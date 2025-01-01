- Create
「 Impulse Wave（エリオット推進波）」グラフィックオブジェクトを作成します。
bool Create(
パラメータ
chart_id
[in] チャート識別子（ 0 は現在のチャート）
name
[in] 作成するオブジェクトの一意の名称
window
[in] チャートウィンドウの番号（ 0 はメインウィンドウ）
time1
[in] 1 番目のアンカーポイントの時間座標
price1
[in] 1 番目のアンカーポイントの価格座標
time2
[in] 2 番目のアンカーポイントの時間座標
price2
[in] 2 番目のアンカーポイントの価格座標
time3
[in] 3 番目のアンカーポイントの時間座標
price3
[in] 3 番目のアンカーポイントの価格座標
time4
[in] 4 番目のアンカーポイントの時間座標
price4
[in] 4 番目のアンカーポイントの価格座標
time5
[in] 5 番目のアンカーポイントの時間座標.
price5
[in] 5 番目のアンカーポイントの価格座標
戻り値
成功の場合は true、エラーが発生した場合は false