Come pubblicare un prodotto sul Market
Il Market offre opportunità uniche per gli sviluppatori di sistemi analitici e robot di trading:
- Accesso a un vasto pubblico
Pubblica il tuo prodotto sul Market e accedi a un vasto pubblico di potenziali clienti. La tua applicazione sarà presente in tutti i client terminal MetaTrader, nonché sulla vetrina MQL5.community con un elevato traffico di utenti giornaliero.
- Protezione del software
Un programma può essere acquistato solo dalla piattaforma MetaTrader e sul sito MQL5.com. Al momento dell'acquisto, viene creata una versione speciale del prodotto con una protezione aggiuntiva per ogni utente. Il prodotto è vincolato al computer da cui è stato acquistato e quindi può essere eseguito solo su questo computer specifico. Anche avendo ottenuto un file acquistato, un utente non autorizzato non potrà utilizzarlo o rivenderlo.
Il processo durante il quale un'applicazione è associata a un computer è chiamato attivazione. Ogni prodotto ha almeno cinque attivazioni, le quali potrebbero essere necessarie nel caso in cui l'acquirente cambi un PC, reinstalli il sistema, ecc. Un venditore può inoltre aumentare il numero di attivazioni disponibili a sua discrezione.
L'attivazione non collega un prodotto a un conto di trading specifico. L'acquirente può utilizzarlo con qualsiasi broker e quindi sono tutelati sia gli interessi dei venditori che dei loro clienti.
- Versioni di prova gratuite
Il market fornisce un meccanismo già pronto per dimostrare le capacità delle applicazioni in primo piano. Ogni prodotto pubblicato viene fornito con una versione gratuita che può essere eseguita solo nello MetaTrader 5. Questa opzione consente agli utenti di testare le caratteristiche e le prestazioni dichiarate di qualsiasi applicazione prima dell'acquisto. Le versioni di prova non possono essere eseguite su un grafico nei terminali e quindi non possono essere utilizzate per il trading. Gli interessi degli sviluppatori sono protetti, mentre il cliente non sta comprando a scatola chiusa.
- Supporto per il pagamento
Il servizio Market fornisce un meccanismo già pronto che ti consente di accettare in modo sicuro pagamenti per i tuoi prodotti. Il sistema supporta carte di credito e portafogli di pagamento popolari. Il pagamento, al netto della commissione di servizio, viene effettuato sul conto interno del venditore, dal quale il denaro può essere comodamente prelevato in qualsiasi momento.
Tutti i vantaggi del servizio sono accessibili con due semplici passaggi: registrarsi come venditore e pubblicare la propria applicazione come prodotto Market.
Registrazione come Venditore
Completa una semplice procedura di registrazione per ottenere lo stato di Venditore. La registrazione è completamente automatica e non richiede più di cinque minuti.
Vai alla sezione Venditore del tuo profilo, leggi le regole del servizio e accettale:
Per verificare la tua identità, scatta una foto e carica uno dei documenti accettati. Devi caricare una foto recente. Si prega di notare che le copie scansionate non sono accettate. La foto deve essere di buona qualità, con il documento per intero, con informazioni leggibili.
Nel passaggio successivo, scatta una foto con questo documento in mano, come mostrato nella figura seguente.
La verifica del documento richiede solo pochi minuti. Una volta completata la verifica, riceverai una notifica tramite il messaggio del sito, via e-mail e SMS. Al momento della registrazione, apparirà un'icona pertinente accanto al tuo nome nel tuo profilo.
Preparazione del prodotto: Informazioni generali
Apri il Market e clicca su "Aggiungi prodotto". Compila le informazioni generali sul prodotto, come il nome, il tipo di programma, la categoria e il prezzo.
Prestare attenzione a quanto segue:
- Dai al tuo prodotto un titolo significativo che rifletta la sua idea. Non usare abbreviazioni; non abusare delle lettere maiuscole. Il titolo del prodotto non deve contenere menzione di denaro o eventuali promesse di arricchimento. Il titolo non deve essere appariscente.
- Assicurati di compilare il campo Expert Advisor/Indicator/Utility Type, a seconda della funzionalità del tuo programma. I potenziali acquirenti utilizzano i tipi come filtri durante la ricerca di prodotti.
- Un'opzione di noleggio a breve termine a basso costo può avere un impatto positivo sulle vendite dei prodotti. Questa opzione consente agli utenti di testare le prestazioni del prodotto in condizioni reali prima di acquistare la versione illimitata.
Dopo aver specificato le informazioni generali, seleziona Aggiungi e procedi all'inserimento dei dettagli del prodotto. Lo stato di avanzamento verrà mostrato in una finestra pop-up al comando "Invia per revisione".
Preparazione del prodotto: Logo
Carica il logo del prodotto. Un logo è il volto del tuo prodotto che dà agli utenti la prima impressione. Il logo dovrebbe essere ben progettato e dovrebbe riflettere l'idea principale del prodotto.
Avrai bisogno di immagini con tre diverse dimensioni: 200x200, 140x140 e 60x60. Questo requisito prevede la corretta visualizzazione del logo in tutte le vetrine.
Se hai solo un'immagine di dimensioni 200x200, puoi selezionare la generazione automatica di altre dimensioni. Seleziona l'opzione "From big logo" per generare tutte le dimensioni richieste. Tuttavia, ti consigliamo di preparare tu stesso tutte le varianti, per il miglior risultato.
I prodotti nelle vetrine del Market sono visualizzati su uno sfondo bianco, quindi si consiglia di utilizzare uno sfondo del logo a contrasto.
