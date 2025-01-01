ドキュメントセクション
MQL5 リファレンス標準ライブラリ科学的チャートCGraphicChartObjectName 

ChartObjectName

チャートオブジェクトにバインドされたグラフィカルリソースの名前を取得します。

string  ChartObjectName()

戻り値

チャートオブジェクトにバインドされたグラフィカルリソースの名前。