MQL5 リファレンス標準ライブラリ科学的チャートCGraphicBackgroundColor 

BackgroundColor （Getメソッド）

背景色を返します。

color  BackgroundColor()

 

BackgroundColor （Setメソッド）

背景色を設定します。

void  BackgroundColor(
  const color  clr      // 背景色
  )

パラメータ

clr

[in]  背景色。