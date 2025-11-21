AI Gold Trading MT5

SEGNALE LIVE CON CONTO DI TRADING REALE: 

Impostazione predefinita: https://www.mql5.com/it/signals/2344271

Canale di trading Forex EA su MQL5: Unisciti al mio canale MQL5 per rimanere aggiornato sulle mie ultime notizie. La mia community di oltre 14.000 membri su MQL5.

SOLO 3 COPIE SU 10 RIMASTI A $399!

Successivamente, il prezzo verrà aumentato a $499.

L'EA sarà venduto in quantità limitate per garantire i diritti di tutti i clienti che lo hanno acquistato.

AI Gold Trading sfrutta il modello avanzato GPT-4o per eseguire sofisticate strategie di trend-following nei mercati XAU/USD. Il sistema utilizza un'analisi di convergenza multi-timeframe, combinando la trasformata wavelet per la riduzione del rumore con tecniche di integrazione frazionaria per identificare la reale persistenza del trend. Il nostro algoritmo proprietario integra l'analisi del momentum clustering con il rilevamento del regime-switching, consentendo un adattamento dinamico agli stati di volatilità del mercato. L'EA utilizza modelli di probabilità bayesiani per valutare la probabilità di continuazione del trend, incorporando le dinamiche della curva dei rendimenti, le aspettative sui tassi di interesse reali e i premi per il rischio geopolitico. Un framework gerarchico di gestione del rischio implementa il dimensionamento asimmetrico delle posizioni basato sulla quantificazione della forza del trend e sulla classificazione del regime di volatilità. Il sistema ha dimostrato prestazioni solide attraverso un'ampia analisi walk-forward e backtesting aggiustati per il regime, mantenendo rendimenti coerenti aggiustati per il rischio in diversi contesti di mercato.
L'EA implementa una protezione multilivello, inclusi stop loss aggiustati per la volatilità, limiti di posizione basati sulla correlazione e algoritmi di controllo del drawdown. AI Gold Trading evita tutte le strategie ad alto rischio: nessuna griglia, nessuna martingala, nessuna media. Questo EA rappresenta il culmine di anni di ricerca ed esperienza nella gestione di fondi reali. La versione attuale incorpora la più avanzata metodologia di rilevamento delle tendenze con gestione del rischio. Sebbene il sistema aggreghi i dati da più intervalli temporali (da M15 a H4), consigliamo H1 come grafico principale per un'elaborazione ottimale del segnale e una calibrazione dei parametri.
Il prezzo limitato di $299 è valido solo per le prime 10 vendite. Dopo 10 vendite, il prezzo aumenterà di +$100. Il prezzo finale per AI Gold Trading è di $ 1999.

Funzionalità di trading avanzate:

Sistema sofisticato di trend-following con rilevamento del regime

- Analisi di convergenza del momentum multi-timeframe

- Dimensionamento dinamico della posizione basato sulla forza del trend

- Parametri di stop loss e rischio aggiustati per volatilità

- Modello di probabilità bayesiano per la conferma del trend

...

Versione MT4: in arrivo
La strategia è stata rigorosamente sottoposta a backtest da Dal 2003 al 2024 utilizzando tutti i modelli tick con Dukascopy Real Ticks (qualità tick al 100%). Le prestazioni di trading in tempo reale sono state costantemente verificate su più broker con diverse condizioni di liquidità.
AI Gold Trading è un consulente esperto specializzato, progettato esclusivamente per i mercati XAUUSD (ORO), che opera con completa automazione.

- CONFIGURAZIONE EA:

Simbolo XAUUSD
Intervallo temporale H1 (consigliato)
Test dal 2003
Impostazioni Parametri ottimizzati predefiniti
Broker Qualsiasi (preferibilmente ECN)
Deposito minimo $200/lotto 0,01
Deposito consigliato $400/lotto 0,01 (Per un drawdown massimo del 10%)
Funzionalità avanzate

- Trend-following avanzato con rilevamento del regime

- Sistema di gestione del rischio multistrato

- Ottimizzazione dinamica dei parametri

- Dimensionamento della posizione basato sulla volatilità

- Logica di trading basata sulla correlazione
Avviso di sicurezza:
  • Distribuisco esclusivamente EA tramite MQL5.com. 
