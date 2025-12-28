一般公的国内貸付債務前年比は、ノルウェークローネおよび外貨でのノルウェーの信用機関への世帯の債務を反映しています。ここでの「公的」とは、政府、非金融企業、世帯などの機関部門を意味します。「世帯」には、世帯にサービスを提供する非営利団体も含まれます。

統計には、国内銀行、国営信用機関、金融および損害保険会社、住宅ローン会社、年金基金などが発行したすべてのローンの債務が含まれています。ノルウェーで発行された債券も含まれます。

ノルウェー統計局は、銀行、住宅ローン会社、政府系信用機関、金融会社が提出したレポートから債務データを収集しています。データは、年金基金、中央預託機関、中央金融監督局からも提供されます。

ローン債務指標は、ノルウェーでの民間部門の融資を直接反映しています。世帯および民間企業に発行されたクレジットローンの額は、国の銀行部門の発展、消費者の福利、そして部分的には小売販売のレベルを特徴付けます。この指標は予測的ではありません。人々は通常、金利が低下した場合や労働市場が成長した場合(今後の所得に自信がある)、より多額のローンを引き出します。この数字は、別個の指標として解釈されることはまれであり、通常、消費者支出、賃金、銀行部門の状態などの他の指標と併せて分析されます。

一般的に、小売売上高の伸びは、消費者活動の増加を示しており、ノルウェークローネ相場に対してプラスとみなすことができます。

直近値: