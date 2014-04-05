Alert Signal Chess King Trading Opening

"La Strategia degli Scacchi Applicata al Trading nel Forex"

Immagina il mercato come una scacchiera. Ogni indicatore tecnico è un pezzo unico e potente, con una funzione distintiva. Questo sistema intelligente combina sei "pezzi" chiave che lavorano in armonia per rilevare segnali di ingresso ad alta probabilità:

  • Pedone (EMA 50): Il tuo agile scout, rileva rapidi cambiamenti nella tendenza a breve termine.
  • Torre (EMA 200): Una fortezza inespugnabile, conferma la tendenza principale del mercato.
  • Cavallo (Bande di Bollinger): Agile e imprevedibile, identifica la volatilità del mercato e le potenziali zone di inversione.
  • Alfiere (RSI): Preciso nei suoi movimenti, misura i livelli di ipercomprato e ipervenduto per valutare il momentum del prezzo.
  • Regina (MACD): Il pezzo più potente e versatile, analizza il momentum e la direzione della tendenza.
  • Re (Filtro Segreto): Il cervello strategico. Questo filtro cruciale è progettato per permettere il passaggio dei segnali, concentrandosi sui periodi di consolidamento o indecisione. Ciò assicura che l'indicatore si focalizzi su potenziali rotture o inversioni, eliminando rigorosamente fino al 90% delle operazioni a basso potenziale in mercati con tendenze eccessivamente forti o erratiche.

"La scacchiera è il mercato. I pezzi sono i tuoi strumenti. Gioca come un Gran Maestro."

Cosa fa l'indicatore? L'indicatore Chess King Trading Opening fornisce segnali di ingresso precisi identificando una forte convergenza tra i suoi "pezzi", meticolosamente validata dal Filtro Segreto del Re.

Logica dei Segnali:

  • Segnale Rialzista (Acquisto):

    • Pedone e Torre: L'EMA 50 è al di sopra dell'EMA 200, confermando una tendenza rialzista.
    • Regina: Il MACD mostra un incrocio rialzista.
    • Cavallo: Il prezzo si trova nella metà inferiore delle Bande di Bollinger (tra la banda inferiore e la linea mediana), suggerendo un ritracciamento o una zona di valore.
    • Alfiere: L'RSI è al di sopra di 30 (non in ipervenduto), indicando spazio per il movimento rialzista.
    • Re: Il Filtro Segreto conferma periodi di consolidamento o indecisione del mercato, ideali per catturare nuovi impulsi o inversioni.

  • Segnale Ribassista (Vendita):

    • Pedone e Torre: L'EMA 50 è al di sotto dell'EMA 200, confermando una tendenza ribassista.
    • Regina: Il MACD mostra un incrocio ribassista.
    • Cavallo: Il prezzo si trova nella metà superiore delle Bande di Bollinger (al di sopra della linea mediana), suggerendo un rimbalzo verso la resistenza o un movimento eccessivamente esteso.
    • Alfiere: L'RSI è al di sotto di 70 (non in ipercomprato), o mostra un ritracciamento da condizioni di ipercomprato, indicando un potenziale di movimento al ribasso.
    • Re: Il Filtro Segreto conferma periodi di consolidamento o indecisione del mercato, ideali per catturare nuovi impulsi o inversioni.

Caratteristiche Visive e di Allerta:

  • Segnali sul Grafico: Chiare frecce di acquisto (freccia verso l'alto) e vendita (freccia verso il basso) mostrate direttamente sul tuo grafico.
  • Linee Indicatore: Rappresentazione visiva dell'EMA 50 (Pedone), EMA 200 (Torre) e delle Bande di Bollinger (Cavallo) per un'analisi completa.
  • Avvisi Multipiattaforma: Avvisi personalizzabili tramite pop-up, suono, e-mail e notifiche push al tuo dispositivo mobile, assicurando che non perdi mai una configurazione critica.

Gestione dell'Uscita Suggerita: Questo indicatore fornisce un'eccellente guida all'ingresso. Per uscite efficienti, suggeriamo:

  • Stop Loss: Posiziona il tuo Stop Loss sulla banda di Bollinger opposta alla tua entrata.
  • Take Profit: Cerca il Take Profit sulla banda a favore della tua entrata.
  • Uscita Parziale o Trailing Stop: Utilizza la EMA veloce (Pedone) per aggiustare e gestire la tua operazione man mano che il prezzo evolve.

"Il Re trasformerà buoni segnali in grandi opportunità."

Come usarlo?

  • Timeframe: Idealmente adatto per H2, H4 e grafici Giornalieri, ma funziona bene anche su timeframe M5 e superiori.
  • Compatibilità: Totalmente compatibile con qualsiasi coppia di valute o asset di trading disponibile in MetaTrader 5.
  • Gestione del Rischio: Applica sempre una solida gestione del rischio (1-2% del capitale) per operazione per proteggere il tuo conto.

"Quando vedi una buona mossa, cercane una migliore." — Emanuel Lasker, campione del mondo di scacchi per 27 anni


