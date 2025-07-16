GoGo Breaker The Master Candle Signal

GoGo Breaker – The Master Candle Signal Segnali intelligenti basati sull'azione dei prezzi con filtri avanzati

GoGo Breaker è un potente indicatore di trading che utilizza il pattern "Master Candle" per identificare opportunità ad alta probabilità in tempo reale. Progettato per i trader che cercano entrate rapide e precise, è ideale per scalping, intraday e swing trading.

  • Rileva automaticamente i segnali di acquisto/vendita con frecce chiare.

  • Funziona su tutti i mercati: Forex, indici, materie prime e criptovalute.

  • Flessibile: Può essere utilizzato da solo o in combinazione con altri indicatori per una maggiore precisione.

Strategie Raccomandate Strategia di Base: Ottimizzazione con VIDYA + Parabolic SAR (Filtra i segnali in tendenze chiare e previene i falsi breakout)

Regole per gli ACQUISTI:

  • Segnale di GoGo Breaker (freccia verde).

  • La candela successiva apre e chiude AL DI SOPRA del VIDYA.

  • Il Parabolic SAR è sotto il prezzo (confermando la tendenza rialzista).

Regole per le VENDITE:

  • Segnale di GoGo Breaker (freccia rossa).

  • La candela successiva apre e chiude AL DI SOTTO del VIDYA.

  • Il Parabolic SAR è sopra il prezzo (confermando la tendenza ribassista).

Gestione del Rischio:

  • Chiusura parziale/totale quando il prezzo tocca il VIDYA.

  • Stop Loss dinamico: Se il SAR cambia direzione.

Strategia Avanzata: Confluenza con Trend BB MACD (Combina momentum e volatilità per operazioni più solide)

Configurazione:

  • Trend BB MACD (Bande di Bollinger + MACD personalizzato).

  • GoGo Breaker come attivatore di entrata.

Regole per gli ACQUISTI:

  • Segnale di GoGo Breaker (freccia verde).

  • Il MACD ibrido (linea verde) è sopra la banda centrale di Bollinger.

  • Il prezzo rispetta la banda inferiore come supporto.

Regole per le VENDITE:

  • Segnale di GoGo Breaker (freccia rossa).

  • Il MACD ibrido (linea rossa) è sotto la banda centrale di Bollinger.

  • Il prezzo respinge la banda superiore come resistenza.

Uscita:

  • Presa di profitto: Sulla banda opposta di Bollinger.

  • Stop Loss: Fuori dalla banda opposta.

Dove e come usare GoGo Breaker?

  • Scalping: M1-M5 (ottimale su M3-M4).

  • Intraday/Swing: M15-H4 (filtrato con VIDYA + SAR o Trend BB MACD).

  • Orario migliore: 12:00-16:00 GMT (sessione di Londra-NY).

Raccomandazione chiave:

  • Evita di operare pochi minuti prima/dopo notizie importanti.

  • Usa la gestione del rischio (non rischiare mai più dell'1-2% per operazione).

Vantaggi Chiave

  • Segnali chiari e oggettivi senza ricalcolo.

  • Compatibile con qualsiasi strategia (discrezionale o algoritmica).

  • Modelli di ottimizzazione inclusi (VIDYA + SAR / Trend BB MACD).

Scarica il Modello e Inizia a Operare! Trova i file di configurazione nell'area di discussione dell'indicatore. Potenzia il tuo trading con GoGo Breaker e domina il mercato con precisione!

Note Aggiuntive

  • Il Trend BB MACD migliora il rilevamento di tendenze forti.

  • Per lo scalping aggressivo, combinalo con RSI o volume.

  • Testa diverse configurazioni su un conto demo prima di operare con denaro reale.


