BB KC Hybrid Squeeze Band

BB KC Hybrid Squeeze Band – Indicatore Avanzato di Volatilità e Compressione

La BB KC Hybrid Squeeze Band è un indicatore tecnico di nuova generazione che combina intelligentemente le Bande di Bollinger (BB) e il Canale di Keltner (KC) in un'unica struttura ibrida. Progettato per offrire una lettura più precisa dell'ambiente di volatilità, compressione ed espansione del mercato, questo indicatore permette di rilevare zone chiave di opportunità con maggiore anticipo e minore rumore.

Cosa fa?

  1. Calcolo della Banda Ibrida Dinamica Fonde le bande superiori e inferiori di BB e KC tramite un coefficiente di ponderazione regolabile, creando un canale che eredita il meglio di entrambi i mondi:

    • BB: sensibilità al cambiamento per deviazione standard.

    • KC: robustezza basata sulla volatilità reale (ATR).

  2. Rilevamento Automatico delle Zone di Compressione ("Squeeze") L'indicatore misura la larghezza ibrida dinamica e la confronta con la sua storia recente (percentile). Quando la banda si restringe al di sotto della soglia definita, segnala un evento di compressione sul grafico tramite simboli visivi (cerchi o frecce):

    • Ciò suggerisce che il mercato sta accumulando pressione prima di un movimento esplosivo.

  3. Sistema di Allerte Intelligenti Ricevi allerte personalizzate (suono, e-mail, notifica push) quando il prezzo rompe:

    • La banda superiore (possibile segnale di breakout rialzista).

    • La banda inferiore (possibile segnale di rottura ribassista).

    • Evita allerte ripetitive grazie a un sistema di controllo del tempo (cooldown).

Vantaggi rispetto a BB o KC separatamente

Caratteristica

BB KC Hybrid Squeeze Band

Bande di Bollinger

Canale di Keltner

Rilevamento della compressione con contesto

Automatico e preciso

Manuale/Visivo

Non disponibile

Adattabilità al mercato laterale/di tendenza

Regolabile per peso

Sensibile al rumore

Migliore in tendenza

Allerte integrate e configurabili

Completo

No

No

Visualizzazione chiara e professionale

Moderna ed estetica

Limitata

Limitata

Timeframe indipendente (M1 a MN1)

Compatibile

Dipende dal grafico

Dipende dal grafico

Modi d'uso raccomandati

  • Trading di rottura (Breakout): Attendi un evento di squeeze + rottura del canale per operare nella direzione del breakout.

  • Scalping o intraday: Usalo su M1–M15 per rilevare gli inizi di espansione dopo una consolidazione silenziosa.

  • Conferma di entrata/uscita: Filtra i falsi segnali combinandolo con la tua strategia principale. Ad esempio, entra solo quando il prezzo incrocia la banda dopo uno squeeze.

Totalmente configurabile

  • Peso BB vs KC (BB_KC_Weight)

  • Mostra o nasconde la linea mediana

  • Simboli e colori per la compressione

  • Timeframe indipendente (consente l'analisi di H4 su grafico M5)

  • Suono, notifica ed e-mail alla rottura delle bande

Ideale per i trader che cercano di:

  • Rilevare compressioni di volatilità reali (non soggettive).

  • Operare con un vantaggio statistico prima di un breakout.

  • Combinare il meglio di Bollinger e Keltner in un unico canale avanzato