Prodotti consigliati
Owl Smart Levels MT5
Sergey Ermolov
4.07 (30)
Indicatori
Versione MT4  |  FAQ L' indicatore Owl Smart Levels è un sistema di trading completo all'interno dell'unico indicatore che include strumenti di analisi di mercato popolari come i frattali avanzati di Bill Williams , Valable ZigZag che costruisce la corretta struttura a onde del mercato, e i livelli di Fibonacci che segnano i livelli esatti di entrata nel mercato e luoghi per prendere profitti. Descrizione dettagliata della strategia Istruzioni per lavorare con l'indicatore Consulente-assistente
Orbit Rage Final 2
BILLY ARANDUQUE ABCEDE
Experts
Note : i only sell this EA on MQL5, any other sellers is fake. Orbit Rage Final, a cutting-edge trading strategy meticulously designed around the bull/bear candle approach and divergence analysis. This powerful tool is engineered to empower you to shape the life you desire. To embark on this transformative journey, simply download and seamlessly integrate it into your MetaTrader 4 platform by placing it in the experts advisors folder. Orbit Rage Final revolutionizes trading by offering a risk-f
Maximum Trend Arrows OT MT5
Mulweli Valdaz Makulana
Indicatori
STRICTLY FOR BOOM INDEX ONLY!!!!! Here I bring the Maximum Trend Arrows OT1.0 MT5 indicator. This indicator is made up of a combination of different trend indicators for entries and exits, for entries an orange arrow will paint on the chart below the current market and a red flag for closing of trades and it produces buy arrows only. When the orange arrow appears, it will appear along with it's sound to notify you. The 1H timeframe is recommended, don't use it anywhere else than on the 1H timefr
Kabuto Golden Balls 4
Tham Horanop
Experts
Gold EA: Proven Power for 1-Minute Gold Trading Transform your trading with our Gold EA, meticulously crafted for 1-minute charts and delivering over 2000% growth in 5 years from just $100-$1000 . No Martingale, No AI Gimmicks : Pure, time-tested strategies with robust money management, stop loss, and take profit for reliable performance across multiple charts. Flexible Trading Modes : Choose Fixed Balance for safe profits, Mark IV for bold growth, or %Balance for high rewards—combine Mark IV an
Magic EA MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
Experts
Magic EA is an Expert Advisor based on Scalping, Elliot Waves and with filters such as RSI, Stochastic and 3 other strategies managed and decided with the robot smartly. Large number of inputs and settings are tested and optimized and embedded in the program thus inputs are limited and very simple. Using EA doesn't need any professional information or Forex Trading Knowledge. EA can trade on all symbols and all time frames, using special and unique strategies developed by the author. The EA w
Mac Binary Options Signals MT5
Satya Prakash Mishra
Indicatori
Mac-Binary option Signals is unique mathematical concept to trade iqoptions,binary,rocketoptions specter or any other binary options company 1 min 5 expiry run robot 30min everyday and fill profit and loss ratios inside mt2iq/mt2binary and run or 1min to 5min expiry ...go to setting in mt2iq robot allow otc and digital options. and select risk 500and profit 300$ per day it can stop automatically after profit or loss... If it can close after loss restart and Reset profit and loss button run again
Backtesting Indicator
Minh Truong Pham
Indicatori
Introduction to the Manual Backtesting Indicator on MQL5 The MetaTrader platform provides an excellent backtesting tool for evaluating Expert Advisors (EAs). However, when it comes to manually backtesting a strategy to assess its effectiveness, this tool has some limitations: You cannot manually draw zones or trend lines while in backtesting mode. You cannot switch timeframes to check time alignment. For example, if my strategy requires additional confirmation from a higher timeframe (HTF), this
Fibaction
Abdelkhalek Orabi
Indicatori
Indicator Name: Fibaction – price action candle Detector Description: Fibo Signal Boxes is a powerful Smart Money Concept (SMC)-inspired indicator that auto-detects price action candles. bullish hammers and shooting stars, then draws precise Fibonacci entry zones and multiple take-profit levels directly on the chart. as for the SL personally i use 40 pips rules  Key Features: Detects bullish hammer and shooting star reversal candles. Automatically draws Fibonacci entry and TP boxes. as
Sonic R Pro Enhanced
Huu Thuong Nguyen
Experts
Sonic R Pro Enhanced EA - Versione 2025 249$ Solo per i primi 5 acquirenti! Segnale Live Verifica la performance live di Sonic R Pro Enhanced: Strategia di Trading Sonic R Pro Enhanced è una versione avanzata della strategia Sonic R, che automatizza le operazioni basate su Dragon Band (EMA 34 e EMA 89) e utilizza algoritmi avanzati per massimizzare le prestazioni. Timeframe: M15, M30 Coppie supportate: XAUUSD, BTCUSD, AUDJPY, USDJPY Stile di trading: Swing Trading - Pullback & Controten
TrendDetect
Pavel Gotkevitch
Indicatori
The Trend Detect indicator combines the features of both trend indicators and oscillators. This indicator is a convenient tool for detecting short-term market cycles and identifying overbought and oversold levels. A long position can be opened when the indicator starts leaving the oversold area and breaks the zero level from below. A short position can be opened when the indicator starts leaving the overbought area and breaks the zero level from above. An opposite signal of the indicator can b
PZ Mean Reversion MT5
PZ TRADING SLU
3 (2)
Indicatori
Indicatore unico che implementa un approccio professionale e quantitativo al trading di reversione. Sfrutta il fatto che il prezzo devia e ritorna alla media in modo prevedibile e misurabile, il che consente regole di entrata e uscita chiare che superano di gran lunga le strategie di trading non quantitative. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Segnali di trading chiari Incredibilmente facile da scambiare Colori e dimensioni personalizzabili Implementa l
Granite Anvil NQ MT5
Marco Mendez Antuña
Experts
This system was created for the NASDAQ-100 (NQ) in intraday trading (H1). Its logic is based on detecting breakouts after phases of relative calm and riding the momentum with risk management defined from the very start.The design was validated over 10 years of historical data, using in-sample/out-of-sample analysis, Walk Forward, and various robustness tests.It’s a slow, low-frequency bot that tends to trigger about ~9 times per month on average. It is aimed at experienced algorithmic traders w
Stormer RSI 2
Ricardo Rodrigues Lucca
Experts
This strategy was learned from Stormer to be used on B3. Basically, 15 minutes before closing the market, it will check RSI and decided if it will open an position. This strategy do not define a stop loss. If the take profit reach the entry price it will close at market the position. The same happens if the maximal number of days is reached. It is created to brazilian people, so all configuration are in portuguese. Sorry Activations allowed have been set to 50.
