MQL5 リファレンス標準ライブラリ科学的チャートCGraphicScaleX 

ScaleX

値をX軸でスケーリングします。

virtual int  ScaleX(
  double  x      // X軸による値
  ）

パラメータ

x

[in]  X軸による実の値

戻り値

ピクセル単位での値

注意事項

実際の値はピクセルにスケーリングしてチャートに表示されます。