ノルウェー生産者物価指数(PPI)前月比 (Norway Producer Price Index (PPI) m/m)

国：
ノルウェー
NOK, ノルウェー・クローネ
情報源：
ノルウェー統計局(SSB) (Statistics Norway (SSB))
2.0%
0.1%
最後の発表 重要性 実際 予測
2.0%
次の発表 実際 予測
ノルウェー生産者物価指数前月比は、ノルウェーの製造業者が国内外の市場で生産・販売する商品の価格の変化を反映しています。この指数は、指定された月の生産者の視点からの価格の前月と比較した変化を測定します。この指数は毎月10日にノルウェー統計局(SSB)によって公開されます。

統計には、製造、石油およびガスの生産、エネルギー、鉱業、およびいくつかのサービスが含まれます。指数は、小売業の最終製品として出荷され、投資の対象となるか、または中間体として他の生産部門に移転される商品を対象としています。

主なデータソースは生産者の調査で、630の製品グループのサンプルの価格が報告されます。アンケートは毎月約1300社に送信され、約5000の商品の価格に関するデータが提供されます。従業員が100人未満の会社は計算から除外されます。記入済みのアンケートはメールで送信されます。

生産者物価指数は、消費者物価、ひいてはインフレの先行指標と見なされており、CPIと比較すると、より正確な暫定的指標です。生産者価格が上昇すれば、消費者物価もそれに応じて上昇すると予想されます。これら2つの指標は密接に相関しています。

生産者価格は消費者物価インフレの先行指標であるため、CPIの伸びはノルウェークローネ相場にとってプラスと見なすことができます。

"ノルウェー生産者物価指数(PPI)前月比 (Norway Producer Price Index (PPI) m/m)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。

日付 (GMT)
参照
実際
予測
11月 2025
2.0%
0.1%
10月 2025
0.1%
-1.7%
9月 2025
-1.7%
-0.9%
8月 2025
-0.9%
0.8%
7月 2025
0.8%
-0.3%
6月 2025
-0.3%
-3.0%
5月 2025
-3.0%
-5.4%
4月 2025
-5.4%
-7.1%
3月 2025
-7.1%
1.7%
2月 2025
1.7%
4.7%
1月 2025
4.7%
1.1%
12月 2024
1.1%
3.3%
11月 2024
3.3%
4.6%
10月 2024
4.6%
-1.9%
9月 2024
-1.9%
1.9%
8月 2024
1.9%
0.1%
7月 2024
0.1%
0.5%
6月 2024
0.5%
-0.9%
5月 2024
-0.9%
3.4%
4月 2024
3.4%
2.7%
3月 2024
2.7%
-2.5%
2月 2024
-2.5%
-3.2%
1月 2024
-3.2%
-7.4%
12月 2023
-7.4%
-0.3%
11月 2023
-0.3%
5.2%
10月 2023
5.2%
4.8%
9月 2023
4.8%
4.8%
8月 2023
4.8%
-2.9%
7月 2023
-2.9%
0.3%
6月 2023
0.3%
-8.3%
5月 2023
-8.3%
0.8%
4月 2023
0.8%
-3.5%
3月 2023
-3.5%
-2.9%
2月 2023
-2.9%
-17.3%
1月 2023
-17.3%
4.9%
12月 2022
4.9%
5.2%
11月 2022
5.2%
-16.5%
10月 2022
-16.5%
-7.2%
9月 2022
-7.2%
8.2%
8月 2022
8.2%
7.5%
7月 2022
7.5%
7.2%
6月 2022
7.2%
1.7%
5月 2022
1.7%
-7.2%
4月 2022
-7.2%
16.9%
3月 2022
16.9%
2.1%
2月 2022
2.1%
-1.2%
1月 2022
-1.2%
8.1%
12月 2021
8.1%
3.0%
11月 2021
3.0%
6.2%
10月 2021
6.2%
8.0%
12