PZ ABCD Retracement MT5
PZ TRADING SLU
Indicatori
Identify precise entry and exit points with AB=CD patterns This indicator finds AB=CD retracement patterns. The AB=CD Retracement pattern is a 4-point price structure where the initial price segment is partially retraced and followed by an equidistant move from the completion of the pullback, and is the basic foundation for all harmonic patterns. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Customizable pattern sizes Customizable AC and BD ratios Customizable b
Gecko EA MT5
Profalgo Limited
5 (1)
Experts
NEW PROMO: Only a few copies copies available at 349$ Next price: 449$ Make sure to check out our " Ultimate EA combo package " in our   promo blog ! Gecko runs a simple, yet very effective, proven strategy.  It looks for important recent support and resistance levels and will trade the breakouts.  This is a "real" trading system, which means it will use a SL to protect the account.  It also means it will not use any dangerous techniques like martingale, grid or averaging down. The EA shows its
Apex WilliamsR MT5
German Pablo Gori
Indicatori
Overview The Apex Williams %R MT5 is a professional technical indicator that revolutionizes the traditional Williams %R oscillator with advanced technical analysis features, automatic signal detection, and a complete trade confirmation system. Designed specifically for traders seeking precision and reliability in their trading decisions. Key Features   Smart Signal System   Reversal Signals: Automatically detects exits from overbought/oversold zones with multi-factor confirmation   Centerl
Pct Multi Probability Indicator Mt5
Fabio Albano
Indicatori
The new update makes this indicator a complete tool for studying, analyzing and operating probabilistic patterns. It includes: On-chart Multi-asset percentage monitor. Configurable martingales. Twenty-one pre-configured patterns, including Mhi patterns and C3. An advanced pattern editor to store up to 5 custom patterns. Backtest mode to test results with loss reports. Trend filter. Hit operational filter. Martingale Cycles option. Various types of strategies and alerts. Confluence between patter
Visual Range Directional Force Indicator
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Indicatori
Range Directional Force Indicator – Designed for You to Optimize! The Range Directional Force Indicator is a cutting-edge tool designed to empower traders by visualizing market dynamics and directional strength. Built to offer insights into market trends and reversals, this indicator is an invaluable asset for traders seeking precision in their strategies. However, it is important to note that this indicator is not optimized, leaving room for you to tailor it to your unique trading preferences.
MadoCryptoXPro
Mohamad Taha
Experts
New Product Description for MadoCryptoXPro --- MadoCryptoXPro — The Smartest Crypto Warrior ️ Battle-tested on BTC & ETH. Built for real-time chaos. --- MadoCryptoXPro isn’t just another technical bot. It’s a battlefield machine designed to handle the madness of BTCUSD and ETHUSD with surgical precision. Whether the market is flat, trending, or just plain psycho — it stays focused, adapts fast, and protects your capital like a vault guard on Red Bull. --- Core Features: Smart
Manus Pro
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Experts
MANUS PRO EA The Trading Revolution You've Been Waiting For Are you TIRED of watching other traders make consistent profits while your account bleeds red?   The financial markets don't wait for anyone – and neither should you. MANUS PRO isn't just another Expert Advisor... it's your   TICKET TO FINANCIAL FREEDOM . Why MANUS PRO is Different (And Why Everyone's Talking About It) FOR BEGINNERS: Your Trading Mentor That Never Sleeps Zero Learning Curve   – Install, activate, and watch it wo
RSI Auto Trader
Harun Benge
Experts
The RSI-Based Automatic Buy Strategy Expert Advisor (EA) is designed to automatically open buy positions when the RSI indicator enters the oversold zone. It smartly spaces new trades by maintaining a minimum distance between open positions to prevent excessive exposure. With adjustable take profit (TP) levels and lot sizes, this EA is specifically tailored for the XAUUSD (Gold) pair on the M5 timeframe. This Expert Advisor offers reliable and disciplined trade management for traders who want to
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
Experts
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
Specialist E1
Slaven Kresic
Experts
Automatic Expert Advisor. Night scalp system, with trend detection and pullback entry. Dynamic exit signal, for SL or TP. Every trade has fix SL. No usage of risky strategies like martingale, hedge, grid etc. About EA Scalper strategy Technical strategy Can use with small deposits Pairs with best rezults: AUDNZD, AUDCAD, AUDCHF, EURAUD, GBPAUD, USDCHF, CADCHF, EURNZD, EURGBP, GBPCAD, GBPCHF, EURCHF Time Frame: M15 Recommendations Broker account with ECN and low spread Test it first to find out
WanaScalper
Isaac Wanasolo
1 (1)
Indicatori
A scalping indicator based on mathematical patterns, which on average gives signals with relatively small SL, and also occasionally helps to catch big moves in the markets (more information in the video) This indicator has three main types of notifications: The first type warns of a possible/upcoming signal on the next bar The second type indicates the presence of a ready signal to enter the market/open a position The third type is for SL and TP levels - you will be notified every time price re
KasTon Magic All in One Indicators
Kauser Alam
Indicatori
KasTon Trend System: The Complete 2-in-1 Trading Strategy Identify the Trend, Confirm the Signal, and Trade with Confidence! Do you suffer from confusion while trading? Do you find it difficult to determine the market's direction? Are you tired of losing money on false signals? The KasTon Trend System is here as an integrated solution to all these problems. This is not just an indicator; it is a complete trading strategy built on the synergy of two powerful, custom-built indicators. Our main g
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.14 (21)
Indicatori
Innanzitutto, vale la pena sottolineare che questo indicatore di trading non è repaint, non è ridisegno e non presenta ritardi, il che lo rende ideale sia per il trading manuale che per quello automatico. Manuale utente: impostazioni, input e strategia. L'Analista Atomico è un indicatore di azione del prezzo PA che utilizza la forza e il momentum del prezzo per trovare un miglior vantaggio sul mercato. Dotato di filtri avanzati che aiutano a rimuovere rumori e segnali falsi, e aumentare il pote
Market Maestro MM5
Andriy Sydoruk
Experts
