NAV失業率n.s.a.は、民間労働力全体に対する現在失業者の割合の変化を反映しています。ノルウェーのNAV失業率は、ノルウェー労働福祉局(NAV)が提供するデータに基づいて測定されています。

失業者とは、16歳から65歳までのノルウェー居住者で、就労する準備はできていたが、報告された1週間は働かず、直近4週間以内に就職斡旋業者または雇用主に直接応募した、または 求人広告に返信した人です。

ノルウェー労働福祉局(NAV)は、求職者がNAVに提出した申請書に基づいて失業データを収集します。レポートには、過去2週間に提出または更新された申告のみが含まれます。

指標は、労働市場の状態を評価するために使用されます。これは予測指標ではなく、その伸びや減少は経済状況の変化の結果です。

失業率は、社会的な観点からも経済的な観点からも重要です。<失業率の上昇は、個人の所得の低下、ひいては消費者活動の減少につながります。さらに、これは州予算に対する圧力を高め、税収を減少させます。よって、予想より高い指標値は、ノルウェークローネ相場にとってマイナスであると見なすことができます。

