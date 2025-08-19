Http EA
- Experts
- Yury Orlov
- Versione: 1.3
- Aggiornato: 6 settembre 2025
- Attivazioni: 12
HTTP EA (How To Trade Pro) — robot di trading MT5 senza martingala e griglia, con chiusura giornaliera delle posizioni.
Sviluppato da trader professionista con oltre 25 anni di esperienza.
L'expert utilizza ordini pendenti, gestisce una sola posizione per strumento, applica sempre stop-loss e take-profit e chiude le posizioni ogni giorno.
Funziona con i seguenti strumenti finanziari:
- Coppie di valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Azioni
Opera sui timeframe da M5 a H4.
IMPORTANTE! Si consiglia di testare la versione demo su EURUSD M5 a partire dal 1° gennaio 2025 — l'expert ha impostazioni uniche per ogni strumento!
Segnali dell'expert su MQL5 — +176%, 85% di trade vincenti, drawdown del 7%.
Contattatemi dopo l'acquisto per ricevere istruzioni, settaggi e supporto.
Caratteristiche e vantaggi principali di HTTP EA
Trading:
- Un solo trade per strumento.
- Niente martingala né griglia.
- Algoritmo esclusivo basato su domanda e offerta.
- Chiusura giornaliera delle posizioni per una gestione del rischio stabile.
Comodità:
- Pannello grafico per il controllo del conto e dello stato del trading.
- 12 attivazioni — PC, VPS, backup.
- Deposito minimo $100, leva da 1:25.
- Adatto per prop firm, funziona con qualsiasi broker.
- Tutti gli aggiornamenti inclusi.
Raccomandazioni per il test
- Apri il terminale MT5 -> Navigatore (Ctrl+N) -> Mercato -> «HTTP EA» -> Scarica Demo.
- Clic destro -> Test -> Avvia.
- Impostazioni: EURUSD M5, 01.01.2025 — Oggi, ogni tick basato su tick reali.
Descrizione parametri HTTP EA
|
Parametri
|
Descrizione
|Timeframe operativo:
|M5, M15, M30, H1, H4.
|Rischio per trade:
|1-5% del deposito.
|Dimensione lotto fissa:
|0,01-0,1, (priorità se >0).
|Stop Loss / Take Profit:
|Livello in pip.
|Impostazioni breakeven:
|Attivazione break-even, protezione del profitto.
|Trailing stop:
|Impostazioni del trailing stop.
|Periodo EMA:
|Periodo EMA (filtro di tendenza).
Dopo l'acquisto riceverai:
- File dell'expert in formato .ex5.
- Istruzioni e impostazioni.
- Tutti gli aggiornamenti futuri.
- Supporto tramite MQL5.
Prova l'algoritmo con il 85% di win rate di un trader con 25 anni di esperienza. Contattami dopo l'acquisto!
Cordiali saluti, Yuri
An excellent product with all the necessary features. I am impressed by Yuri's ongoing support for the product and settings.