Market Maestro: Your Ideal Partner for Automated Forex Trading If you're looking for a reliable assistant for trading in the currency market, Market Maestro is exactly what you need. This modern Forex bot is built using the latest technologies and algorithms, allowing it to effectively analyze market data and make informed trading decisions in real-time. Key Features of Market Maestro 1. Multicurrency Capability for Broad Opportunities Market Maestro can work with a wide range of currency pairs,
PipFinite EA Breakout EDGE MT5
Karlo Wilson Vendiola
5 (3)
Experts
The Official Automated Version of the Reliable Indicator PipFinite Breakout EDGE EA Breakout EDGE takes the signal of PipFinite Breakout EDGE indicator and manages the trade for you. Because of numerous financial instruments to consider, many traders want the signals to be fully automated. The EA will make sure all your trades are executed from entry to exit. Saving you time and effort while maximizing your profits. The Edge of Automation Effortless price action trading is now possible acros
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
Experts
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic   R esponsive   A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhaps the most popul
PipFinite Trend PRO MT5
Karlo Wilson Vendiola
4.84 (555)
Indicatori
Breakthrough Solution For Trend Trading And Filtering With All Important Features Built Inside One Tool! Trend PRO's smart algorithm detects the trend, filters out market noise and gives entry signals with exit levels. The new features with enhanced rules for statistical calculation improved the overall performance of this indicator. Important Information Revealed Maximize the potential of Trend Pro, please visit www.mql5.com/en/blogs/post/713938 The Powerful Expert Advisor Version Automatin
Gli utenti di questo prodotto hanno anche acquistato
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.98 (65)
Indicatori
Ogni acquirente dell’indicatore riceverà inoltre gratuitamente: L’utilità esclusiva “Bomber Utility”, che gestisce automaticamente ogni operazione, imposta i livelli di Stop Loss e Take Profit e chiude le posizioni secondo le regole della strategia I file di configurazione (set file) per adattare l’indicatore a diversi asset I set file per configurare il Bomber Utility in tre modalità: “Rischio Minimo”, “Rischio Bilanciato” e “Strategia di Attesa” Una guida video passo-passo per installare, conf
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (22)
Indicatori
How many times have you bought a trading indicator with great back-tests, live account performance proof with fantastic numbers and stats all over the place but after using it, you end up blowing your account? You shouldn't trust a signal by itself, you need to know why it appeared in the first place, and that's what RelicusRoad Pro does best! User Manual + Strategies + Training Videos + Private Group with VIP Access + Mobile Version Available A New Way To Look At The Market RelicusRoad is the
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
5 (15)
Indicatori
Ti presento un eccellente indicatore tecnico: Grabber, che funziona come una strategia di trading "tutto incluso", pronta all’uso. In un solo codice sono integrati strumenti potenti per l’analisi tecnica del mercato, segnali di trading (frecce), funzioni di allerta e notifiche push. Ogni acquirente di questo indicatore riceve anche gratuitamente: L’utility Grabber: per la gestione automatica degli ordini aperti Video tutorial passo dopo passo: per imparare a installare, configurare e utilizzare
TPSpro RFI Levels MT5
Roman Podpora
4.53 (19)
Indicatori
Zone di inversione - livelli / Zone attive di un attore importante ISTRUZIONI RUS   /   ISTRUZIONI   ENG   /   Versione MT4 OGNI ACQUIRENTE DI QUESTO INDICATORE       OTTIENI ANCHE   GRATUITAMENTE   : 3 mesi       accesso ai segnali di trading dal servizio       SUPER SEGNALI       — punti di ingresso già pronti secondo l'algoritmo TPSproSYSTEM. 3 mesi       accesso a materiali di formazione con aggiornamenti regolari: immersione nella strategia e nella crescita professionale. Assistenza 24 ore
Algo Pumping
Ihor Otkydach
4.74 (19)
Indicatori
PUMPING STATION – La tua strategia personale "all inclusive" Ti presentiamo PUMPING STATION — un indicatore Forex rivoluzionario che trasformerà il tuo modo di fare trading in un’esperienza efficace ed entusiasmante. Non si tratta solo di un assistente, ma di un vero e proprio sistema di trading completo con potenti algoritmi che ti aiuteranno a operare in modo più stabile. Acquistando questo prodotto, riceverai GRATUITAMENTE: File di configurazione esclusivi: per un'impostazione automatica e pr
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.72 (18)
Indicatori
VERSION MT4        —        ИНСТРУКЦИЯ RUS           —        INSTRUCTIONS  ENG Caratteristiche principali: Segnale di ingresso accurato senza rendering! Una volta che il segnale appare, rimane rilevante. Questa è una differenza importante rispetto agli indicatori di ridisegno, che forniscono un segnale e poi lo modificano, con conseguente potenziale perdita dei fondi depositati. Ora puoi entrare nel mercato con maggiore probabilità e precisione. C'è anche la possibilità di colorare le candele
AriX
Temirlan Kdyrkhan
1 (2)
Indicatori
AriX Indicator for MT5 A powerful trend-following and signal-evaluation tool AriX is a custom MT5 indicator that combines Moving Averages and ATR-based risk/reward logic to generate clear buy/sell signals. It visualizes dynamic SL/TP levels, evaluates past trade outcomes, and displays win/loss statistics in a clean on-chart panel. Key features include: Buy/Sell signals based on MA crossovers ATR-based SL/TP1/TP2/TP3 levels with visual lines and labels Signal outcome tracking with real-time stat
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (16)
Indicatori
Ecco   Quantum TrendPulse   , lo strumento di trading definitivo che combina la potenza di   SuperTrend   ,   RSI   e   Stocastico   in un unico indicatore completo per massimizzare il tuo potenziale di trading. Progettato per i trader che cercano precisione ed efficienza, questo indicatore ti aiuta a identificare con sicurezza le tendenze di mercato, i cambiamenti di momentum e i punti di entrata e uscita ottimali. Caratteristiche principali: Integrazione SuperTrend:   segui facilmente l'andame
MTF Supply Demand Zones MT5
Georgios Kalomoiropoulos
5 (1)
Indicatori
Nuova generazione di zone di domanda e offerta automatizzate. Algoritmo nuovo e innovativo che funziona su qualsiasi grafico. Tutte le zone vengono create dinamicamente in base all'azione dei prezzi del mercato. DUE TIPI DI AVVISI --> 1) QUANDO IL PREZZO RAGGIUNGE UNA ZONA 2) QUANDO SI FORMA UNA NUOVA ZONA Non ottieni un altro indicatore inutile. Ottieni una strategia di trading completa con risultati comprovati.     Nuove caratteristiche:     Avvisi quando il prezzo raggiunge la zona di
Dynamic Scalper System MT5
Vitalyi Belyh
Indicatori
