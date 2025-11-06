Projective SR

Projective SR – Supporti e Resistenze Proiettate in Tempo Reale

Projective SR è un indicatore avanzato che rileva automaticamente i punti chiave di supporto e resistenza sul grafico e li proietta in modo diagonale e dinamico verso il futuro, anticipando le possibili zone in cui il prezzo potrebbe reagire.

A differenza degli indicatori tradizionali che mostrano solo livelli fissi, Projective SR analizza la geometria del prezzo, identifica i pivot più rilevanti e disegna linee inclinate che si adattano al movimento del mercato.

Queste linee vengono aggiornate in tempo reale e mostrano come evolve la struttura del prezzo mentre si formano nuove candele.

Caratteristiche Tecniche (Caratteristiche Tecniche)

  • Rilevamento automatico dei pivot (superiori e inferiori) basato sulla struttura delle candele.

  • Proiezione geometrica precisa che utilizza il calcolo in tempo reale (non basato sulle barre).

  • Linee di supporto e resistenza proiettate che anticipano i movimenti futuri.

  • Configurazione flessibile: sensibilità dei pivot, lunghezza della proiezione, colori, spessore ed etichette.

  • Modalità stabile: le linee rimangono fisse fino a quando non viene rilevato un nuovo pivot confermato.

Vantaggi (Vantaggi)

  • Aiuta a visualizzare con chiarezza la probabile direzione del mercato.

  • Permette di rilevare rotture o rimbalzi in anticipo nelle zone strutturali.

  • Ideale per scalping, swing trading o analisi tecnica avanzata.

  • Compatibile con qualsiasi simbolo o temporalità.

Projective SR ti mostra ciò che molti trader non vedono: la struttura dinamica che il prezzo sta costruendo prima di muoversi.


