住宅価格指数(HPI) s.a. 前月比は、報告された月の平均住宅不動産価格の季節調整された割合の前月と比較した変化を反映しています。居住用不動産取引に関する情報は、国の土地レジストリ及びノルウェー最大級の住宅ローン貸し手の統計から収集されます。収集されたデータは、住宅用不動産市場の売上高の約70％をカバーしています。

指数は、購入した住宅に対して個人が支払う価格を測定します。HPIは、全国の中古住宅価格のダイナミクスを反映しています。

住宅市場はノルウェーの経済において重要な役割を果たしています。住宅価格の上昇は、他の影響の中でもとりわけ、家計資産の成長、ひいては商品やサービスの購入に大きな影響を与えます。このような購入は、ノルウェー本土のGDPの半分以上を占めています。住宅価格の動向は、住宅投資の発展にとっても重要です。さらに、住宅価格のダイナミクスは全体的なインフレと金融の安定性に影響を与えるため、ノルウェー中央銀行が設定する金利に影響を与える可能性があります。

エコノミストは指標を分析して住宅市場の活動を評価します。また、住宅ローン金利の変化を測定し、住宅の可用性を評価し、国内の一般的なインフレを評価するための分析ツールとしても機能します。住宅価格の上昇は、国の通貨インフレの成長を示しているため、国の経済にとって好ましい要因と見なされています。予想を上回るHPIの伸びは、NOK相場にプラスの影響を与える可能性があります。

