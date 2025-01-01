ドキュメントセクション
MQL5 リファレンス標準ライブラリ数学統計サブ関数MathMedian 

MathMedian

配列要素の中央値を計算します。

double  MathMedian(
  double&  array[]   // 値の配列
  )

パラメータ

array[]

[in] 値の配列 

戻り値

中央値