0.2%
1.8%
4 Q 2019
1.8%
1.2%
3 Q 2019
1.3%
-0.7%
2 Q 2019
-0.7%
2.3%
1 Q 2019
2.5%
1.9%
4 Q 2018
1.7%
1.2%
3 Q 2018
1.1%
3.4%
2 Q 2018
3.3%
0.3%
1 Q 2018
0.3%
1.6%
4 Q 2017
1.4%
3.4%
3 Q 2017
3.2%
0.1%
2 Q 2017
0.2%
2.5%
1 Q 2017
2.6%
1.9%
4 Q 2016
1.8%
-0.9%
3 Q 2016
-0.9%
2.5%
2 Q 2016
2.5%
0.6%
1 Q 2016
0.7%
0.1%
4 Q 2015
0.1%
2.6%
3 Q 2015
3.0%
2.3%
2 Q 2015
2.2%
1.5%
1 Q 2015
1.5%
3.0%
4 Q 2014
3.2%
1.8%
3 Q 2014
2.1%
0.0%
2 Q 2014
-0.3%
3.9%
1 Q 2014
3.9%
1.1%
4 Q 2013
1.1%
2.2%
3 Q 2013
2.1%
2.0%
2 Q 2013
2.6%
-2.6%
12