L'indicatore " Dynamic Scalper System MT5 " è progettato per il metodo di scalping, ovvero per il trading all'interno di onde di trend. Testato sulle principali coppie di valute e sull'oro, è compatibile con altri strumenti di trading. Fornisce segnali per l'apertura di posizioni a breve termine lungo il trend, con ulteriore supporto al movimento dei prezzi. Il principio dell'indicatore. Le frecce grandi determinano la direzione del trend. Un algoritmo per generare segnali per lo scalping sott
ARICoins
Temirlan Kdyrkhan
Indicatori
ARICoin is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cust
ACB Breakout Arrows MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
5 (1)
Indicatori
L’indicatore ACB Breakout Arrows fornisce un segnale di ingresso fondamentale nel mercato rilevando uno specifico pattern di breakout. L’indicatore analizza costantemente il grafico per individuare un momentum stabile in una direzione e fornisce un segnale preciso subito prima del movimento principale. Ottieni lo scanner multi-simbolo e multi-timeframe da qui - Scanner per ACB Breakout Arrows MT5 Caratteristiche principali I livelli di Stop Loss e Take Profit sono forniti automaticamente dall’
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
Indicatori
ARIPoint is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cu
ARIScalping
Temirlan Kdyrkhan
Indicatori
ARIScalp is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cus
Weltrade Spike Sentinel
Batsirayi L Marango
5 (1)
Indicatori
Introducing Indicator for PainX and GainX Indices Traders on Weltrade Get ready to experience the power of trading with our indicator, specifically designed for Weltrade   broker's PainX and GainX Indices.  Advanced Strategies for Unbeatable Insights Our indicator employs sophisticated strategies to analyze market trends, pinpointing optimal entry and exit points.  Optimized for Maximum Performance To ensure optimal results, our indicator is carefully calibrated for 5-minute timeframe charts on
PZ Day Trading MT5
PZ TRADING SLU
2.83 (6)
Indicatori
Effortless trading: non-repainting indicator for accurate price reversals This indicator detects price reversals in a zig-zag fashion, using only price action analysis and a donchian channel. It has been specifically designed for short-term trading, without repainting or backpainting at all. It is a fantastic tool for shrewd traders aiming to increase the timing of their operations. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Amazingly easy to trade It provides
Advanced Currency Strength28 MT5
Bernhard Schweigert
5 (3)
Indicatori
La soluzione migliore per ogni principiante o trader esperto! Questo indicatore è uno strumento di trading unico, di alta qualità e conveniente perché abbiamo incorporato una serie di caratteristiche proprietarie e una nuova formula. Con un solo grafico è possibile leggere la forza delle valute per 28 coppie Forex! Immaginate come migliorerà il vostro trading perché sarete in grado di individuare l'esatto punto di innesco di una nuova tendenza o di un'opportunità di scalping? Manuale d'uso:  
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.5 (14)
Indicatori
La migliore soluzione per qualsiasi principiante o trader esperto! Questo indicatore è uno strumento di trading unico, di alta qualità e conveniente perché abbiamo incorporato una serie di funzionalità proprietarie e una nuova formula. Con questo aggiornamento, sarai in grado di mostrare fusi orari doppi. Non solo potrai mostrare una TF più alta, ma anche entrambe, la TF del grafico, PIÙ la TF più alta: SHOWING NESTED ZONES. Tutti i trader di domanda di offerta lo adoreranno. :) Informazioni imp
MetaForecast M5
Vahidreza Heidar Gholami
5 (3)
Indicatori
MetaForecast predice e visualizza il futuro di qualsiasi mercato basandosi sull'armonia dei dati dei prezzi. Sebbene il mercato non sia sempre prevedibile, se esiste un modello nei prezzi, MetaForecast può prevedere il futuro con la massima precisione possibile. Rispetto ad altri prodotti simili, MetaForecast può generare risultati più accurati analizzando le tendenze di mercato. Parametri di input Past size (Dimensione passata) Specifica il numero di barre che MetaForecast utilizza per creare
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Indicatori
L'indicatore Berma Bands (BBs) è uno strumento prezioso per i trader che cercano di identificare e capitalizzare i trend di mercato. Analizzando la relazione tra il prezzo e le BBs, i trader possono discernere se un mercato è in una fase di trend o di range. Visita il [ Berma Home Blog ] per saperne di più. Le Berma Bands sono composte da tre linee distinte: la Upper Berma Band, la Middle Berma Band e la Lower Berma Band. Queste linee sono tracciate attorno al prezzo, creando una rappresentazion
Quantum Breakout Indicator PRO MT5
Bogdan Ion Puscasu
5 (7)
Indicatori
Presentazione       Quantum Breakout PRO   , l'innovativo indicatore MQL5 che sta trasformando il modo in cui scambi le zone di breakout! Sviluppato da un team di trader esperti con un'esperienza di trading di oltre 13 anni,       Quantum Breakout PRO       è progettato per spingere il tuo viaggio di trading a nuovi livelli con la sua strategia innovativa e dinamica della zona di breakout. Quantum Breakout Indicator ti fornirà frecce di segnalazione sulle zone di breakout con 5 zone target di
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
Indicatori
Trade smarter, not harder: Empower your trading with Harmonacci Patterns This is arguably the most complete harmonic price formation auto-recognition indicator you can find for the MetaTrader Platform. It detects 19 different patterns, takes fibonacci projections as seriously as you do, displays the Potential Reversal Zone (PRZ) and finds suitable stop-loss and take-profit levels. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] It detects 19 different harmonic pri
PZ Trend Trading MT5
PZ TRADING SLU
3.8 (5)
Indicatori
Capture every opportunity: your go-to indicator for profitable trend trading Trend Trading is an indicator designed to profit as much as possible from trends taking place in the market, by timing pullbacks and breakouts. It finds trading opportunities by analyzing what the price is doing during established trends. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Trade financial markets with confidence and efficiency Profit from established trends without getting whip
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (7)
Indicatori
The Trend Forecaster indicator utilizes a unique proprietary algorithm to determine entry points for a breakout trading strategy. The indicator identifies price clusters, analyzes price movement near levels, and provides a signal when the price breaks through a level. The Trend Forecaster indicator is suitable for all financial assets, including currencies (Forex), metals, stocks, indices, and cryptocurrencies. You can also adjust the indicator to work on any time frames, although it is recommen
