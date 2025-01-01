ドキュメントセクション
MQL5 リファレンス標準ライブラリ科学的チャートCGraphicBackgroundMainColor 

BackgroundMainColor （Getメソッド）

ヘッダーの色を返します。

color  BackgroundMainColor()

戻り値

ヘッダーの色。

BackgroundMainColor （Setメソッド）

ヘッダーの色を設定します。

void  BackgroundMainColor(
  const color  clr      // ヘッダーの色
  )

パラメータ

clr

[in]  ヘッダーの色。