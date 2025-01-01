ドキュメントセクション
MQL5 リファレンス標準ライブラリ科学的チャートCGraphicCurvesTotal 

CurvesTotal

指定されたチャートでの曲線の数を取得します。

int  CurvesTotal()

戻り値

曲線数

注意事項

現在のチャートのすべての曲線は、描画スタイルと表示スタイルに関係なく考慮されます。