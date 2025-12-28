カレンダーセクション

NAVノルウェー失業率n.s.a. (NAV Norway Unemployment Rate n.s.a.)

国：
ノルウェー
NOK, ノルウェー・クローネ
情報源：
ノルウェー労働福祉局(NAV) (Norway Labour and Welfare Administration (NAV))
2.1% 2.1%
2.1%
最後の発表 重要性 実際 予測
2.2%
2.1%
次の発表 実際 予測
NAV失業率n.s.a.は、民間労働力全体に対する現在失業者の割合の変化を反映しています。ノルウェーのNAV失業率は、ノルウェー労働福祉局(NAV)が提供するデータに基づいて測定されています。

失業者とは、16歳から65歳までのノルウェー居住者で、就労する準備はできていたが、報告された1週間は働かず、直近4週間以内に就職斡旋業者または雇用主に直接応募した、または 求人広告に返信した人です。

ノルウェー労働福祉局(NAV)は、求職者がNAVに提出した申請書に基づいて失業データを収集します。レポートには、過去2週間に提出または更新された申告のみが含まれます。

指標は、労働市場の状態を評価するために使用されます。これは予測指標ではなく、その伸びや減少は経済状況の変化の結果です。

失業率は、社会的な観点からも経済的な観点からも重要です。<失業率の上昇は、個人の所得の低下、ひいては消費者活動の減少につながります。さらに、これは州予算に対する圧力を高め、税収を減少させます。よって、予想より高い指標値は、ノルウェークローネ相場にとってマイナスであると見なすことができます。

実際のデータ

予想値

"NAVノルウェー失業率n.s.a. (NAV Norway Unemployment Rate n.s.a.)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。

実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。

日付 (GMT)
参照
実際
予測
12月 2025
2.1%
2.1%
2.1%
11月 2025
2.1%
2.0%
2.0%
10月 2025
2.0%
2.1%
2.1%
9月 2025
2.1%
2.1%
2.2%
8月 2025
2.2%
2.1%
2.2%
7月 2025
2.2%
2.0%
2.0%
6月 2025
2.0%
2.0%
2.0%
5月 2025
2.0%
1.9%
2.0%
4月 2025
2.0%
2.0%
2.1%
3月 2025
2.1%
2.2%
2.2%
2月 2025
2.2%
2.2%
2.3%
1月 2025
2.3%
2.0%
2.0%
12月 2024
2.0%
2.1%
2.0%
11月 2024
2.0%
1.9%
1.9%
10月 2024
1.9%
1.9%
2.0%
9月 2024
2.0%
1.7%
2.0%
8月 2024
2.0%
2.3%
2.1%
7月 2024
2.1%
2.0%
1.9%
6月 2024
1.9%
1.8%
1.9%
5月 2024
1.9%
2.0%
2.0%
4月 2024
2.0%
1.9%
2.0%
3月 2024
2.0%
2.1%
2.1%
2月 2024
2.1%
2.0%
2.1%
1月 2024
2.1%
1.8%
1.9%
12月 2023
1.9%
1.8%
1.8%
11月 2023
1.8%
1.7%
1.8%
10月 2023
1.8%
1.7%
1.8%
9月 2023
1.8%
1.9%
1.9%
8月 2023
1.9%
1.8%
1.8%
7月 2023
1.8%
1.6%
1.7%
6月 2023
1.7%
1.6%
1.7%
5月 2023
1.7%
1.7%
1.8%
4月 2023
1.8%
1.8%
1.8%
3月 2023
1.8%
1.9%
1.9%
2月 2023
1.9%
1.7%
1.9%
1月 2023
1.9%
1.6%
1.6%
12月 2022
1.6%
1.6%
1.6%
11月 2022
1.6%
1.6%
1.6%
10月 2022
1.6%
1.6%
1.6%
9月 2022
1.6%
1.6%
1.6%
8月 2022
1.6%
1.6%
1.7%
7月 2022
1.7%
1.6%
1.6%
6月 2022
1.6%
1.7%
1.6%
5月 2022
1.6%
1.9%
1.9%
4月 2022
1.9%
2.1%
2.0%
3月 2022
2.0%
2.4%
2.2%
2月 2022
2.3%
2.4%
2.6%
1月 2022
2.6%
2.1%
2.2%
12月 2021
2.2%
2.1%
2.1%
11月 2021
2.1%
2.3%
2.2%
