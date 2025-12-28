カレンダーセクション

経済指標カレンダー

ノルウェー商品貿易収支 (Norway Goods Trade Balance)

国：
ノルウェー
NOK, ノルウェー・クローネ
情報源：
ノルウェー統計局(SSB) (Statistics Norway (SSB))
セクター
取引
Kr​41.315 B Kr​47.050 B
Kr​56.090 B
最後の発表 重要性 実際 予測
Kr​45.698 B
Kr​41.315 B
次の発表 実際 予測
  • 概要
  • チャート
  • 履歴
  • ウィジェット

ノルウェーの商品貿易収支は、一定期間における国の輸出と輸入の差を測定します。経済学者は、貿易収支を用いて、国間の貿易フローの構造と強度を評価します。

外国貿易は、国境を越える商品の物理的な移動に基づいて記録されます。ノルウェーの経済領域は、ノルウェー本土、スバールバル諸島、ヤンマイエン島、ノルウェーの領土、領海、および対応空域などで構成されています。貿易統計は、主に税関申告から得られた情報に基づいています。ただし、ノルウェーの税関当局の責任範囲は、本土と領海のみです。その他の重要な貿易データは、調査を使用して地域からさらに収集されます。

貿易赤字は、輸出されたものより多くの財とサービスが輸入されたときに形成されます。輸出が輸入を上回ると、経済学者は貿易黒字を指摘します。これは生産レベルが高いことを示しています。それはまた、国が消費するよりも多くの財及びサービスを生産していることを示しています。

貿易収支のNOK相場への影響はあいまいであり、景気循環や生産力などの経済指標の文脈によって決まります。例えば、景気後退の状況では、国は雇用を創出するためにより多くの輸出を開始します。逆に、経済が急速に成長すれば、先進国は価格競争を確実にするために輸入を発展させることを好みます。これはそれに応じてノルウェークローネの相場に影響を与える可能性があります。

直近値:

実際のデータ

予想値

"ノルウェー商品貿易収支 (Norway Goods Trade Balance)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。

実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。

日付 (GMT)
参照
実際
予測
11月 2025
Kr​41.315 B
Kr​47.050 B
Kr​56.090 B
10月 2025
Kr​56.452 B
Kr​45.229 B
Kr​35.033 B
9月 2025
Kr​36.875 B
Kr​61.773 B
Kr​59.929 B
8月 2025
Kr​60.066 B
Kr​60.695 B
Kr​54.625 B
7月 2025
Kr​54.004 B
Kr​58.935 B
Kr​46.184 B
6月 2025
Kr​47.415 B
Kr​51.782 B
Kr​46.090 B
5月 2025
Kr​46.117 B
Kr​69.762 B
Kr​54.552 B
4月 2025
Kr​55.873 B
Kr​81.786 B
Kr​59.359 B
3月 2025
Kr​60.225 B
Kr​87.585 B
Kr​84.589 B
2月 2025
Kr​84.662 B
Kr​65.399 B
Kr​94.113 B
1月 2025
Kr​94.819 B
Kr​63.655 B
Kr​83.187 B
12月 2024
Kr​83.187 B
Kr​62.968 B
Kr​74.064 B
11月 2024
Kr​74.240 B
Kr​61.501 B
Kr​62.606 B
10月 2024
Kr​63.710 B
Kr​58.450 B
Kr​41.732 B
9月 2024
Kr​42.755 B
Kr​62.858 B
Kr​63.417 B
8月 2024
Kr​65.972 B
Kr​60.177 B
Kr​58.652 B
7月 2024
Kr​59.316 B
Kr​61.848 B
Kr​60.934 B
6月 2024
Kr​61.739 B
Kr​61.880 B
Kr​58.350 B
5月 2024
Kr​58.653 B
Kr​58.811 B
Kr​65.772 B
4月 2024
Kr​65.295 B
Kr​55.506 B
Kr​63.298 B
3月 2024
Kr​63.962 B
Kr​60.999 B
Kr​51.709 B
2月 2024
Kr​51.796 B
Kr​77.931 B
Kr​65.264 B
1月 2024
Kr​72.930 B
Kr​84.729 B
Kr​77.273 B
12月 2023
Kr​77.273 B
Kr​43.730 B
Kr​79.290 B
11月 2023
Kr​80.110 B
Kr​30.419 B
Kr​85.756 B
10月 2023
Kr​86.885 B
Kr​20.274 B
Kr​44.043 B
9月 2023
Kr​45.579 B
Kr​21.634 B
Kr​61.492 B
8月 2023
Kr​61.369 B
Kr​13.855 B
Kr​61.605 B
7月 2023
Kr​61.319 B
Kr​14.104 B
Kr​44.107 B
6月 2023
Kr​44.156 B
Kr​29.892 B
Kr​40.916 B
5月 2023
Kr​41.068 B
Kr​52.991 B
Kr​74.665 B
4月 2023
Kr​76.078 B
Kr​65.188 B
Kr​70.359 B
3月 2023
Kr​71.094 B
Kr​90.070 B
Kr​77.860 B
2月 2023
Kr​79.288 B
Kr​116.643 B
Kr​99.882 B
1月 2023
Kr​102.797 B
Kr​126.632 B
Kr​148.775 B
12月 2022
Kr​148.775 B
Kr​153.254 B
Kr​99.997 B
11月 2022
Kr​101.115 B
Kr​56.834 B
Kr​81.312 B
10月 2022
Kr​82.005 B
Kr​158.854 B
Kr​122.180 B
9月 2022
Kr​122.448 B
Kr​228.383 B
Kr​197.858 B
8月 2022
Kr​197.697 B
Kr​122.381 B
Kr​153.304 B
7月 2022
Kr​153.199 B
Kr​80.741 B
Kr​87.709 B
6月 2022
Kr​87.458 B
Kr​92.392 B
Kr​86.340 B
5月 2022
Kr​86.617 B
Kr​114.230 B
Kr​92.835 B
4月 2022
Kr​92.566 B
Kr​151.492 B
Kr​137.436 B
3月 2022
Kr​138.371 B
Kr​79.427 B
Kr​84.233 B
2月 2022
Kr​84.182 B
Kr​101.286 B
Kr​91.786 B
1月 2022
Kr​91.817 B
Kr​117.826 B
Kr​105.954 B
12月 2021
Kr​105.954 B
Kr​82.086 B
Kr​77.566 B
11月 2021
Kr​78.675 B
Kr​96.308 B
Kr​83.564 B
10月 2021
Kr​84.466 B
Kr​47.439 B
Kr​52.554 B
1234
エクスポート

ウェブサイト用の経済指標カレンダーウィジェット

あなただけの経済イベントカレンダーを作成します。 やることは、サイズと表示期間を指定するだけです。 このウィジェットはあなたのウェブサイトで自由に使うことができます。 提供されたコードは変更しないでください。

カレンダーのデータは現状のまま提供されます。 経済指標の公開頻度とスケジュール、経済指標の値は、我々の知識なしに変更される可能性があります。 提供された情報を使用なされる場合、カレンダーデータに基づいて取引の決定を下すのに伴うすべてのリスクを受け入れるものとします。

WordPress Webサイト用の公式プラグインを使用

WordPress Webサイト用の公式プラグインを使用

ダウンロード
MQL5 Algo Trading Community
ウィジェットの種類
言語
カラーテーマ
日付形式
サイズ
×
情報表示
デフォルトカレンダー期間
埋め込みコード