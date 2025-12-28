ノルウェー国内総生産(GDP)前年比は、指定された四半期に国内で生産されたすべての商品及びサービスの前年同期と比較した金額を反映しています。

GDPの計算には、生産の観点から、受け取った収入の観点から、または支出の観点からの3つのアプローチがあります。

生産アプローチは、付加価値の計算に基づいています(製造原価の合計値から中間費用が差し引かれます)。

収益アプローチには、従業員の報酬、製品と生産の減税、総稼働剰余金およびその他の収入の4つの部分の付加価値の合計が含まれます。

支出アプローチは、経済内のすべての最終支出の合計です。これには、最終消費支出、総資本形成、財及びサービスの純輸出が含まれます。

ノルウェーのGDP計算には3つのアプローチすべてが適用されます。GDP計算のソースデータは、生産者と消費者の価格指数、小売価格データ、生産高データ、労働市場指標、家計所得のデータなどを含む国民経済計算から取得されます。GDPの実際の変化をインフレのプロセスから分離するために、デフレータがさらに適用されます。

GDPは国の経済力の主要指標です。安定したGDPの伸びは、経済システムと金融システムの両方の持続可能性を示すもので、ノルウェークローネの相場にプラスと見なすことができます。

