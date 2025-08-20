Event Horizon Trader

5

Event Horizon Trader - это передовой автоматический торговый робот, построенный на инновационной гибридной архитектуре. Он объединяет квантовые принципы, искусственный интеллект и многоуровневую систему управления рисками для адаптивной торговли на финансовых рынках. Советник разработан для работы в изменчивых рыночных условиях, динамически подстраиваясь под трендовые, флэтовые и высоковолатильные периоды. Советник имеет тестовую настройку для пары: XAUUSD 

Ключевые компоненты системы:

1. Квантовая система (Quantum System)

  • Квантовые состояния (QuantumStates): Моделирует неопределенность рынка через множество вероятностных состояний.

  • Декогеренция (QuantumDecayRate): Контролирует "распад" состояний, добавляя элемент стохастичности для предотвращения переобучения.

  • Механизм коллапса: Случайный выбор состояния перед каждой сделкой, имитирующий квантовое измерение.

2. Искусственный интеллект (AI Core)

  • Динамическое взвешивание сигналов: AI переоценивает значимость каждого индикатора на основе их recent performance.

  • Обучение с подкреплением: Корректирует веса модулей после каждой сделки, усиливая влияния успешных индикаторов.

  • Регуляризация (RegularizationLambda): Предотвращает переобучение через L2-регуляризацию весов.

3. Механизм внимания (Attention Mechanism)

  • Мультитаймфреймный анализ: Сравнивает ясность сигналов на первичном (PrimaryTimeframe) и вторичном (SecondaryTimeframe) таймфреймах.

  • Адаптивное взвешивание: Присваивает больший вес таймфрейму с более четкими сигналами (на основе RSI, ADX, MA).

4. Модульная система индикаторов

  • RSI (Relative Strength Index): Определяет перекупленность/перепроданность.

  • ADX (Average Directional Index): Оценивает силу тренда.

  • Moving Averages (MA): Определяет направление тренда через разницу быстрой и медленной MA.

  • ATR (Average True Range): Используется для расчета динамических стоп-лоссов и тейк-профитов.

  • Chaos Filter: Отсеивает сигналы в низковолатильные периоды (на основе стандартного отклонения доходностей).

5. Продвинутое управление рисками

  • Адаптивный размер позиции: Рассчитывает лот на основе:

    • Текущего риска (% от депозита).

    • Расстояния до стоп-лосса.

    • Волатильности (через ATR).

  • Критерий Келли (опционально): Оптимизирует размер позиции на основе исторической эффективности стратегии.

  • Защита от просадки:

    • Дневной лимит (MaxDailyDrawdownPercent): Блокирует торговлю при превышении просадки.

    • Автосброс при новом дне (ResetLockOnNewDay).

  • Проверка совместимости с брокером:

    • Автоподгонка стоп-лоссов под требования брокера (MinStopDistance, UseBrokerStopLevels).

    • Проверка маржи перед сделкой.

Как работает генерация сигналов:

  1. Обновление данных: Считываются актуальные значения индикаторов на двух таймфреймах.

  2. Фильтр хаоса: Отбрасывает сигналы при низкой волатильности (Chaos < ChaosThreshold).

  3. Квантовый коллапс: Случайный выбор состояния для внесения стохастичности.

  4. Взвешивание таймфреймов: Расчет "ясности сигналов" на каждом таймфрейме и определение весов внимания.

  5. Агрегация сигналов: Итоговый сигнал = взвешенная сумма вкладов от каждого модуля (RSI, ADX, MA, Chaos, Quantum).

  6. Принятие решения: Сигнал генерируется при превышении порога AdaptiveThreshold.

Особенности риск-менеджмента:

  • Динамический риск: Увеличивает риск после серии прибыльных сделок и уменьшает после убыточных.

  • Волатильность-адаптивный риск: Учитывает текущую волатильность рынка (через ATR).

  • Критерий Келли: Расчет оптимальной доли капитала для сделки на основе исторической вероятности прибыли.

  • Проверка стоп-лоссов: Корректирует стоп-лоссы и тейк-профиты под требования брокера и текущий спред.

Инструкция по использованию:

1. Настройка под брокера:

  • MaxLotSize: Установите максимальный допустимый лот.

  • MinStopDistance: Укажите минимальное расстояние стопа в пунктах (должно быть > требований брокера).

  • UseBrokerStopLevels: Включить для автоматического учета уровней стоп-ордеров брокера.

2. Выбор модулей:

  • Включите/отключите индикаторы (UseRSI, UseADX и т.д.).

  • Настройте веса индикаторов (RSIWeight, ADXWeight и т.д.).

3. Управление риском:

  • BaseRisk: Стартовый риск в % от депозита (0.1–1.0% рекомендуется).

  • MaxRisk: Максимальный риск (не превышайте 5%).

  • MaxDailyDrawdownPercent: Установите дневной лимит просадки (например, 15%).

