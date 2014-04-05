Alert Signal Chess King Trading Opening
- Indicatori
- Andres Felipe Carvajal Rodriguez
- Versione: 1.3
- Aggiornato: 10 settembre 2025
- Attivazioni: 20
"La Strategia degli Scacchi Applicata al Trading nel Forex"
Immagina il mercato come una scacchiera. Ogni indicatore tecnico è un pezzo unico e potente, con una funzione distintiva. Questo sistema intelligente combina sei "pezzi" chiave che lavorano in armonia per rilevare segnali di ingresso ad alta probabilità:
- Pedone (EMA 50): Il tuo agile scout, rileva rapidi cambiamenti nella tendenza a breve termine.
- Torre (EMA 200): Una fortezza inespugnabile, conferma la tendenza principale del mercato.
- Cavallo (Bande di Bollinger): Agile e imprevedibile, identifica la volatilità del mercato e le potenziali zone di inversione.
- Alfiere (RSI): Preciso nei suoi movimenti, misura i livelli di ipercomprato e ipervenduto per valutare il momentum del prezzo.
- Regina (MACD): Il pezzo più potente e versatile, analizza il momentum e la direzione della tendenza.
- Re (Filtro Segreto): Il cervello strategico. Questo filtro cruciale è progettato per permettere il passaggio dei segnali, concentrandosi sui periodi di consolidamento o indecisione. Ciò assicura che l'indicatore si focalizzi su potenziali rotture o inversioni, eliminando rigorosamente fino al 90% delle operazioni a basso potenziale in mercati con tendenze eccessivamente forti o erratiche.
"La scacchiera è il mercato. I pezzi sono i tuoi strumenti. Gioca come un Gran Maestro."
Cosa fa l'indicatore? L'indicatore Chess King Trading Opening fornisce segnali di ingresso precisi identificando una forte convergenza tra i suoi "pezzi", meticolosamente validata dal Filtro Segreto del Re.
Logica dei Segnali:
-
Segnale Rialzista (Acquisto):
- Pedone e Torre: L'EMA 50 è al di sopra dell'EMA 200, confermando una tendenza rialzista.
- Regina: Il MACD mostra un incrocio rialzista.
- Cavallo: Il prezzo si trova nella metà inferiore delle Bande di Bollinger (tra la banda inferiore e la linea mediana), suggerendo un ritracciamento o una zona di valore.
- Alfiere: L'RSI è al di sopra di 30 (non in ipervenduto), indicando spazio per il movimento rialzista.
- Re: Il Filtro Segreto conferma periodi di consolidamento o indecisione del mercato, ideali per catturare nuovi impulsi o inversioni.
-
Segnale Ribassista (Vendita):
- Pedone e Torre: L'EMA 50 è al di sotto dell'EMA 200, confermando una tendenza ribassista.
- Regina: Il MACD mostra un incrocio ribassista.
- Cavallo: Il prezzo si trova nella metà superiore delle Bande di Bollinger (al di sopra della linea mediana), suggerendo un rimbalzo verso la resistenza o un movimento eccessivamente esteso.
- Alfiere: L'RSI è al di sotto di 70 (non in ipercomprato), o mostra un ritracciamento da condizioni di ipercomprato, indicando un potenziale di movimento al ribasso.
- Re: Il Filtro Segreto conferma periodi di consolidamento o indecisione del mercato, ideali per catturare nuovi impulsi o inversioni.
Caratteristiche Visive e di Allerta:
- Segnali sul Grafico: Chiare frecce di acquisto (freccia verso l'alto) e vendita (freccia verso il basso) mostrate direttamente sul tuo grafico.
- Linee Indicatore: Rappresentazione visiva dell'EMA 50 (Pedone), EMA 200 (Torre) e delle Bande di Bollinger (Cavallo) per un'analisi completa.
- Avvisi Multipiattaforma: Avvisi personalizzabili tramite pop-up, suono, e-mail e notifiche push al tuo dispositivo mobile, assicurando che non perdi mai una configurazione critica.
Gestione dell'Uscita Suggerita: Questo indicatore fornisce un'eccellente guida all'ingresso. Per uscite efficienti, suggeriamo:
- Stop Loss: Posiziona il tuo Stop Loss sulla banda di Bollinger opposta alla tua entrata.
- Take Profit: Cerca il Take Profit sulla banda a favore della tua entrata.
- Uscita Parziale o Trailing Stop: Utilizza la EMA veloce (Pedone) per aggiustare e gestire la tua operazione man mano che il prezzo evolve.
"Il Re trasformerà buoni segnali in grandi opportunità."
Come usarlo?
- Timeframe: Idealmente adatto per H2, H4 e grafici Giornalieri, ma funziona bene anche su timeframe M5 e superiori.
- Compatibilità: Totalmente compatibile con qualsiasi coppia di valute o asset di trading disponibile in MetaTrader 5.
- Gestione del Rischio: Applica sempre una solida gestione del rischio (1-2% del capitale) per operazione per proteggere il tuo conto.
"Quando vedi una buona mossa, cercane una migliore." — Emanuel Lasker, campione del mondo di scacchi per 27 anni