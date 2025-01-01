ドキュメントセクション
OnClick

コントロールの「Click」（マウスの左ボタンのクリック）イベントハンドラです。

virtual bool  OnClick()

戻り値

イベントが処理された場合は true、それ以外の場合は false