4. Оптимизация:

  • Проведите бэк-тест на истории (2–5 лет).

  • Используйте встроенный тестер OnTester() для автоматического отбора устойчивых стратегий.

  • Настройте параметры индикаторов и AI под конкретный инструмент.

Важные замечания:

  • Тестирование: Всегда тестируйте на демо-счете перед запуском на реальные средства.

  • Резервные копии: Советник автоматически сохраняет веса AI в файл. Регулярно архивируйте файлы  QuantumAI_СИМВОЛ.txt .

  • Переобучение: Избегайте излишней оптимизации под исторические данные. Полагайтесь на механизм OOS-валидации в OnTester().

Заключение:
Event Horizon Trader — это комплексное решение для автоматической торговли, сочетающее современные подходы AI и квантовой метафоры с практическим риск-менеджментом. Его сила — в адаптивности и защите капитала.

Recensioni 1
Kate_43
85
Kate_43 2025.09.15 04:58 
 

Very outstanding result for Gold (same result at any timeframe), consistency profit and acceptable DD. Thank you so much the developer. He is very supportive.

Prodotti consigliati
BOA System
Ivan Zaidenberg
5 (1)
Experts
Automated trading system it's a professional instrument that allows you to achieve results without the negative influence of a human factor. Effectiveness is confirmed by trading on a real account since 2017. Perform all the tests with the modelling type RealTicks or EveryTick. LINKS Full description of the algorithm; Signal  monitoring ( WeTrade   +   BOA System ); TRADING STRATEGY  DESCRIPTION The trading strategy is based on a breakout of accumulation. Such trading techniques as martingale o
FREE
Gold Candle Bot
Maksim Kononenko
4.59 (27)
Experts
Candle Bot -  is a simple and effective Expert Advisor (EA) for trading gold on the Meta Trader 5 platform. The Expert waits for bar 1 to be a large candle and for bar 2 to be a small candle, then opens a position in the direction of the small candle. The direction of the small candle (bullish or bearish) does not matter. Recommendations: Currency pair: XAUUSD (GOLD). Time frame: M1,M5,M30 Minimum deposit: $300 (recommended $1000) Leverage: Any Account type: Any(Better works on ECN) Bot for Ri
FREE
Double Line Crossing MT5 EA
Wen Huang
Experts
This is based on the double moving average cross and arrow mark under the preparation of custom indicators EA. When the blue arrow appears, make a long order. When the red arrow appears, short the order. When the pink line crosses the green line upward, the pink line is above, the green line is below, the golden fork appears, and the blue arrow appears. When the pink line crosses the green line downward, the pink line is below and the green line is above. There is a dead fork and a red arro
Pro Trader EA
Igor Widiger
Experts
As an experienced trader, it's crucial to have the right tools and resources to succeed in the market. Pro Trader EA offers a professional and efficient trading solution. With our innovative software, you can automate trading strategies, receive precise trading signals, and eliminate emotions. Pro Trader EA enables trading across multiple asset classes, offers real-time analytics, and a user-friendly interface. Our support team is available to answer any questions. Use Pro Trader EA to take you
Naked Gold Scalper
Jestoni Santiago
5 (4)
Experts
A SOLID AND POWERFUL EA THAT YOU CAN COUNT ON! Performance Monitoring  |  LIVE SIGNAL  |  SET FILE PRICE WILL INCREASE TO $200 in the next major update which includes sophisticated and powerful features for PROP FIRM and LIVE TRADING.       How does NAKED GOLD SCALPER trades? This EA/BOT is designed to   scalp gold with precision combining multiple strategies . It identifies   high-probability zones , confirms the   strength of the direction , and executes trades with   disciplined risk manag
PRHammer
Slobodan Manovski
Experts
Hammer EA - Precision Candlestick Trading Automated Hammer Pattern Detection for Forex & Metals The Hammer EA is a trading robot that scans markets for hammer candlestick formations, executing trades when confirmed by a moving average filter. Optimized for M30 time frame with compatibility for M15 and H1. Key Features: Pattern Recognition - Identifies bullish/bearish hammer candles Trend Confirmation - 238-period MA filter (adjustable) Risk Control - Custom Stop Loss, Take Profit + opti
Stormer RSI 2
Ricardo Rodrigues Lucca
Experts
This strategy was learned from Stormer to be used on B3. Basically, 15 minutes before closing the market, it will check RSI and decided if it will open an position. This strategy do not define a stop loss. If the take profit reach the entry price it will close at market the position. The same happens if the maximal number of days is reached. It is created to brazilian people, so all configuration are in portuguese. Sorry Activations allowed have been set to 50.
Phoenix Plus
Dang Cong Duong
Experts
