Ultimate Breakout System

5

IMPORTANTE  :

  • Questo pacchetto sarà venduto al prezzo corrente solo per un numero molto limitato di copie.   
  • Il prezzo salirà a 1499$ molto velocemente   
  • +100 strategie incluse  e altre in arrivo!


BONUS  : A partire da un prezzo di 999$ --> scegli  gratuitamente 5  dei miei altri EA! 

TUTTI I FILE IMPOSTATI

GUIDA COMPLETA ALLA CONFIGURAZIONE E ALL'OTTIMIZZAZIONE

GUIDA VIDEO

SEGNALI LIVE

RECENSIONE (terza parte)


Benvenuti al SISTEMA DEFINITIVO DI BREAKOUT!

Sono lieto di presentare l'Ultimate Breakout System, un Expert Advisor (EA) sofisticato ed esclusivo, sviluppato meticolosamente nel corso di otto anni.

Questo sistema è servito come base per diversi EA ad alte prestazioni sul mercato MQL5, tra cui l'acclamato Gold Reaper EA,

che ha mantenuto la posizione numero uno per oltre sette mesi, insieme a Goldtrade Pro, Goldbot One, Indicement e Daytrade Pro.


L'Ultimate Breakout System non è semplicemente un altro EA.

Si tratta di uno strumento di livello professionale progettato per consentire ai trader di creare un numero illimitato di strategie di breakout su qualsiasi mercato e intervallo di tempo.

Che tu voglia concentrarti sullo swing trading, sullo scalping o sulla creazione di un portafoglio diversificato, questo sistema offre flessibilità e personalizzazione senza pari.

Le possibilità sono infinite!


Per i trader di società proprietarie:    con questo sistema, puoi finalmente creare le tue strategie di trading e i tuoi portafogli unici, senza mai essere segnalato per il copy trading!

 

Gli algoritmi integrati in questo Expert Advisor (EA) sono stati sottoposti a oltre otto anni di continuo sviluppo e perfezionamento.

Attraverso miglioramenti iterativi, ho incorporato una vasta gamma di funzionalità, dando vita a un sistema in cui credo fermamente

si colloca tra le soluzioni black-box più avanzate disponibili online per la creazione di strategie di breakout efficaci.

Questo EA consente agli utenti di sviluppare le proprie strategie distintive, con la possibilità di creare centinaia di varianti uniche.

Oltre a fornirti il ​​sistema black-box, ti fornirò tutti gli strumenti e le risorse essenziali necessari per progettare strategie di livello professionale.


Incluso nel tuo acquisto:

  • Oltre 100 file di set predefiniti  : accedi a una libreria di strategie da me personalmente elaborate, comprese quelle alla base dei miei EA MQL5 Breakout.
  • File di set futuri  : ricevi tutti i nuovi file di set che sviluppo utilizzando questo sistema.
  • Guide complete  : un manuale dettagliato e un tutorial video che trattano i parametri EA, l'ottimizzazione, il backtesting e gli stress test, riflettendo il mio processo di sviluppo della strategia.
  • Modelli di ottimizzazione  : valori predefiniti di "inizio", "fase" e "fine" utilizzati nella creazione di strategie per i miei EA MQL5. Semplicemente "inserisci e ottimizza"!
  • Accesso esclusivo alla comunità  : unisciti al nostro gruppo di chat privato per ricevere supporto e guida diretti.


Come eseguire i backtest con i file inclusi:

  • Le impostazioni predefinite sono un semplice esempio per XAUUSD DAILY. Quindi puoi eseguirlo senza caricare alcun setfile.
  • Sono inclusi più di 100 file di set. Tutti hanno specificato quale intervallo di tempo utilizzare e quale coppia.
  • Basta caricare il file impostato (fare clic con il pulsante destro del mouse nella finestra "input", fare clic su "carica" ​​e selezionare il file impostato) e impostare la coppia e l'intervallo di tempo corretti nel tester
  • È possibile eseguire la maggior parte dei set con qualità "1 minuto OHLC" per test rapidi
  • per i set scalper, consiglio di usare tick reali per ottenere risultati più affidabili.


