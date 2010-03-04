EurUsd London Breakout Pro
- Morgana Brol Mendonca
- Versione: 1.0
EURUSD London Breakout Pro
Sviluppato con il supporto di strumenti avanzati di intelligenza artificiale, EURUSD London Breakout Pro offre un codice pulito ed efficiente, ottimizzato per velocità e stabilità.
Questo Expert Advisor applica un quadro di gestione del rischio di livello istituzionale ed evita strategie ad alto rischio come martingala, grid averaging o hedging non controllato.
Progettato per trader che richiedono precisione e sicurezza, il sistema combina un concetto comprovato di breakout della sessione di Londra con potenti filtri di ingresso:
-
EMA200 (H4) per l’orientamento direzionale
-
ADX(14) per misurare la forza del mercato
-
MACD(12,26,9) per l’allineamento del momentum
-
RSI(14) come protezione da ipercomprato/ipervenduto
-
ATR(14) per buffer adattivi e calcolo dinamico dello stop-loss
Concentrandosi sulla qualità e non sulla quantità, EURUSD London Breakout Pro mira a catturare movimenti ad alta probabilità durante le ore più liquide del mercato Forex, con esecuzione coerente e una solida protezione del capitale.
Come funziona l’EA
-
Costruisce la “box” della sessione asiatica pre-Londra (00:00–07:59 GMT).
-
Entra quando una candela M15 chiude rompendo la box ± buffer = max(5 pips, 0,1×ATR(14)).
-
Filtro direzionale: prezzo vs. EMA200(H4) (pendenza opzionale).
-
Filtri di qualità: ADX(14) ≥ 20–25, MACD(12,26,9) allineato, protezione RSI(14).
-
Gestione del rischio: SL dal lato opposto della box (≥1,5×ATR), uscite parziali a 1R/2R, break-even e trailing ATR opzionali.
-
Finestra di trading: 06:30–12:00 GMT.
-
“News guard” opzionale (orari manuali) per sospendere il trading prima/dopo notizie ad alto impatto su EUR/USD.
-
Circuit breaker giornaliero basato sul drawdown di equity e verifica di spread/slippage massimi.
-
Conto ECN/RAW consigliato (spreads ridotti su EURUSD).
-
Broker a 5 cifre; lotto minimo 0,01; EURUSD, M15.
-
Fuso orario: parametri GMT configurabili; nessuna dipendenza esterna.
-
Sessione, Box, Filtri (EMA/ADX/MACD/RSI/ATR)
-
Rischio (% rischio, MaxSpread/Slippage)
-
Uscite (SL/TP/BE/Trailing)
-
Broker, Avvisi, Log
-
Nessun martingala/grid.
-
Nessuna DLL, nessun servizio esterno.
-
I backtest devono utilizzare dati di alta qualità; i risultati variano in base a broker/liquidità.
Il trading Forex/CFD comporta rischi. Le performance passate non garantiscono risultati futuri. Utilizzare solo capitale che si è disposti a perdere.