At first, I got my teeth into  Phoenix  Ultra   Expert Advisor. This   Expert Advisor  will support automatic close order if the direction is correct and perform recovery if the direction is wrong. If you enter an order: 1. The price goes in the right direction and hits the   Min Profit Point ,   trailing stop 20% of the current profit. 2. The price goes in the opposite direction, the Expert Advisor will place the order with the volume is   Recovery Volume Percent  at the input, the distance to
Somewhere over the rainbow
Marta Gonzalez
Experts
Somewhere over the rainbow It is a system that tries to operate the market from the exhaustion of the trend with a correction algorithm that tries to cut losses at the cost of increasing the margin This system makes all the adjustments automatically, analyzing the pair and the market to decide which is the most efficient step to reach your destination. Somewhere over the rainbow is a multiple trade and multi lot system(The maximum batch can be up to 5 times the initial batch distributed in mult
ICT Premium Discount Zone EA
Charles Antoine Dominique Julien Fournel
Experts
Introducing the ICT Premium Discount Zone EA – Smart Trading for EUR/USD The ICT Premium Discount Zone EA is a cutting-edge Expert Advisor engineered for traders who demand precision, safety, and consistent performance. Built on the proven principles of ICT Premium/Discount Zones , this EA executes only Buy Stop  and Sell Stop  orders, ensuring entries are always aligned with optimal market structure. Key Features: Already set up for EUR / USD Pair Smart Order Execution – Trades only within prem
Harmonic Pattern Helper Engulfing Bar MT5
Paul Conrad Carlson
Experts
Expert Advisor designed for trading Engulfing Candle Patterns within a manually input price range the D point of harmonic patterns , gartley , bat cypher butterfly ect. How Does It Work Step 1 Identify a price range around the end point D of your harmonic pattern. Input two prices into the EA settings   Inp9 Upper Level- type the highest price where an engulfing candle pattern can occur. Inp9 Lower Level - type the lowest price where an engulfing candle pattern can occur. Step 2  inp11_blockID
FREE
MLTA by Vertice
Camille Eric Tronel
Experts
Introducing MLTA by Vertice – A Cutting-Edge Trading Solution At Vertice , we firmly believe that data-driven insights can significantly enhance trading performance. MLTA (Machine Learning Technical Analysis) is our fully automated trading strategy, designed to streamline decision-making and optimize trade execution with precision. How It Works MLTA leverages advanced computational techniques to identify the most optimal trading channel within a specified time horizon T . This channel is mathem
DCA Guardian
Yulia Azan Sabaeva
Experts
EA 100% focused on GBPUSD on M15. DCA strategy with a basket of up to 5 orders, additions based on percentage deviation, and basket take-profit. Comes with two presets: Funding (conservative): built to pass prop-firm challenges with low drawdown. Turbo (aggressive): same algorithm with higher lot size and equity SL for those seeking speed while accepting higher risk. ️ No external indicators or news filters (pure price execution). ️ Equity SL as % of balance (hard risk cut). ️ Grid-less logic
Smart Pattern AtrShield
Nuno Miguel Costa Tome
Experts
Self-learning core – scans the last 500 candles, extracts RSI + MA-slope patterns and builds its own database—no Python, DLLs or external files. Real-time adaptation – each bar updates accuracy scores and votes on the most similar patterns before opening a trade. Volatility-aware risk – every position starts with a stop-loss equal to ATR(14) × 1.5 , automatically wider in fast markets and tighter in calm ones. Ultra-light, 100 % MQL5 – minimal CPU load, works on any broker, any symbol. Full sou
Gold Crazy EA MT5
Nguyen Nghiem Duy
Experts
Gold Crazy EA   is an Expert Advisor designed specifically for trading Gold H1/ EU M15. It use some indicators to find the good Entry. And you can set SL or you can DCA if you want. It can be an Scalping or an Grid/ Martingale depend yours setting. This EA can Auto lot by Balance, set risk per trade. You also can set TP/ SL for earch trade or for basket of trade. - RSI_PERIOD - if = -1, then the default strategy works, if >0, then the RSI strategy works - MAX_ORDERS - to trade with only 1 order,
MadoCryptoXPro
Mohamad Taha
Experts
New Product Description for MadoCryptoXPro --- MadoCryptoXPro — The Smartest Crypto Warrior ️ Battle-tested on BTC & ETH. Built for real-time chaos. --- MadoCryptoXPro isn’t just another technical bot. It’s a battlefield machine designed to handle the madness of BTCUSD and ETHUSD with surgical precision. Whether the market is flat, trending, or just plain psycho — it stays focused, adapts fast, and protects your capital like a vault guard on Red Bull. --- Core Features: Smart
