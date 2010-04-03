BB KC Hybrid Squeeze Band
- Indicatori
- Andres Felipe Carvajal Rodriguez
- Versione: 1.1
- Aggiornato: 9 agosto 2025
- Attivazioni: 20
BB KC Hybrid Squeeze Band – Indicatore Avanzato di Volatilità e Compressione
La BB KC Hybrid Squeeze Band è un indicatore tecnico di nuova generazione che combina intelligentemente le Bande di Bollinger (BB) e il Canale di Keltner (KC) in un'unica struttura ibrida. Progettato per offrire una lettura più precisa dell'ambiente di volatilità, compressione ed espansione del mercato, questo indicatore permette di rilevare zone chiave di opportunità con maggiore anticipo e minore rumore.
Cosa fa?
Calcolo della Banda Ibrida Dinamica Fonde le bande superiori e inferiori di BB e KC tramite un coefficiente di ponderazione regolabile, creando un canale che eredita il meglio di entrambi i mondi:
BB: sensibilità al cambiamento per deviazione standard.
KC: robustezza basata sulla volatilità reale (ATR).
Rilevamento Automatico delle Zone di Compressione ("Squeeze") L'indicatore misura la larghezza ibrida dinamica e la confronta con la sua storia recente (percentile). Quando la banda si restringe al di sotto della soglia definita, segnala un evento di compressione sul grafico tramite simboli visivi (cerchi o frecce):
Ciò suggerisce che il mercato sta accumulando pressione prima di un movimento esplosivo.
Sistema di Allerte Intelligenti Ricevi allerte personalizzate (suono, e-mail, notifica push) quando il prezzo rompe:
La banda superiore (possibile segnale di breakout rialzista).
La banda inferiore (possibile segnale di rottura ribassista).
Evita allerte ripetitive grazie a un sistema di controllo del tempo (cooldown).
Vantaggi rispetto a BB o KC separatamente
|
Caratteristica
|
BB KC Hybrid Squeeze Band
|
Bande di Bollinger
|
Canale di Keltner
|
Rilevamento della compressione con contesto
|
Automatico e preciso
|
Manuale/Visivo
|
Non disponibile
|
Adattabilità al mercato laterale/di tendenza
|
Regolabile per peso
|
Sensibile al rumore
|
Migliore in tendenza
|
Allerte integrate e configurabili
|
Completo
|
No
|
No
|
Visualizzazione chiara e professionale
|
Moderna ed estetica
|
Limitata
|
Limitata
|
Timeframe indipendente (M1 a MN1)
|
Compatibile
|
Dipende dal grafico
|
Dipende dal grafico
Modi d'uso raccomandati
Trading di rottura (Breakout): Attendi un evento di squeeze + rottura del canale per operare nella direzione del breakout.
Scalping o intraday: Usalo su M1–M15 per rilevare gli inizi di espansione dopo una consolidazione silenziosa.
Conferma di entrata/uscita: Filtra i falsi segnali combinandolo con la tua strategia principale. Ad esempio, entra solo quando il prezzo incrocia la banda dopo uno squeeze.
Totalmente configurabile
Peso BB vs KC (BB_KC_Weight)
Mostra o nasconde la linea mediana
Simboli e colori per la compressione
Timeframe indipendente (consente l'analisi di H4 su grafico M5)
Suono, notifica ed e-mail alla rottura delle bande
Ideale per i trader che cercano di:
Rilevare compressioni di volatilità reali (non soggettive).
Operare con un vantaggio statistico prima di un breakout.
Combinare il meglio di Bollinger e Keltner in un unico canale avanzato