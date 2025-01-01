ドキュメントセクション
コントロールの「Move」イベントハンドラです。

virtual bool  OnMove()

戻り値

イベントが処理された場合は true、それ以外の場合は false

注意事項

基本クラスメソッドは何の操作も行わずに常に true を返します。