PZ Divergence Trading MT5
PZ TRADING SLU
3.71 (7)
Indicatori
Unlock hidden profits: accurate divergence trading for all markets Tricky to find and scarce in frequency, divergences are one of the most reliable trading scenarios. This indicator finds and scans for regular and hidden divergences automatically using your favourite oscillator. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Easy to trade Finds regular and hidden divergences Supports many well known oscillators Implements trading signals based on breakouts Displays
Weis Wave with Alert MT5
Trade The Volume Waves Single Member P.C.
4.94 (16)
Indicatori
Rental/Lifetime Package Options and Privileges  Rent Monthly Six Months   Yearly/Lifetime Weis Wave with Speed with Alert+Speed Index x x x Manual  x x x Quick Set up Video x x x Blog x x x Lifetime Updates x x x Setup and Training Material x x Discord Access Channel "The SI traders"          x Rectangle Break Alert Tool      x How to trade with it:    http://www.tradethevolumewaves.com   ** If you purchase please contact me to setup your  : Training Room and  complete manual access.  Wei
Entry Points Pro for MT5
Yury Orlov
4.46 (134)
Indicatori
Top indicator for MT5   providing accurate signals to enter a trade without repainting! It can be applied to any financial assets:   forex, cryptocurrencies, metals, stocks, indices .  Watch  the video  (6:22) with an example of processing only one signal that paid off the indicator! MT4 version is here It will provide pretty accurate trading signals and tell you when it's best to open a trade and close it. Most traders improve their trading results during the first trading week with the help of
Pantera Indicator
Temirlan Kdyrkhan
5 (1)
Indicatori
A tool for on-chart strategy backtesting and performance analysis. A utility for developing, debugging, and testing custom trading ideas and indicator functions. An indicator designed to quickly test trading concepts and visualize the effectiveness of different input parameters. An all-in-one sandbox for testing everything from simple crossovers to complex, multi-condition trading systems.
Boom Crash Trend Indicator
Rohan Gupta
Indicatori
Boom and Crash Trend Detector is a  Non-Repaint   MT5 trading system usually being sold for 50 0$ . Most people use this for Deriv but can be used to forex too. The boom and crash spike indicator is a spike detecting software, with Multiple features, these features include. Spike Alert ( from 10 to 100-second warning before spike) Continues spike Alert (for double or continuous spikes at a time) supports all Boom/crash Indices M6 time frame works best here . Bigger time frame trend pointer for
AW Prime Oscillator MT5
AW Trading Software Limited
Indicatori
Una combinazione di due oscillatori. Il primo mostra i punti di ingresso, il secondo mostra l'andamento attuale. L'indicatore può visualizzare i segnali dell'oscillatore tramite frecce in due modalità, tutti i segnali dell'oscillatore veloce o segnali solo nella direzione della tendenza attuale. Ha un pannello multi-intervallo temporale e tre tipi di notifiche di segnali. Benefici: Adatto per il trading giornaliero e scalping Filtraggio delle tendenze Configurazione semplice e sensibile Pannell
Altri dall’autore
Pi Cycle Projections
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Indicatori
Cos'è Pi Cycle Projections? Pi Cycle Projections è un sistema di trading completo per MetaTrader 5 che ti offre un doppio vantaggio: non solo identifica segnali di ingresso ad alta probabilità (incrocio di Medie Mobili) nel momento presente, ma traccia anche una mappa visiva con possibili scenari futuri del mercato. Pensalo come un sistema due in uno: Un Generatore di Segnali Intelligente che ti dice quando agire, tramite gli incroci delle medie mobili Pi. Un Proiettore di Cicli Strategico che t
FREE
Trend BB MACD
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
5 (1)
Indicatori
Indicatore Trend BB MACD con Filtro ADX L' indicatore Trend BB MACD con Filtro ADX è uno strumento tecnico avanzato che combina le Bande di Bollinger (BB) , il MACD e l' Indice di Movimento Direzionale (ADX) . Ora incorpora un sistema completo di analisi direzionale con +DI e -DI , oltre a opzioni di conferma incrociata con il MACD. È progettato per offrire segnali di trading precisi e filtrati, ottimizzati per lo scalping , l' intraday e lo swing trading , aiutando a identificare non solo la d
FREE
MarketCrack Whale Detector
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Indicatori
MarketCrack – Whale Detector: Allineati con il Denaro Intelligente MarketCrack – Whale Detector è un indicatore professionale progettato per rilevare visivamente e in anticipo l'attività dei grandi partecipanti al mercato, noti come "balene". Il suo scopo è identificare i momenti chiave di significativa pressione istituzionale, consentendo al trader di allinearsi con la direzione del denaro intelligente e prendere decisioni strategiche con maggiore fiducia. Funzionalità e Obiettivo MarketCrack –
StochWpR Momentum Oscillator
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
5 (1)
Indicatori
Oscillatore di Momentum StochW%R – Il Tuo Indicatore Ibrido di Momentum Intelligente Precisione. Filtraggio del Rumore. Più Affidabile. Stanco degli oscillatori tradizionali che generano falsi segnali nei mercati volatili? L' Oscillatore di Momentum StochW%R è l'evoluzione nell'analisi del momentum, combinando il meglio dell' Oscillatore Stocastico e del Williams %R in un unico indicatore potente e personalizzabile. Beneficio chiave: Riduce il rumore del mercato e offre segnali più puliti grazie
FREE
Scalping Timer
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Indicatori
Scalping Timer – Precisione in Tempo Reale per Scalper Esigenti Scalping Timer è un indicatore visivo compatto progettato specificamente per scalper e day trader che dipendono dal timing perfetto e dal costo minimo di transazione . Questo pannello in tempo reale mostra due metriche essenziali per lo scalping: Conto alla rovescia esatto del tempo rimanente per la chiusura della candela impostata nel grafico. Visualizzazione immediata dello spread attuale del simbolo. Con queste informazioni criti
FREE
Theme Switcher
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Utilità
Theme Switcher - Personalizza il tuo Terminale di Trading Descrizione Il Theme Switcher è un pannello interattivo che ti permette di cambiare rapidamente lo schema di colori del tuo grafico in MetaTrader 5. Progettato per i trader che cercano un ambiente visivo confortevole e personalizzato, questo indicatore offre una varietà di stili tematici ispirati a marchi, film e design professionali. Come usarlo? Aprire il pannello : Ti basta aggiungere l'indicatore al tuo grafico e apparirà una finestra
FREE
Trading Advisor a Helping Hand
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Indicatori
