HTTP EA (How To Trade Pro) — robot di trading MT5 senza martingala e griglia, con chiusura giornaliera delle posizioni.

Sviluppato da trader professionista con oltre 25 anni di esperienza.

L'expert utilizza ordini pendenti, gestisce una sola posizione per strumento, applica sempre stop-loss e take-profit e chiude le posizioni ogni giorno.
Funziona con i seguenti strumenti finanziari:

  • Coppie di valute
  • Criptovalute
  • Metalli
  • Indici
  • Azioni

Opera sui timeframe da M5 a H4.

IMPORTANTE! Si consiglia di testare la versione demo su EURUSD M5 a partire dal 1° gennaio 2025 — l'expert ha impostazioni uniche per ogni strumento!

Segnali dell'expert su MQL5 — +176%, 85% di trade vincenti, drawdown del 7%.

Contattatemi dopo l'acquisto per ricevere istruzioni, settaggi e supporto.


Caratteristiche e vantaggi principali di HTTP EA

Trading:

  • Un solo trade per strumento.
  • Niente martingala né griglia.
  • Algoritmo esclusivo basato su domanda e offerta.
  • Chiusura giornaliera delle posizioni per una gestione del rischio stabile.

Comodità:

  • Pannello grafico per il controllo del conto e dello stato del trading.
  • 12 attivazioni — PC, VPS, backup.
  • Deposito minimo $100, leva da 1:25.
  • Adatto per prop firm, funziona con qualsiasi broker.
  • Tutti gli aggiornamenti inclusi.

Raccomandazioni per il test

  1. Apri il terminale MT5 -> Navigatore (Ctrl+N) -> Mercato -> «HTTP EA» -> Scarica Demo.
  2. Clic destro -> Test -> Avvia.
  3. Impostazioni: EURUSD M5, 01.01.2025 — Oggi, ogni tick basato su tick reali.


Descrizione parametri HTTP EA


Parametri

Descrizione
Timeframe operativo: M5, M15, M30, H1, H4.
Rischio per trade: 1-5% del deposito.
Dimensione lotto fissa: 0,01-0,1, (priorità se >0).
Stop Loss / Take Profit: Livello in pip.
Impostazioni breakeven: Attivazione break-even, protezione del profitto.
Trailing stop: Impostazioni del trailing stop.
Periodo EMA: Periodo EMA (filtro di tendenza).

Dopo l'acquisto riceverai:

  • File dell'expert in formato .ex5.
  • Istruzioni e impostazioni.
  • Tutti gli aggiornamenti futuri.
  • Supporto tramite MQL5.

Prova l'algoritmo con il 85% di win rate di un trader con 25 anni di esperienza. Contattami dopo l'acquisto!

Cordiali saluti, Yuri


Recensioni 5
Тот Самый
23
Тот Самый 2025.09.22 06:51 
 

An excellent product with all the necessary features. I am impressed by Yuri's ongoing support for the product and settings.

nehemija
593
nehemija 2025.09.17 16:16 
 

HTTP EA is the last EA I bought, and I’ve bought many of them. The only thing I can say is that I regret it wasn’t the first one I purchased, because then I wouldn’t have kept looking. In short, an outstanding EA — trades are closed by the end of the day, in 90% of cases with profit. And no less important, Yury replies to messages and provides excellent support.

rambletew
19
rambletew 2025.08.23 12:37 
 

I’ve been testing this EA for a couple of days since it dropped, and I’m already impressed! As a beginner, I was worried, but the setup was simple, and Yury’s support is really great and friendly. The one-trade-a-day approach feels solid so far. Great tool to try out! Recommended!

