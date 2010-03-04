EurUsd London Breakout Pro

EURUSD London Breakout Pro


Sviluppato con il supporto di strumenti avanzati di intelligenza artificiale, EURUSD London Breakout Pro offre un codice pulito ed efficiente, ottimizzato per velocità e stabilità.

Questo Expert Advisor applica un quadro di gestione del rischio di livello istituzionale ed evita strategie ad alto rischio come martingala, grid averaging o hedging non controllato.

Progettato per trader che richiedono precisione e sicurezza, il sistema combina un concetto comprovato di breakout della sessione di Londra con potenti filtri di ingresso:


  • EMA200 (H4) per l’orientamento direzionale

  • ADX(14) per misurare la forza del mercato

  • MACD(12,26,9) per l’allineamento del momentum

  • RSI(14) come protezione da ipercomprato/ipervenduto

  • ATR(14) per buffer adattivi e calcolo dinamico dello stop-loss


Concentrandosi sulla qualità e non sulla quantità, EURUSD London Breakout Pro mira a catturare movimenti ad alta probabilità durante le ore più liquide del mercato Forex, con esecuzione coerente e una solida protezione del capitale.


Come funziona l’EA

  • Costruisce la “box” della sessione asiatica pre-Londra (00:00–07:59 GMT).

  • Entra quando una candela M15 chiude rompendo la box ± buffer = max(5 pips, 0,1×ATR(14)).

  • Filtro direzionale: prezzo vs. EMA200(H4) (pendenza opzionale).

  • Filtri di qualità: ADX(14) ≥ 20–25, MACD(12,26,9) allineato, protezione RSI(14).

  • Gestione del rischio: SL dal lato opposto della box (≥1,5×ATR), uscite parziali a 1R/2R, break-even e trailing ATR opzionali.


Sessione & Sicurezza

  • Finestra di trading: 06:30–12:00 GMT.

  • “News guard” opzionale (orari manuali) per sospendere il trading prima/dopo notizie ad alto impatto su EUR/USD.

  • Circuit breaker giornaliero basato sul drawdown di equity e verifica di spread/slippage massimi.


Requisiti

  • Conto ECN/RAW consigliato (spreads ridotti su EURUSD).

  • Broker a 5 cifre; lotto minimo 0,01; EURUSD, M15.

  • Fuso orario: parametri GMT configurabili; nessuna dipendenza esterna.


Input (raggruppati)

  • Sessione, Box, Filtri (EMA/ADX/MACD/RSI/ATR)

  • Rischio (% rischio, MaxSpread/Slippage)

  • Uscite (SL/TP/BE/Trailing)

  • Broker, Avvisi, Log


Note

  • Nessun martingala/grid.

  • Nessuna DLL, nessun servizio esterno.

  • I backtest devono utilizzare dati di alta qualità; i risultati variano in base a broker/liquidità.


Avvertenza sul rischio

Il trading Forex/CFD comporta rischi. Le performance passate non garantiscono risultati futuri. Utilizzare solo capitale che si è disposti a perdere.


