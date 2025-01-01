ドキュメントセクション
MQL5 リファレンス標準ライブラリグラフィックオブジェクトエリオットツールCChartObjectElliottWave5Create 

Create

「 Impulse Wave（エリオット推進波）」グラフィックオブジェクトを作成します。

bool  Create(
  long      chart_id,    // チャート識別子
  string    name,        // オブジェクト名
  int      window,      // チャートウィンドウ
  datetime  time1,        // 1 番目の時間座標
  double    price1,      // 1 番目の価格座標
  datetime  time2,        // 2 番目の時間座標
  double    price2,      // 2 番目の時間座標
  datetime  time3,        // 3 番目の時間座標
  double    price3,      // 3 番目の価格座標
  datetime  time4,        // 4 番目の時間座標
  double    price4,      // 4 番目の価格座標
  datetime  time5        // 5 番目の時間座標
  double    price5,      // 5 番目の価格座標
  ）

パラメータ

chart_id

[in]  チャート識別子（ 0 は現在のチャート）

name

[in]  作成するオブジェクトの一意の名称

window

[in]  チャートウィンドウの番号（ 0 はメインウィンドウ）

time1

[in]  1 番目のアンカーポイントの時間座標

price1

[in]  1 番目のアンカーポイントの価格座標

time2

[in]  2 番目のアンカーポイントの時間座標

price2

[in]  2 番目のアンカーポイントの価格座標

time3

[in]  3 番目のアンカーポイントの時間座標

price3

[in]  3 番目のアンカーポイントの価格座標

time4

[in]  4 番目のアンカーポイントの時間座標

price4

[in]  4 番目のアンカーポイントの価格座標

time5

[in]  5 番目のアンカーポイントの時間座標.

price5

[in]  5 番目のアンカーポイントの価格座標

戻り値

成功の場合は true、エラーが発生した場合は false