GdeAsset Position
Daniel De Almeida Galvao
Experts
Scaricalo gratuitamente! Modellazione per trader, fondi di gestione del capitale e sviluppatori MQL5 Ottieni l'algoritmo di questo esperto registrandoti su Gdeasset Blackbox. Strumento essenziale per impostare una posizione finanziaria solo per gli acquisti o per proteggere il capitale solo per le vendite. Esempio: per proteggere una posizione lunga su Bitcoin, basta mantenere una frazione della posizione con GdeAsset configurato solo in vendita, in modo da accumulare guadagni durante il calo di
FREE
LevelPAttern MT5
Maxim Sokolov
Indicatori
LevelPAttern MT5 is a technical indicator based on the daily levels and Price Action patterns. The indicator is based on the standard ZigZag indicator + reversal candlestick pattens, such as Star, Hammer (also knows as Pin bar), Engulfing and others. The indicator generates audio and text notifications when a pattern is formed and a level is touched. It also supports sending email and push notifications. Indicator operation features It is suitable for working with any CFD and FOREX trading inst
Trend Catcher with Alert MT5
Issam Kassas
4.58 (125)
Indicatori
Il Catturatore di Tendenza: La Strategia del Catturatore di Tendenza con Indicatore di Allarme è uno strumento versatile di analisi tecnica che aiuta i trader a identificare le tendenze di mercato e i potenziali punti di ingresso e uscita. Presenta una Strategia dinamica del Catturatore di Tendenza, adattandosi alle condizioni di mercato per una chiara rappresentazione visiva della direzione della tendenza. I trader possono personalizzare i parametri in base alle loro preferenze e tolleranza a
FREE
Forecast Effective
Ivan Simonika
Experts
The Forecast Effective bot works using levels that are formed by the price itself. Based on these levels, the algorithm generates an entry signal. Thus, a fairly reliable system is obtained. It is recommended to optimize for 1-2 years and work for 3-6 months. This test was carried out on the H1 timeframes and the EURUSD currency pair. Also, this bot, for better profitability, is recommended to be used on several different charts. Bot parameters Type Filling - order execution policy (select for
Exp THE X FULL
Vladislav Andruschenko
4.79 (29)
Experts
Expert Advisor automatico universale per MetaTrader 5 che lavora su indicatori standard. UniversalEA Il costruttore EA è dotato di un ampio set di funzioni. Puoi selezionare uno dei 20 segnali per aprire una posizione e 5 dei 20 filtri per ordinare i segnali degli indicatori standard inclusi nel pacchetto MetaTrader. Inoltre, puoi regolare i parametri dell'indicatore, selezionare un intervallo di tempo e specificare una barra del segnale per ciascun segnale. Puoi anche scaricare The X EA per il
Reversal Composite Candles
MetaQuotes Ltd.
3.69 (16)
Experts
The idea of the system is to indentify the reversal patterns using the calculation of the composite candle. The reversal patterns is similar to the "Hammer" and "Hanging Man" patterns in Japanese candlestick analysis. But it uses the composite candle instead the single candle and doesn't need the small body of the composite candle to confirm the reversal. Input parameters: Range - maximal number of bars, used in the calculation of the composite candle. Minimum - minimal size of the composite can
FREE
Fractal Trend Master
Marcus Vinicius
Experts
The Fractal Trend Master is one of the most powerful and sophisticated Expert Advisors on the market, designed to protect traders' capital while maximizing profit opportunities. Based on Bill Williams' renowned methodology, this EA uses three essential technical analysis tools: the Alligator indicator , fractals , and the Gator Oscillator , creating a robust and precise framework for identifying and following market trends. This EA was designed with a focus on advanced risk management and capita
Konoha
Noriyuki Suzuki
5 (2)
Experts
Konoha is a simple breakout EA for XAUUSD. When you specify a period (number of H1 candles), the EA places stop orders at the high and low of that period, including the current candle. By default, the parameter is set to 180, which means the EA looks back 180 hours from the current candle to determine the highest and lowest prices and places stop orders accordingly. It is recommended to use this EA with brokers that offer narrow spreads on XAUUSD and preferably low negative swaps. Also, MT5 bro
FREE
All In One Breakout
Dilwyn Tng
Experts
Le strategie di breakout sono tra gli approcci di trading più collaudati, senza tempo e affidabili. Mirano a catturare lo slancio ai livelli di prezzo chiave — di solito dopo periodi di consolidamento del mercato — dove tendono a seguire forti movimenti. Questo rende i sistemi di breakout ideali per i trader che cercano di cavalcare tendenze intraday o basate sulle sessioni. All-In-One Breakout EA (Expert Advisor Breakout Tutto-in-Uno) sfrutta appieno questo principio identificando intervalli di
