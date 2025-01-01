ドキュメントセクション
MQL5 リファレンス標準ライブラリ科学的チャートCGraphicGridLineColor 

GridLineColor （Getメソッド）

グリッド線の色を返します。

color  GridLineColor()

戻り値

グリッド線の色。

GridLineColor （Setメソッド）

グリッド線の色を設定します。

void  GridLineColor(
  const color  clr      // 線の色
  )

パラメータ

clr

[in]  グリッド線の色。