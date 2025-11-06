Projective SR
- Indicatori
- Andres Felipe Carvajal Rodriguez
- Versione: 1.0
Projective SR – Supporti e Resistenze Proiettate in Tempo Reale
Projective SR è un indicatore avanzato che rileva automaticamente i punti chiave di supporto e resistenza sul grafico e li proietta in modo diagonale e dinamico verso il futuro, anticipando le possibili zone in cui il prezzo potrebbe reagire.
A differenza degli indicatori tradizionali che mostrano solo livelli fissi, Projective SR analizza la geometria del prezzo, identifica i pivot più rilevanti e disegna linee inclinate che si adattano al movimento del mercato.
Queste linee vengono aggiornate in tempo reale e mostrano come evolve la struttura del prezzo mentre si formano nuove candele.
Caratteristiche Tecniche (Caratteristiche Tecniche)
-
Rilevamento automatico dei pivot (superiori e inferiori) basato sulla struttura delle candele.
-
Proiezione geometrica precisa che utilizza il calcolo in tempo reale (non basato sulle barre).
-
Linee di supporto e resistenza proiettate che anticipano i movimenti futuri.
-
Configurazione flessibile: sensibilità dei pivot, lunghezza della proiezione, colori, spessore ed etichette.
-
Modalità stabile: le linee rimangono fisse fino a quando non viene rilevato un nuovo pivot confermato.
Vantaggi (Vantaggi)
-
Aiuta a visualizzare con chiarezza la probabile direzione del mercato.
-
Permette di rilevare rotture o rimbalzi in anticipo nelle zone strutturali.
-
Ideale per scalping, swing trading o analisi tecnica avanzata.
-
Compatibile con qualsiasi simbolo o temporalità.
Projective SR ti mostra ciò che molti trader non vedono: la struttura dinamica che il prezzo sta costruendo prima di muoversi.