Indicement MT5
Profalgo Limited
3.96 (24)
Experts
Benvenuti a Indicement! PROP FIRM PRONTO! -> scarica i file del set   qui PROMOZIONE DI LANCIO: Ne sono rimaste solo poche copie al prezzo attuale! Prezzo finale: 990$ NEW: Choose 1 EA for FREE! (limited to 2 trading account numbers) Offerta Combo Ultimate     ->     clicca qui UNISCITI AL GRUPPO PUBBLICO:   Clicca qui   VERSION 4.0 LIVE RESULTS OLD VERSION FINAL RESULTS INDICEMENT     mette a frutto i miei 15 anni di esperienza nella creazione di algoritmi di trading professionali per i merca
Whale Tick Speed Reversal Trap
Mustafa Ozkurkcu
Experts
Overview This Expert Advisor (EA) targets high-probability, short-term scalping opportunities by analyzing minute-based market activity (tick momentum), indecision boxes , and breakout/momentum behavior —optionally aligned with trend and session filters. Version 2.0 replaces second-based TPS with a minute (M1) window model that’s Open Prices Only compatible and more stable to optimize. Additional entry modes ( Breakout Close and Retest Entry ) help capture moves that classic momentum filters ma
FREE
Fractal Scalper
Stephen Reynolds
Experts
This trading method is inspired by Linda Bradford Raschkes 3 Little Indians pattern. Put simply we anticipate price will approach a projected line that is based upon 2 previous fractals.    If 2 previous upper fractals occur we draw an upper line projected forward. If current price approaches this line we anticipate price will keep moving towards the line and breakthrough so we buy.    If 2 previous lower fractals occur we draw a lower line projected forward. If current price approaches this
FREE
Aurum Vector Pro
Mujib Ramdan Hidayatulloh
Experts
️ Aurum Vector Pro EA - The XAUUSD (Gold) M5 Timeframe Scalping Specialist! ️ Are you an intraday trader frustrated by the rapid movements and market noise on the XAUUSD M5 chart? Do you struggle to make split-second decisions amidst volatile spikes, often leading to losses? Stop trading on guesswork. It's time to use a tool built by specialists, for specialists. Introducing the Aurum Vector Pro EA , an Expert Advisor created and optimized exclusively for scalping the Gold (XAUUSD) market on
Gli utenti di questo prodotto hanno anche acquistato
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.97 (281)
Experts
Ciao, trader! Sono Quantum Queen, la nuova e potentissima aggiunta alla famiglia di Expert Advisor Quantum. La mia specialità? L'ORO. Sì, opero sulla coppia XAUUSD con precisione e sicurezza, offrendovi opportunità di trading senza pari sullo scintillante mercato dell'oro. Sono qui per dimostrare di essere l'Expert Advisor per il trading sull'oro più avanzato mai creato. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
5 (8)
Experts
Per la prima volta su questa piattaforma | Un EA che comprende il mercato Per la prima volta su questa piattaforma, un Expert Advisor (EA) utilizza tutta la potenza di Deep Seek. Combinato con la strategia Dynamic Reversal Zoning, nasce un sistema che non solo rileva i movimenti di mercato — ma li comprende davvero. Segnale live __________ Configurazione Timeframe: H1 Leva: min. 1:30 Deposito: min. $200 Simbolo: XAUUSD Broker: tutti Questa combinazione tra Deep Seek e la strategia di inversi
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
5 (17)
Experts
AxonShift — Sistema di trading algoritmico con logica di esecuzione adattiva AxonShift è un algoritmo di trading autonomo, progettato e ottimizzato specificamente per operare su XAUUSD (oro) nel timeframe H1. La sua architettura modulare è basata sull’analisi del comportamento del mercato attraverso la combinazione di dinamiche a breve termine e impulsi strutturali a medio termine. Il sistema evita reazioni eccessive al rumore di mercato e non utilizza strategie ad alta frequenza, concentrandosi
ARIA Connector EA
Martin Alejandro Bamonte
4.93 (14)
Experts
Aria Connector EA – V4 (Macchina di Apprendimento + Modello di Apprendimento XGBoost +112 IA a Pagamento e Gratuite + Sistema di Votazione + Prompt Esterni ed Editabili) Mentre la maggior parte degli EA sul mercato afferma di utilizzare "IA" o "reti neurali" ma in realtà esegue solo script di base, Aria Connector EA V4 ridefinisce cosa significa il trading veramente alimentato dall'IA. Questa non è teoria, non è esagerazione di marketing, è una connessione diretta e verificabile tra la tua pia
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
5 (32)
Experts
Barone quantico EA C'è un motivo per cui il petrolio è chiamato oro nero: ora, con Quantum Baron EA, puoi attingervi con una precisione e una sicurezza senza pari. Progettato per dominare il mondo ad alto numero di ottani di XTIUSD (petrolio greggio) sul grafico M30, Quantum Baron è la tua arma definitiva per salire di livello e fare trading con precisione d'élite. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions.
