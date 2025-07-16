GoGo Breaker The Master Candle Signal
- Indicatori
- Andres Felipe Carvajal Rodriguez
- Versione: 1.7
- Aggiornato: 19 agosto 2025
- Attivazioni: 20
GoGo Breaker – The Master Candle Signal Segnali intelligenti basati sull'azione dei prezzi con filtri avanzati
GoGo Breaker è un potente indicatore di trading che utilizza il pattern "Master Candle" per identificare opportunità ad alta probabilità in tempo reale. Progettato per i trader che cercano entrate rapide e precise, è ideale per scalping, intraday e swing trading.
-
Rileva automaticamente i segnali di acquisto/vendita con frecce chiare.
-
Funziona su tutti i mercati: Forex, indici, materie prime e criptovalute.
-
Flessibile: Può essere utilizzato da solo o in combinazione con altri indicatori per una maggiore precisione.
Strategie Raccomandate Strategia di Base: Ottimizzazione con VIDYA + Parabolic SAR (Filtra i segnali in tendenze chiare e previene i falsi breakout)
Regole per gli ACQUISTI:
-
Segnale di GoGo Breaker (freccia verde).
-
La candela successiva apre e chiude AL DI SOPRA del VIDYA.
-
Il Parabolic SAR è sotto il prezzo (confermando la tendenza rialzista).
Regole per le VENDITE:
-
Segnale di GoGo Breaker (freccia rossa).
-
La candela successiva apre e chiude AL DI SOTTO del VIDYA.
-
Il Parabolic SAR è sopra il prezzo (confermando la tendenza ribassista).
Gestione del Rischio:
-
Chiusura parziale/totale quando il prezzo tocca il VIDYA.
-
Stop Loss dinamico: Se il SAR cambia direzione.
Strategia Avanzata: Confluenza con Trend BB MACD (Combina momentum e volatilità per operazioni più solide)
Configurazione:
-
Trend BB MACD (Bande di Bollinger + MACD personalizzato).
-
GoGo Breaker come attivatore di entrata.
Regole per gli ACQUISTI:
-
Segnale di GoGo Breaker (freccia verde).
-
Il MACD ibrido (linea verde) è sopra la banda centrale di Bollinger.
-
Il prezzo rispetta la banda inferiore come supporto.
Regole per le VENDITE:
-
Segnale di GoGo Breaker (freccia rossa).
-
Il MACD ibrido (linea rossa) è sotto la banda centrale di Bollinger.
-
Il prezzo respinge la banda superiore come resistenza.
Uscita:
-
Presa di profitto: Sulla banda opposta di Bollinger.
-
Stop Loss: Fuori dalla banda opposta.
Dove e come usare GoGo Breaker?
-
Scalping: M1-M5 (ottimale su M3-M4).
-
Intraday/Swing: M15-H4 (filtrato con VIDYA + SAR o Trend BB MACD).
-
Orario migliore: 12:00-16:00 GMT (sessione di Londra-NY).
Raccomandazione chiave:
-
Evita di operare pochi minuti prima/dopo notizie importanti.
-
Usa la gestione del rischio (non rischiare mai più dell'1-2% per operazione).
Vantaggi Chiave
-
Segnali chiari e oggettivi senza ricalcolo.
-
Compatibile con qualsiasi strategia (discrezionale o algoritmica).
-
Modelli di ottimizzazione inclusi (VIDYA + SAR / Trend BB MACD).
Scarica il Modello e Inizia a Operare! Trova i file di configurazione nell'area di discussione dell'indicatore. Potenzia il tuo trading con GoGo Breaker e domina il mercato con precisione!
Note Aggiuntive
-
Il Trend BB MACD migliora il rilevamento di tendenze forti.
-
Per lo scalping aggressivo, combinalo con RSI o volume.
-
Testa diverse configurazioni su un conto demo prima di operare con denaro reale.