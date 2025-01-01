ドキュメントセクション
MQL5 リファレンス標準ライブラリ数学統計サブ関数MathBitwiseXor 

MathBitwiseXor

指定された配列要素のビット単位XOR演算の結果を計算します。

bool  MathBitwiseXor(
  const int&  array1[]// 1番目の値の配列
  const int&  array2[]// 2番目の値の配列/t5>
  int&        result[]   // 結果の配列
  )

パラメータ

array1[]

[in] 1番目の値の配列 

array2[]

[in] 2番目の値の配列

result[]

[out] 結果を出力する配列.

戻り値

成功の場合は true、それ以外の場合は false。