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (477)
Experts
Presentazione       Quantum Emperor EA   , l'innovativo consulente esperto MQL5 che sta trasformando il modo in cui fai trading sulla prestigiosa coppia GBPUSD! Sviluppato da un team di trader esperti con esperienza di trading di oltre 13 anni. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Acquista Quantum Emperor EA e potresti ottenere Quantum StarMan gratis!*** Chiedi in privato per maggiori dettagli Segnale
Mad Turtle
Gennady Sergienko
5 (18)
Experts
Simbolo XAUUSD Timeframe H1-M15 (qualsiasi) Tipo Intelligenza artificiale Supporto per ordini singoli SÌ Deposito minimo 50 USD (o equivalente in un’altra valuta) Compatibile con QUALSIASI broker SÌ (supporta broker a 2 o 3 cifre. Qualsiasi valuta del conto. Qualsiasi nome del simbolo. Qualsiasi fuso orario GMT.) Esecuzione senza configurazione SÌ Se ti interessa l’intelligenza artificiale applicata al trading, iscriviti al mio canale. Studio i progressi più recenti nel machine learning, condiv
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.75 (118)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
5 (8)
Experts
Golden Synapse EA is a precision engineered trading system that combines an advanced strategy with strict technical analysis to deliver consistent and low risk performance. Designed to trade with discipline, it avoids risky approaches and focuses entirely on quality over quantity. Every trade it takes is carefully selected and always protected by a stop loss. Golden Synapse never uses grid or martingale systems. It only opens one position at a time, keeping exposure under control and making it a
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.95 (118)
Experts
Quantum Bitcoin EA   : niente è impossibile, è solo questione di capire come farlo! Entra nel futuro del trading   di Bitcoin   con   Quantum Bitcoin EA   , l'ultimo capolavoro di uno dei migliori venditori di MQL5. Progettato per i trader che richiedono prestazioni, precisione e stabilità, Quantum Bitcoin ridefinisce ciò che è possibile nel mondo volatile delle criptovalute. IMPORTANTE!   Dopo l'acquisto, inviami un messaggio privato per ricevere il manuale di installazione e le istruzioni d
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.43 (83)
Experts
PUNTELLO AZIENDA PRONTO!   (   scarica SETFILE   ) WARNING : Sono rimaste solo poche copie al prezzo attuale! Prezzo finale: 990$ Ottieni 1 EA gratis (per 2 account commerciali) -> contattami dopo l'acquisto Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Benvenuti al Mietitore d'Oro! Basato sul Goldtrade Pro di grande successo, questo EA è stato progettato per funzionare su più intervalli di tempo contemporaneamente e ha la possibilità di impostare la frequ
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (6)
Experts
Canale di trading Forex EA su MQL5: Unisciti al mio canale MQL5 per rimanere aggiornato sulle mie ultime notizie. La mia community di oltre 14.000 membri su MQL5 . SOLO 3 COPIE SU 10 RIMASTI A $399! Dopodiché, il prezzo salirà a $499. - SEGNALE REALE Rischio basso: https://www.mql5.com/it/signals/2302784 IC Markets - Rischio elevato:   https://www.mql5.com/it/signals/2310008 Le istruzioni di installazione complete per il corretto funzionamento di EA AI Gold Sniper sono aggiornate all'indiri
VolumeHedger
Huseyin Furkan Ozturk
5 (18)
Experts
VolumeHedger EA [ Live Signals ]   ,  [ My Channel ]   ,  [ Set Files ]   ,   [ Blog ] Conti consigliati: Standard con leva elevata, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO ecc.) Lo sviluppatore di questo EA ha dimostrato la propria professionalità con la qualità dei suoi altri robot. Con Volume Hedger EA  Grazie alla funzione di definizione della strategia di ingresso tramite Indicatore Personalizzato, non avrai più bisogno di acquistare altri EA! Questo EA è un algoritmo di trading avanzato che combi
SGear
Olesia Kusmenko
5 (4)
Experts
Saldi di fine estate – Offerta a tempo limitato! Si applica un modello di prezzo a livelli: ogni quinto acquisto aumenta il prezzo di 50 $. Con ogni nuovo acquirente, il prossimo livello di prezzo si avvicina, rendendo il tuo ingresso più costoso. Assicura SGear al prezzo attuale prima che venga attivato il prossimo aumento di prezzo. Questa offerta è limitata, sia nel tempo che nella quantità. Dopo di che, si applicherà il prezzo di mercato regolare. Clicca qui -> SGear Signal per monitorare i
Scalp Unscalp
Connor Michael Woodson
3.3 (10)
Experts
