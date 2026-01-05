Akali

È fondamentale leggere la guida alla configurazione prima di utilizzare questo EA per comprendere i requisiti del broker, le modalità della strategia e l'approccio intelligente. Clicca qui per leggere la Guida Ufficiale Akali EA

Panoramica

Akali EA è un Expert Advisor di scalping ad alta precisione progettato specificamente per l'Oro (XAUUSD). Utilizza un algoritmo di trailing stop estremamente stretto per garantire profitti istantaneamente durante i periodi di alta volatilità. Questo sistema è costruito per la precisione, puntando a un alto tasso di vincita capitalizzando sui rapidi movimenti di mercato e bloccando i profitti prima che il mercato ritracci.

Requisiti di Configurazione

  • Simbolo: XAUUSD (Oro)

  • Timeframe: M1 (1 Minuto)

  • Tipo di Conto: Raw ECN / Spread basso è obbligatorio.

  • Broker Raccomandato: fare riferimento alla guida

  • Nota: Questo EA si basa su trailing stop stretti. I conti con spread elevati influiranno negativamente sulle prestazioni. Si prega di fare riferimento alla guida per dettagli sull'orario del server e sulla selezione del broker.

Perché Akali EA?

  • Logica ad Alto Tasso di Vincita: Progettato per catturare movimenti rapidi con precisione.

  • Recupero Intelligente: La strategia è costruita per sostenere lunghe serie di vincite.

  • Modalità Flessibili: Include modalità specifiche per "Tighter Trailing" (Trailing Più Stretto) e "Wider Trailing" (Trailing Più Ampio).

Politica dei Prezzi

Il prezzo sarà aggiornato in base alla domanda. Per mantenere la qualità della strategia e prevenire il sovraffollamento, il prezzo aumenterà progressivamente man mano che verranno vendute più copie.

Avviso di Rischio: Il trading di valute estere e CFD comporta un alto livello di rischio. Le prestazioni passate non sono indicative di risultati futuri. Si prega di fare trading in modo responsabile e testare prima su un conto demo.


