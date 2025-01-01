ドキュメントセクション
MQL5 リファレンス標準ライブラリパネルとダイアログ CWndOnMouseDown 

OnMouseDown

コントロールの「MouseDown」イベントハンドラです。

virtual bool  OnMouseDown()

戻り値

イベントが処理された場合は true、それ以外の場合は false

注意事項

「MouseDown」イベントは、コントロールの上で左マウスボタンが押された時に発生します。