ノルウェーの商品貿易収支は、一定期間における国の輸出と輸入の差を測定します。経済学者は、貿易収支を用いて、国間の貿易フローの構造と強度を評価します。

外国貿易は、国境を越える商品の物理的な移動に基づいて記録されます。ノルウェーの経済領域は、ノルウェー本土、スバールバル諸島、ヤンマイエン島、ノルウェーの領土、領海、および対応空域などで構成されています。貿易統計は、主に税関申告から得られた情報に基づいています。ただし、ノルウェーの税関当局の責任範囲は、本土と領海のみです。その他の重要な貿易データは、調査を使用して地域からさらに収集されます。

貿易赤字は、輸出されたものより多くの財とサービスが輸入されたときに形成されます。輸出が輸入を上回ると、経済学者は貿易黒字を指摘します。これは生産レベルが高いことを示しています。それはまた、国が消費するよりも多くの財及びサービスを生産していることを示しています。

貿易収支のNOK相場への影響はあいまいであり、景気循環や生産力などの経済指標の文脈によって決まります。例えば、景気後退の状況では、国は雇用を創出するためにより多くの輸出を開始します。逆に、経済が急速に成長すれば、先進国は価格競争を確実にするために輸入を発展させることを好みます。これはそれに応じてノルウェークローネの相場に影響を与える可能性があります。

