OnDragStart

コントロールの「DragStart」イベントハンドラです。

virtual bool  OnDragStart()

戻り値

イベントが処理された場合は true、それ以外の場合は false

注意事項

「DragStart」イベントは、ドラッグの開始時に発生します。