Scalp Unscalp è un sistema di scalping bidirezionale a breve termine che cerca di ottenere rapidamente profitto da ingressi molto precisi. Segnale live di Scalp Unscalp in arrivo! Il prezzo attuale aumenterà. Prezzo limitato 199 USD Nessuna griglia, nessun martingala. Ogni operazione è indipendente Stop loss fisso disponibile, con sistema virtuale di trailing stop dinamico Pannello di trading interattivo e impostazioni precise della dimensione del lotto Consigliato Grafico: EURUSD, GBPUSD, USDC
EA New Player
Vitali Vasilenka
5 (9)
Experts
EA New Player — Consulente di trading di nuova generazione Un'offerta speciale è valida all'inizio delle vendite: prime 10 copie — $350, successive 20 copie — $500. EA New Player è un consulente di trading unico per MT5, costruito sulla base di 7 diverse strategie di trading classiche. Il consulente è stato creato senza l'uso di intelligenza artificiale, solo sulla base di strumenti di analisi tecnica collaudati. Le sue caratteristiche principali sono la trasparenza della logica, le impostazion
Syna
William Brandon Autry
5 (3)
Experts
Presentazione di Syna Versione 3+ - Il Rivoluzionario Sistema di Trading IA a Doppia Funzione Sono entusiasta di presentare Syna Versione 3+, un salto rivoluzionario nella tecnologia di trading alimentata da IA. Questa versione presenta un accesso API diretto senza precedenti ai principali fornitori di IA, tra cui OpenAI, Anthropic, Gemini, X.ai (Grok), Mistral, DeepSeek e l'ampio ecosistema di modelli di OpenRouter. Ora con capacità di input Vision, gestione automatica delle chiavi API e proto
SmartChoise
Gabriel Costin Floricel
4.26 (57)
Experts
SmartChoise EA – Sistema di Trading Alimentato da Reti Neurali per XAU/USD (Oro) su Timeframe M1 Il manuale utente è disponibile tramite il link sulla mia pagina profilo — contiene spiegazioni dettagliate di tutte le impostazioni e opzioni. Sul canale Telegram puoi anche trovare diversi account che utilizzano SmartChoise con differenti saldi, livelli di rischio e configurazioni. È un ottimo modo per vedere le reali prestazioni dell’EA su più broker e condizioni. Prezzo ridotto per ora. Questo EA
Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.5 (131)
Experts
The Bitcoin Robot MT5 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our Bitcoin Robot employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities. No grid, no martingale, no hedging, EA only open one position at the same time. Bit
ENEA mt5
Vitalii Tkachenko
5 (3)
Experts
Prezzo: 404$ -> 550$ Segnale:   ENEA Manuale d’uso:  Manual ENEA mt5 – Cambio di regime + GPT5 con Modelli di Markov Nascosti (HMM) ENEA mt5 è un algoritmo di trading all’avanguardia, completamente automatizzato, che combina la potenza dell’intelligenza artificiale sotto forma di ChatGPT-5 con l’analisi statistica precisa di un Modello di Markov Nascosto (HMM). Monitora il mercato in tempo reale, identificando anche stati di mercato complessi e difficili da rilevare (regimi) e regolando dinam
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (23)
Experts
IMPORTANTE   : Questo pacchetto sarà venduto al prezzo corrente solo per un numero molto limitato di copie.    Il prezzo salirà a 1499$ molto velocemente    +100 strategie incluse   e altre in arrivo! BONUS   : A partire da un prezzo di 999$ --> scegli   gratuitamente 5    dei miei altri EA!  TUTTI I FILE IMPOSTATI GUIDA COMPLETA ALLA CONFIGURAZIONE E ALL'OTTIMIZZAZIONE GUIDA VIDEO SEGNALI LIVE RECENSIONE (terza parte) Benvenuti al SISTEMA DEFINITIVO DI BREAKOUT! Sono lieto di presentare l'Ul
VectorPrime EA MT5
Maxim Kurochkin
5 (9)
Experts
VectorPrime — Sistema algoritmico con logica vettoriale multilivello VectorPrime è un sistema di trading autonomo progettato per un’esecuzione strutturata in condizioni di mercato multi–timeframe. Il suo nucleo si basa sul concetto di analisi vettoriale , in cui la dinamica dei prezzi viene scomposta in impulsi direzionali e strutture matriciali. Il sistema interpreta il flusso del mercato non come segnali isolati, ma come vettori interconnessi che formano una mappa coerente. Moduli principali d
Burning Grid
Magma Software Solutions UG
4.54 (26)
Experts
Burning Grid EA MT5 – Multi-Pair Grid Power with Adaptive Risk Trade up to 35 forex pairs simultaneously with intelligent strategy selection, flexible risk profiles, and dynamic drawdown control. Manual: https://magma-software.solutions/burning-grid/bgmanual-en.html Latest Setfiles : https://www.mql5.com/en/blogs/post/764010 Community : https://www.mql5.com/en/messages/0151274c579fdb01 Blog Posts:   https://www.mql5.com/en/users/mqlcharmant77/blog My Expert Advisors: https://www.mql5.com/en/us
AlphaCore X
Arseny Potyekhin
3.69 (26)
Experts
AlphaCore X AlphaCore X EA è un sistema di trading all’avanguardia che supera la complessità dei mercati finanziari grazie a un mix unico di analisi guidate dall’IA e algoritmi basati sui dati. Integrando ChatGPT-o1 , l’ultimissimo GPT-4.5 , modelli avanzati di machine learning e un solido approccio Big Data, AlphaCore X raggiunge un nuovo livello di precisione, adattabilità ed efficienza. Questo Expert Advisor impressiona per la sua strategia innovativa, l’interazione fluida con l’IA e la sott