Trading Advisor - Una Mano Amica Questo indicatore è progettato per consigliare e accompagnare il trader nella sua operatività, offrendo un'analisi quantitativa del mercato in tempo reale. Non è uno strumento per prendere decisioni automatiche, ma un assistente intelligente che fornisce: Diagnosi del mercato (tendenza rialzista/ribassista, range, volatilità) Raccomandazioni generali (quando comprare, vendere o aspettare) Gestione del rischio suggerita (Stop Loss e Take Profit basati sull'ATR) Co
FREE
Adaptive Fibonacci Zones
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Indicatori
L'indicatore Adaptive Fibonacci Zones è una versione migliorata e dinamica del classico ritracciamento di Fibonacci di MetaTrader 5. La sua principale differenza rispetto al Fibonacci nativo è che non è necessario tracciare manualmente i livelli , né decidere a occhio da quale punto a quale punto misurare il ritracciamento. L'indicatore esegue questo lavoro per te: rileva automaticamente gli swing (massimi e minimi rilevanti) del mercato utilizzando i frattali e un filtro di volatilità basato su
FREE
Laguerre RSI Classic
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Indicatori
Il Laguerre RSI: Un Oscillatore Avanzato per l'Analisi di Mercato Il Laguerre RSI è un oscillatore avanzato basato su filtri digitali, sviluppato da John Ehlers . Questo indicatore smussa le fluttuazioni di prezzo utilizzando una tecnica chiamata filtro di Laguerre , permettendo di rilevare con maggiore precisione le zone di ipercomprato e ipervenduto , riducendo il rumore del mercato. Il Laguerre RSI oscilla tra 0 e 1 , e i suoi livelli standard sono: Ipercomprato: al di sopra di 0.75 Ipervendu
FREE
Trading Exporter for AI Assistant
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Indicatori
Trading Exporter for AI Assistant Trading Exporter for AI Assistant è un indicatore professionale per MetaTrader 5, progettato per esportare dati di trading completi e strutturati in formato JSON. Il suo obiettivo è permettere a qualsiasi assistente di Intelligenza Artificiale (IA) — che sia gratuito o a pagamento come ChatGPT, Gemini, Copilot, Claude o DeepSeek — di analizzare le informazioni e offrire raccomandazioni, strategie e spiegazioni personalizzate. Raccomandazione Speciale: DeepSeek S
FREE
Regression Zones
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Indicatori
Regression Zones non è un indicatore come gli altri. È il punto di equilibrio in cui le "balene" accumulano o distribuiscono liquidità e a cui il prezzo tende a tornare prima di proseguire la sua traiettoria. Identifica le ZONE CHIAVE che il prezzo deve toccare, aree segnate dall'accumulazione e dalla distribuzione istituzionale. Abbinalo a MarketCrack - Whale Detector per: Vedere in tempo reale come le balene spingono il prezzo verso quelle zone. Entrare nel mercato con loro, non contro di loro
SOS Trader
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Indicatori
Questo indicatore è un monitor avanzato delle posizioni in perdita , progettato per aiutarti a reagire in tempo e proteggere il tuo capitale. Analizza in tempo reale tutte le operazioni aperte sul simbolo corrente, calcola la volatilità usando l'ATR su più time frame e determina quanto il prezzo sia vicino al tuo Stop Loss. Mostra linee visive ( Stop Loss dinamico e Break-Even ) e un pannello in stile Bloomberg con informazioni chiave su ogni operazione: Percentuale di perdita rispetto al tuo sa
FREE
Advanced ADX Pro
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Indicatori
Advanced ADX Pro: Porta la tua analisi ADX al livello successivo  L' Advanced ADX Pro è uno strumento di trading avanzato progettato per trasformare la tua esperienza con il tradizionale indicatore Average Directional Index (ADX) . Creato per offrire maggiore comodità, controllo e chiarezza visiva e uditiva , questo indicatore va ben oltre le capacità dell'ADX nativo di MetaTrader 5 (MT5).  Cos'è l'ADX e perché è cruciale?  L'ADX è un indicatore tecnico vitale che misura la forza della tendenza
TDI Laguerre
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Indicatori
TDI Laguerre Il TDI Laguerre è un'evoluzione del popolare indicatore Traders Dynamic Index (TDI) , che sostituisce il classico RSI con un filtro Laguerre per offrire una lettura più fluida, sensibile e precisa dell'azione del prezzo. Questa versione avanzata combina elementi di volatilità, medie mobili e rilevamento di segnali visivi con avvisi configurabili. Cosa fa questo indicatore? Questo indicatore rappresenta: Una linea Laguerre smussata basata sul prezzo di chiusura. Una linea di segnale
Advanced Market Insight
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Utilità
Pannello Avanzato di Market Insight L' Advanced Market Insight è un pannello di informazioni visive progettato per i trader che cercano un accesso rapido e organizzato alle metriche chiave del mercato , direttamente sul loro grafico di MetaTrader 5 . Con un'estetica pulita e professionale, ispirata ai terminali finanziari avanzati, questo pannello consolida i dati essenziali per completare la tua analisi e il tuo processo decisionale. Vantaggi e Caratteristiche Migliorate Range Giornaliero più P
FREE
Gap Detector Pro
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Indicatori
GapDetector Pro - Intelligent Multi-Timeframe Gap Detection   Unlock trading opportunities with this powerful MetaTrader indicator that detects price gaps in real-time    Key Features:   GapDetector Pro is an advanced tool that identifies:   -  Potential gaps (yellow signal) based on low volume, wide spreads, and low-liquidity sessions   -  Confirmed gaps (white signal) when price jumps significantly between candles   -  Customizable filters to adapt to any trading strategy and currency pair
FREE
SMZ Apex
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Indicatori
Indicatore SMZ Apex L' indicatore SMZ Apex è progettato per identificare e visualizzare sul grafico le aree di prezzo in cui l'attività dei grandi operatori o delle "istituzioni" è stata significativa. Queste aree, note come Zone Istituzionali e Blocchi d'Ordine (Order Blocks) , rappresentano livelli chiave di supporto e resistenza che il prezzo potrebbe rivisitare in futuro. L'indicatore analizza il prezzo e il volume in un periodo di tempo a tua scelta (ad esempio, Giornaliero o H4) per indivi
DominoSync DoubleSix
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Indicatori
DominoSync DoubleSix: Un Indicatore Avanzato per un Trading più Affidabile DominoSync DoubleSix è un indicatore avanzato che aiuta i trader a identificare segnali di ingresso più affidabili analizzando diverse temporalità e filtrando le candele con volumi bassi o range atipici. I segnali di ingresso vengono visualizzati nell' istogramma dell'indicatore , consentendo un'analisi più chiara e meno invasiva sul grafico dei prezzi. Cosa Rende Unico DominoSync DoubleSix? Analisi Multitemporale Valu
Pro MA 5
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Indicatori
