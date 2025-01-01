ドキュメントセクション
MQL5 リファレンス標準ライブラリパネルとダイアログ CWndOnMouseUp 

OnMouseUp

コントロールの「MouseUp」（マウスの左ボタンの開放）イベントハンドラです。

virtual bool  OnMouseUp()

戻り値

イベントが処理された場合は true、それ以外の場合は false

注意事項

「MouseUp」イベントは、コントロールの上でマウスの左ボタンが解放された時に発生します。