Bomber Corporation EA
Ihor Otkydach
4.42 (12)
Experts
Sono lieto di presentarvi l'Expert Advisor che ho sviluppato in seguito a numerose richieste da parte degli utenti della mia strategia di trading e del mio indicatore proprietari, Divergence Bomber. Detailed installation and setup instructions –  link Live Signal: "Bomber M15 Channel" -  link Ho quindi creato l'Expert Advisor "Bomber Corporation" basato sul mio algoritmo originale per identificare e negoziare le divergenze MACD. Si tratta di un sistema di trading automatizzato che: È conforme a
Stock Indexes EA MT5
MQL TOOLS SL
4.78 (18)
Experts
Stock Indexes EA is a sophisticated   trading robot   meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the   US30 . This expert advisor employs advanced algorithms and technical indicators to analyze market trends, identify potential entry and exit points, and execute trades with precision. A news filter   has also been added to the robot, which prevents it from opening a position during   important economic news , minimizing the risk. In robot, you can also specify the days and hours w
Swing Master EA
Ihor Otkydach
4.78 (67)
Experts
Ti presento un EA davvero tosto, costruito sulla base del mio sistema di trading manuale — Algo Pumping . Ho potenziato questa strategia al massimo, aggiungendo upgrade importanti, filtri e tecnologie avanzate, e adesso sono pronto a lanciare questo bot che: Opera con l'algoritmo avanzato Algo Pumping Swing Trading, Imposta sempre gli ordini di Stop Loss per proteggere il capitale, È perfetto sia per "Prop Firm Trading" che per "Personal Trading", Lavora senza martingala e senza griglie di recup
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.2 (86)
Experts
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (23)
Experts
Vortex - il vostro investimento nel futuro L'expert advisor Vortex Gold EA è stato creato appositamente per il trading sull'oro (XAU/USD) sulla piattaforma Metatrader. Costruito utilizzando indicatori proprietari e algoritmi segreti dell'autore, questo EA impiega una strategia di trading completa progettata per catturare movimenti redditizi nel mercato dell'oro. I componenti chiave della sua strategia includono indicatori classici come il CCI e l'indicatore parabolico, che lavorano insieme per
Aura Neuron MT5
Stanislav Tomilov
4.79 (48)
Experts
Aura Neuron è un Expert Advisor distintivo che continua la serie di sistemi di trading Aura. Sfruttando reti neurali avanzate e strategie di trading classiche all'avanguardia, Aura Neuron offre un approccio innovativo con eccellenti prestazioni potenziali. Completamente automatizzato, questo Expert Advisor è progettato per negoziare coppie di valute come XAUUSD (GOLD). Ha dimostrato una stabilità costante su queste coppie dal 1999 al 2023. Il sistema evita pericolose tecniche di gestione del den
Altri dall’autore
AlphaEvo
Vladimir Novikov
Experts
4 независимые стратегии   с уникальными комбинациями индикаторов: Strategy 1 : RSI + Stochastic + Moving Average Фильтрация перекупленности/перепроданности RSI Подтверждение разворотов Stochastic Определение тренда по MA Strategy 2 : RSI + Bollinger Bands + MA Торговля у границ Боллинджера Фильтрация тренда по MA Подтверждение сигналов RSI Strategy 3 : RSI + MA + MACD Комбинирование трендовых и импульсных сигналов Синхронизация RSI и MACD Strategy 4 : RSI + Volume + CCI Подтверждение объемов Оп
FREE
Vortex MultiStrategy Pro
Vladimir Novikov
Experts
Сильные стороны: 4 стратегии в одной системе RSI + Stochastic + MA   (тренд + перекупленность) RSI + Bollinger Bands + MA   (волатильность + тренд) RSI + MA + MACD   (конвергенция импульса) RSI + Volume + CCI   (объемы + циклы) → Диверсификация сигналов, снижение зависимости от одного паттерна. Адаптивный риск-менеджмент 3 модели риска:   Фиксированный ,   Волатильность-адаптивный ,   Формула Келли . Авторасчет лота с защитой от маржин-колла: Ограничение макс. риска портфеля ( MaxPortfolioRis
FREE
Quantum Nexus EA V6
Vladimir Novikov
Experts
**Quantum Nexus EA V6**   *Многостратегический советник для MetaTrader 5 с адаптивным риск-менеджментом*   **Ключевые особенности:**   1. **4 стратегии в одном алгоритме**:      - **RSI + Stochastic + MA** (Перекупленность/перепроданность + тренд)      - **RSI + Bollinger Bands + MA** (Волатильность + тренд)      - **RSI + EMA + MACD** (Долгосрочный тренд + импульс)      - **RSI + Volume + CCI** (Объемы + циклы)      - *Каждая стратегия работает на своем таймфрейме (H1/D1)*   2. **Умное управле
FREE
Filtro:
Kate_43
85
Kate_43 2025.09.15 04:58 
 

Very outstanding result for Gold (same result at any timeframe), consistency profit and acceptable DD. Thank you so much the developer. He is very supportive.

Rispondi alla recensione