Pro MA 5 – La Suite Professionale delle Medie Mobili  Il sistema più completo di medie mobili in MetaTrader 5 Pro MA 5 rivoluziona l'analisi tecnica offrendo un'interfaccia potente, personalizzabile ed efficiente per rilevare le tendenze con precisione chirurgica.  Cos'è Pro MA 5? È un indicatore avanzato che integra fino a 5 medie mobili configurabili con allarmi intelligenti, un pannello interattivo e un design ottimizzato per operare su qualsiasi strumento o timeframe . Una soluzione "tutto i
AUI Eagle Duel
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Experts
Bot AUI - Ultra Istinto Artificiale ATTENZIONE: Questo bot NON è adatto a te se cerchi guadagni giornalieri, settimanali o mensili. Questo bot è progettato esclusivamente per la redditività ANNUALE . Quindi, se non sei disposto a lasciarlo lavorare tranquillamente per un anno intero senza intervenire, non fa per te. Come funziona questo bot? Il bot analizza molteplici fattori del mercato in diverse temporalità per prendere decisioni molto rigorose. Entra in operazione solo quando rileva una perf
AUI Ag Silver
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Experts
AUI AG Silver – Ultra Istinto Artificiale Specializzato in XAG/USD (Argento)  IMPORTANTE: Questo bot NON fa per te se ti aspetti di vedere guadagni quotidiani, settimanali o mensili. AUI AG Silver è stato progettato per operare in silenzio, con una visione 100% annuale. Può passare mesi senza operare, studiando a fondo il mercato. Agisce solo quando rileva il momento esatto per entrare con la massima forza.  Cosa fa questo bot? AUI AG Silver è un sistema specializzato in XAG/USD (argento) che c
LCD Laguerre Convergence Divergence
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Indicatori
LCD Laguerre Convergence Divergence: Un indicatore avanzato per il MACD classico L' LCD Laguerre Convergence Divergence è un indicatore tecnico avanzato, progettato per migliorare il classico MACD offrendo un rilevamento del momentum più rapido, sensibile e adattivo. Il suo vantaggio principale è l'uso dei filtri di Laguerre , che reagiscono ai cambiamenti di prezzo con maggiore precisione rispetto alle medie mobili tradizionali. Vantaggi chiave Maggiore sensibilità e minore ritardo: I filtri di
BB KC Hybrid Squeeze Band
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Indicatori
BB KC Hybrid Squeeze Band – Indicatore Avanzato di Volatilità e Compressione La BB KC Hybrid Squeeze Band è un indicatore tecnico di nuova generazione che combina intelligentemente le Bande di Bollinger (BB) e il Canale di Keltner (KC) in un'unica struttura ibrida. Progettato per offrire una lettura più precisa dell'ambiente di volatilità, compressione ed espansione del mercato, questo indicatore permette di rilevare zone chiave di opportunità con maggiore anticipo e minore rumore. Cosa fa? Calc
Virtual Candle Blocks
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Indicatori
Virtual Candle Blocks – Visualizza il mercato senza limiti Virtual Candle Blocks è un indicatore avanzato per MetaTrader 5 che ti consente di creare e visualizzare candele di qualsiasi timeframe personalizzato, anche quelli che non esistono nativamente sulla piattaforma. Caratteristiche principali: Timeframe personalizzati: Raggruppa le candele di base in blocchi della durata che desideri (es. 5h, 14h, 28h, 72h, ecc.) per creare una nuova candela virtuale. Ciò ti permette di accedere a timeframe
GoGo Breaker The Master Candle Signal
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Indicatori
GoGo Breaker – The Master Candle Signal Segnali intelligenti basati sull'azione dei prezzi con filtri avanzati GoGo Breaker è un potente indicatore di trading che utilizza il pattern "Master Candle" per identificare opportunità ad alta probabilità in tempo reale. Progettato per i trader che cercano entrate rapide e precise , è ideale per scalping, intraday e swing trading . Rileva automaticamente i segnali di acquisto/vendita con frecce chiare. Funziona su tutti i mercati: Forex, indici, materie
MultiFrame Momentum
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Indicatori
Indicatore MultiFrame Momentum Il MultiFrame Momentum è un indicatore avanzato che analizza la forza e la direzione del momentum su multiple temporalità , combinando i pattern di prezzo con la volatilità dinamica per generare segnali più precisi. Utilizza un sistema di ponderazione intelligente che adatta automaticamente l'influenza di ogni timeframe in base alla sua attività recente (basata sull'ATR), il che lo rende ideale per operare in mercati con volatilità mutevole come Forex, indici o cr
Correlation Nexus
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Indicatori
Correlation Nexus Correlation Nexus: Domina la Relazione tra Coppie in Modo Diretto o Inverso Correlation Nexus è un indicatore tecnico avanzato per MetaTrader 5 che rileva opportunità di trading basate sulla correlazione statistica tra due strumenti finanziari. Questo sistema permette al trader di beneficiare sia delle correlazioni positive (dirette) che delle correlazioni negative (inverse) , adattandosi dinamicamente a diverse coppie di valute, indici o materie prime. A differenza degli strum
Smart Volume Flow
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Indicatori
Smart Volume Flow (Flusso di Volume Intelligente) Smart Volume Flow è uno strumento professionale di analisi dei volumi che porta l'interpretazione del flusso degli ordini a un livello superiore. È stato progettato per andare oltre il semplice conteggio delle barre, combinando volume ibrido , contesto di trend , filtri multi-timeframe e la validazione con la forza direzionale (ADX e +DI/-DI) . Il suo obiettivo è suddividere, ponderare e contestualizzare l'attività di mercato, trasformando i dati
Legion of Soldiers
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Indicatori
Legion of Soldiers – Manuale d'uso Obiettivo Principale Il Legion of Soldiers è progettato come un indicatore di re-entrate all'interno di strategie di trend già consolidate . Questo indicatore non definisce il trend di per sé, ma viene utilizzato per accompagnare e rafforzare un sistema di trend precedentemente identificato. La direzione del trend deve essere precedentemente confermata utilizzando strumenti come: MarketCrack – Whale Detector (consigliato). O qualsiasi altra strategia di rilevam
Cycle Spectrum
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Indicatori
Il Cycle Spectrum è un indicatore avanzato per l'analisi dei cicli e della volatilità del mercato. Obiettivi e Funzioni Il suo scopo principale è rilevare: I cicli dominanti che muovono il prezzo in un dato periodo. La volatilità strutturale del mercato. Potenziali segnali di ingresso o uscita (rialzisti, ribassisti o neutrali). È utile per i trader di qualsiasi asset e timeframe, e permette di adattare le strategie ai mercati con trend o in range. È ideale come strumento di conferma . Perché Fu
Filtro:
Nessuna recensione
Rispondi alla recensione