ノルウェー消費者物価指数(CPI)前月比 (Norway Consumer Price Index (CPI) m/m)

国：
ノルウェー
NOK, ノルウェー・クローネ
情報源：
ノルウェー統計局(SSB) (Statistics Norway (SSB))
セクター
価格
0.1% 0.7%
0.1%
最後の発表 重要性 実際 予測
-0.2%
0.1%
次の発表 実際 予測
ノルウェー消費者物価指数前月比は、家計が購入した財・サービスの価格の変化を反映します。この指数は、前月と比較したその月の変化を示します。この指標バリアントは、経時変化をより正確に評価できるように季節調整済みデータを反映します。たとえば、季節調整は、季節販売に強く影響される衣料品や靴の価格統計にとって非常に重要です。

計算には、食事、アルコール飲料、非アルコール飲料、衣類、賃貸料、日常の家庭の維持、医療、通信サービス、レジャーなどの民間消費のあらゆる部分が含まれます。直接税金、強制健康保険を含む社会保障費、投資と貯蓄の支出は消費とはみなされません。統計は、すべての直接および間接税、追加料金、補助金、割引を考慮に入れて、消費者が支払った実際の価格を反映しています。

CPIは、オンライン調査、商品取引統計、家計予算調査からのデータを使用して計算されます。価格の変化は、ノルウェーの世帯の一般的な消費を表す650の商品とサービスのサンプルを使用して計算されます。サンプルの大部分は一定ですが、消費パターンの変化を反映するために、サンプルは随時見直されます。CPI計算に使用される価格は、約2,000社のサンプルに基づいて小売店で収集され、このサンプルの6分の1は毎年更新されます。統計には、2,500のテナントから受け取った情報に基づく賃貸料の支払いに関するデータも含まれています。

CPIは毎月10日にノルウェー統計局によって公開されます。ノルウェーの消費者物価指数のデータはさらにユーロスタットに送信され、ヨーロッパの統計に含まれます。

消費者物価指数はインフレの主要指標の一つです。CPIは、支払修正の基礎として、および小売売上指標の計算におけるデフレータとして使用されます。予想より高いCPI値はNOK相場にとってプラスと見なされ、低い値はマイナスと見なされます。

直近値:

実際のデータ

予想値

"ノルウェー消費者物価指数(CPI)前月比 (Norway Consumer Price Index (CPI) m/m)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。

実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。

日付 (GMT)
参照
実際
予測
11月 2025
0.1%
0.7%
0.1%
10月 2025
0.3%
0.4%
0.4%
9月 2025
0.4%
-0.2%
-0.6%
8月 2025
-0.6%
0.2%
0.8%
7月 2025
0.8%
0.5%
0.2%
6月 2025
0.2%
0.4%
0.4%
5月 2025
0.4%
0.2%
0.7%
4月 2025
0.7%
-0.5%
-0.7%
3月 2025
-0.7%
0.5%
1.4%
2月 2025
1.4%
0.3%
0.2%
1月 2025
0.2%
0.5%
-0.1%
12月 2024
-0.1%
0.2%
0.3%
11月 2024
0.3%
0.2%
0.6%
10月 2024
0.6%
0.8%
0.3%
9月 2024
0.3%
-0.1%
-0.9%
8月 2024
-0.9%
0.3%
0.5%
7月 2024
0.5%
0.3%
0.2%
6月 2024
0.2%
0.2%
-0.1%
5月 2024
-0.1%
0.3%
0.8%
4月 2024
0.8%
0.3%
0.2%
3月 2024
0.2%
0.3%
0.2%
2月 2024
0.2%
0.4%
0.1%
1月 2024
0.1%
0.4%
0.1%
12月 2023
0.1%
0.6%
0.5%
11月 2023
0.5%
0.5%
1.0%
10月 2023
1.0%
0.3%
-0.1%
9月 2023
-0.1%
0.3%
-0.8%
8月 2023
-0.8%
0.5%
0.4%
7月 2023
0.4%
0.8%
0.6%
6月 2023
0.6%
0.7%
0.5%
5月 2023
0.5%
0.6%
1.1%
4月 2023
1.1%
1.0%
0.8%
3月 2023
0.8%
-0.1%
0.4%
2月 2023
0.4%
1.0%
0.2%
1月 2023
0.2%
0.0%
0.1%
12月 2022
0.1%
0.7%
-0.2%
11月 2022
-0.2%
0.9%
0.3%
10月 2022
0.3%
0.5%
1.4%
9月 2022
1.4%
0.7%
-0.2%
8月 2022
-0.2%
0.4%
1.3%
7月 2022
1.3%
1.0%
0.9%
6月 2022
0.9%
0.2%
0.2%
5月 2022
0.2%
0.4%
1.2%
4月 2022
1.2%
0.7%
0.6%
3月 2022
0.6%
0.2%
1.1%
2月 2022
1.1%
-0.1%
-0.9%
1月 2022
-0.9%
0.4%
0.7%
12月 2021
0.7%
0.4%
0.8%
11月 2021
0.8%
0.4%
-0.3%
10月 2021
-0.3%
0.2%
1.0%
1234
