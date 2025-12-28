経済指標カレンダー
ノルウェーコア消費者物価指数(CPI)前月比 (Norway Core Consumer Price Index (CPI) m/m)
|低
|-0.3%
|0.2%
|
0.6%
|最後の発表
|重要性
|実際
|予測
|
前
|-0.1%
|
-0.3%
|次の発表
|実際
|予測
|
前
ノルウェーコア消費者物価指数(コアCPI)前月比は、指定された月の消費財とサービスの価格の前月と比較した変化を反映します。指数は家計、すなわち最終的な財やサービスの消費者の観点から価格の変化を反映しています。
CPIは、さまざまなソース(オンライン調査、ノルウェー統計局事業登録からの売上高情報、商品取引統計、家計予算調査からの予算シェア)からのデータを使用して計算されます。ノルウェーの消費者物価指数のデータはさらにユーロスタットに送信され、ヨーロッパの統計に含まれます。
指数は、固定された消費者品目に含まれる消費財及びサービスの価値の変化として計算されます。コアCPIには、揮発性の高い食品、アルコール、タバコ、エネルギーの価格は含まれていません。コア指数では、ギャンブル、帰属家賃、生命保険、州健康保険、間接的に測定された金融仲介サービスなど、家計の最終消費者支出の一部ではない、または単一のシステムに含まれない費用のカテゴリのいくつかの消費財及びサービスは無視されます。
消費者物価指数は、インフレを測定する重要な指標の1つです。CPIは、支払修正の基礎として、および小売売上指標の計算におけるデフレータとして使用されます。予想より高いCPI値はNOK相場にとってプラスと見なされ、低い値はマイナスと見なされます。
直近値:
実際のデータ
予想値
"ノルウェーコア消費者物価指数(CPI)前月比 (Norway Core Consumer Price Index (CPI) m/m)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。
実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。