IMPORTANTE:   PERCHÉ AUTO_GMT FUNZIONI -> devi aggiungere l'URL "https://www.worldtimeserver.com/" (rimuovi gli spazi!!) agli "URL consentiti" nel tuo terminale MT4/MT5 (strumenti -> opzioni -> consulenti esperti)


 

Come funziona la strategia dell'EA?

La strategia che è stata automatizzata nell'EA è la strategia breakout.  

Ciò significa che l'EA effettuerà lo scambio al superamento di importanti livelli di supporto e resistenza.  

Quindi, entrerà in una posizione di acquisto in caso di rottura al rialzo di un livello di resistenza, ed entrerà in una posizione di vendita in caso di rottura al ribasso di un livello di supporto.

Esistono molti parametri per determinare esattamente quali livelli sono da considerare importanti livelli di supporto o resistenza (spiegati in dettaglio nel manuale, scaricabile  QUI  ).  

A questi livelli, l'EA inserirà gli ordini in sospeso per la migliore esecuzione.  

Ogni operazione può essere impostata con uno SL e un TP e, cosa ancora più importante, con una vasta gamma di opzioni di trailing SL e Trailing TP:

  • SL finale normale, con distanza, livello di inizio, livello di fine e dimensione del passo definibili.
  • SL finale basato sul tempo
  • Trailing SL basato sui recenti livelli di supporto e resistenza
  • "MagicTrail SL" -> SL di trailing molto aggressivo, utile per strategie di scalping
  • Trailing TP -> Il TP si muove quando il prezzo si allontana dal TP (tentando di uscire con un piccolo TP o una piccola perdita invece che con uno SL completo)

 

Grazie alla mia guida dettagliata passo dopo passo e alla guida video, sarai in grado di sviluppare le tue valide strategie in pochissimo tempo!

(oppure puoi semplicemente usare una qualsiasi delle +100 strategie già incluse!)

  

!! IN PIÙ !!

Sì, c'è di più! 

Eseguire ottimizzazioni e cercare di individuare strategie valide e concrete può richiedere molto tempo.

Ho quindi deciso di offrire una bella ricompensa per alcune delle migliori strategie sviluppate dai clienti con questo EA!

L'idea è che diventi una situazione vantaggiosa per tutti, in cui verrai ricompensato per aver creato strategie utilizzando il mio EA, che io, a mia volta, potrò utilizzare io stesso o incorporare in futuri EA.

E la buona notizia: partecipare è assolutamente gratuito!


Per maggiori informazioni sul programma bonus, contattatemi tramite messaggio privato!




Su di me:

Non partecipo alle discussioni di vendita su "reti neurali/apprendimento automatico AI/ChatGPT/computer quantistici/backtest lineari perfetti".

Piuttosto, mi concentro sulla creazione di sistemi di trading reali e onesti, basati su una metodologia comprovata per lo sviluppo e l'esecuzione in tempo reale.

Come sviluppatore, ho più di 15 anni di esperienza nella creazione di sistemi di trading automatizzati e una storia di prodotti MQL5 altamente valutati.

So cosa ha il potenziale per funzionare e cosa no. 

Creo sistemi onesti, con la massima probabilità di ottenere risultati in tempo reale in linea con i backtest, senza barare.


Recensioni 28
Supachai Poltam
134
Supachai Poltam 2025.08.29 16:47 
 

Good

Masahiro Ishikawa
130
Masahiro Ishikawa 2025.07.24 10:15 
 

It's a bit pricey, but absolutely worth it. This single EA is strong enough to build an entire portfolio around. With its solid and classic breakout approach. If you’re looking for one reliable system that can stand on its own, this is it.　Also, Wim's support is outstanding — responsive, knowledgeable, and genuinely helpful. It's clear that he stands behind his product and cares about the success of his users. That kind of support makes a big difference, especially when dealing with a high-quality EA like this.

EShiN
239
EShiN 2025.07.16 08:33 
 

I have purchased UBS since DAY 1, even though I haven't had the time to use it yet, but its definitely a GREAT piece of work! As I'm using 6 of his EAs, which were made from this UBS So have no doubt that any of product you buy from WIM you can buy with confidence and peace of mind. He is the most honest and best author in this market, also very very kind, as all his old customer knows his service and products are the best

