ノルウェー一般公的国内貸付債務前年比 (Norway General Public Domestic Loan Debt y/y)

国：
ノルウェー
NOK, ノルウェー・クローネ
情報源：
ノルウェー統計局(SSB) (Statistics Norway (SSB))
3.9% 3.9%
3.9%
最後の発表 重要性 実際 予測
4.0%
3.9%
次の発表 実際 予測
一般公的国内貸付債務前年比は、ノルウェークローネおよび外貨でのノルウェーの信用機関への世帯の債務を反映しています。ここでの「公的」とは、政府、非金融企業、世帯などの機関部門を意味します。「世帯」には、世帯にサービスを提供する非営利団体も含まれます。

統計には、国内銀行、国営信用機関、金融および損害保険会社、住宅ローン会社、年金基金などが発行したすべてのローンの債務が含まれています。ノルウェーで発行された債券も含まれます。

ノルウェー統計局は、銀行、住宅ローン会社、政府系信用機関、金融会社が提出したレポートから債務データを収集しています。データは、年金基金、中央預託機関、中央金融監督局からも提供されます。

ローン債務指標は、ノルウェーでの民間部門の融資を直接反映しています。世帯および民間企業に発行されたクレジットローンの額は、国の銀行部門の発展、消費者の福利、そして部分的には小売販売のレベルを特徴付けます。この指標は予測的ではありません。人々は通常、金利が低下した場合や労働市場が成長した場合(今後の所得に自信がある)、より多額のローンを引き出します。この数字は、別個の指標として解釈されることはまれであり、通常、消費者支出、賃金、銀行部門の状態などの他の指標と併せて分析されます。

一般的に、小売売上高の伸びは、消費者活動の増加を示しており、ノルウェークローネ相場に対してプラスとみなすことができます。

直近値:

実際のデータ

予想値

"ノルウェー一般公的国内貸付債務前年比 (Norway General Public Domestic Loan Debt y/y)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。

実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。

日付 (GMT)
参照
実際
予測
11月 2025
3.9%
3.9%
3.9%
10月 2025
3.9%
3.8%
3.9%
9月 2025
3.8%
4.0%
4.0%
8月 2025
4.0%
4.1%
4.1%
7月 2025
4.1%
4.1%
4.1%
6月 2025
4.1%
4.1%
4.1%
5月 2025
4.1%
3.9%
4.1%
4月 2025
4.1%
4.0%
3.8%
3月 2025
3.8%
3.8%
3.6%
2月 2025
3.6%
3.3%
3.6%
1月 2025
3.6%
3.1%
3.4%
12月 2024
3.3%
3.9%
3.6%
11月 2024
3.6%
4.0%
3.8%
10月 2024
3.8%
3.8%
3.7%
9月 2024
3.7%
3.5%
3.7%
8月 2024
3.8%
3.5%
3.7%
7月 2024
3.7%
3.6%
3.6%
6月 2024
3.6%
3.3%
3.1%
5月 2024
3.1%
3.4%
3.2%
4月 2024
3.2%
3.3%
3.5%
3月 2024
3.5%
3.6%
3.5%
2月 2024
3.5%
3.3%
3.5%
1月 2024
3.5%
3.6%
3.7%
12月 2023
3.4%
3.6%
3.5%
11月 2023
3.7%
3.8%
3.7%
10月 2023
3.7%
3.8%
4.1%
9月 2023
4.1%
3.7%
4.1%
8月 2023
4.0%
3.8%
4.2%
7月 2023
4.2%
4.3%
4.3%
6月 2023
4.3%
4.9%
5.0%
5月 2023
5.0%
5.2%
5.3%
4月 2023
5.3%
5.3%
5.2%
3月 2023
5.2%
5.4%
5.4%
2月 2023
5.4%
5.4%
5.3%
1月 2023
5.3%
5.4%
5.5%
12月 2022
5.5%
5.3%
5.4%
11月 2022
5.4%
5.2%
5.2%
10月 2022
5.2%
5.3%
5.1%
9月 2022
5.1%
5.4%
5.3%
8月 2022
5.2%
5.4%
5.2%
7月 2022
5.2%
5.1%
5.1%
6月 2022
5.1%
4.8%
4.9%
5月 2022
4.8%
4.9%
4.8%
4月 2022
4.8%
5.0%
5.0%
3月 2022
5.0%
4.8%
5.0%
2月 2022
4.8%
4.9%
5.0%
1月 2022
5.0%
4.8%
5.0%
12月 2021
5.0%
5.0%
5.1%
11月 2021
5.1%
5.3%
5.3%
10月 2021
5.3%
5.3%
5.3%