Il logo non deve contenere immagini di denaro o oggetti di valore in nessuna forma.
Per ulteriori suggerimenti su come preparare i loghi, vedi Tips for effective product presentation on the Market.
Preparazione del prodotto: Descrizione
Descrivi il tuo prodotto nella sezione Descrizione. Ad esempio, puoi includere la descrizione della strategia di trading, i metodi di gestione del rischio e i parametri di sistema utilizzati in un Expert Advisor. Puoi migliorare ulteriormente la presentazione del tuo prodotto aggiungendo un collegamento di monitoraggio dell'account per mostrare ai tuoi potenziali acquirenti come funziona il robot in condizioni reali.
Consigliamo di aggiungere le descrizioni dei prodotti in tutte le lingue disponibili su MQL5.com. Questo di solito ha un effetto positivo sulle vendite. I membri della comunità parlano lingue diverse, quindi più lingue fornisci, più potenziali acquirenti può attirare il tuo prodotto. Fornisci informazioni nella lingua che gli utenti comprendono. Puoi ordinare traduzioni tramite il servizio Freelance.
La descrizione del prodotto deve soddisfare le regole di servizio:
- Non utilizzare icone o emoji. Mantieni la descrizione pulita.
- Non abusare di stili di testo diversi. Fornisci una descrizione di facile lettura.
- Includi link a risorse di terzi. Se desideri fornire maggiori informazioni sul tuo prodotto, pubblica ulteriori dettagli in un blog e includi un collegamento ad esso nella descrizione principale.
- Non garantire o promettere profitti, ma fornisci una descrizione neutrale.
- Non utilizzare collegamenti di messaggistica di terze parti per l'assistenza clienti; usa invece le chat integrate.
La descrizione deve essere di facile comprensione. L'obiettivo principale del servizio è fornire la migliore esperienza utente per i clienti.
Per ulteriori dettagli sulle descrizioni dei prodotti, consulta i seguenti articoli:
Preparazione del prodotto: Screenshot
Carica degli screenshot per dimostrare come funziona il prodotto. Per un robot di trading, puoi includere i risultati del backtest e le statistiche dallo strategy tester o dai report di monitoraggio. È possibile allegare schermate di grafici dal terminale per indicatori/pannelli.
Se hai più screenshot, puoi riorganizzarli manualmente dopo il caricamento, trascinandoli nelle posizioni desiderate.
Gli stessi screenshot vengono utilizzati per tutte le versioni linguistiche, quindi devono essere in inglese.
Inoltre, in questa sezione puoi aggiungere collegamenti YouTube per dimostrare il funzionamento del tuo prodotto in un video. È possibile aggiungere un collegamento video separato per ogni versione linguistica.
Preparazione del prodotto: Versioni
Nella sezione Versioni, carica il file del prodotto compilato, EX4 o EX5. Ulteriori aggiornamenti del prodotto devono essere caricati anche tramite questa sezione.
Prima del caricamento, controlla le proprietà del programma nel codice, le quali sono definite utilizzando la direttiva #property. Le proprietà devono includere la versione del file nel formato [versione principale].[versione secondaria]. Questa versione deve essere generata ogni volta che si caricano nuovi file di prodotto. Si prega di notare che non esiste una separazione di categoria per la versione minore. 1.01 e 1.1 in realtà significano la stessa prima versione minore.
Inoltre, consigliamo di includere nelle proprietà i seguenti dettagli: una breve descrizione del programma, un collegamento alla sua descrizione completa e un logo (in formato ICO). Questo darà al prodotto un aspetto finito, fornendo tutte le informazioni necessarie sul posto.
#property copyright "Visit product page" #property link "https://www.mql5.com/it/market/product/41" #property version "1.00" #property description "The trade strategy is based on three moving averages. To determine the trend, it uses three exponentially smoothed moving averages: FastEMA, MediumEMA and SlowEMA. "Le informazioni verranno visualizzate all'avvio del programma nei terminali:
Un prodotto può essere presentato solo come un file EX4 o EX5. Tutti i file aggiuntivi necessari per il funzionamento del prodotto, come indicatori, immagini e suoni, devono essere inclusi nelle risorse.
La descrizione del programma, i messaggi e i nomi dei parametri di input devono essere in inglese. È possibile utilizzare i servizi di correzione di bozze per controllare l'ortografia del testo inglese, ad esempio www.spellcheck.net/.
Per sostituire un file caricato in precedenza, seleziona alla sua destra.
Convalida automatica del programma
Il file caricato viene immediatamente inviato per la convalida automatica. Ciò implica il controllo di qualità di base:
- Rilevamento di errori di programmazione, come controlli delle condizioni di trading mancanti, errori di divisione zero, consumo eccessivo di risorse, ecc.
- Per i robot di trading, il sistema verifica se esegue operazioni di trading.
Durante il controllo, il programma viene eseguito più volte nel tester di strategia con condizioni di trading diverse, su simboli e tempi diversi.
Di solito non ci vogliono più di 10 minuti. Lo stato del controllo è mostrato nella finestra di avanzamento della pubblicazione:
I risultati del controllo vengono visualizzati nel rapporto.
Se vengono rilevati errori, riceverai notifiche private.
In questo caso, devi controllare il rapporto di prova e correggere gli errori:
Per maggiori informazioni sugli errori e su come risolverli, leggi l'articolo The checks a trading robot must pass before publication in the Market.
I programmi vengono testati utilizzando le quotazioni e l'ambiente di trading dal server MetaQuotes-Demo. Se non riesci a riprodurre il problema sul tuo account, apri un account demo sul nostro server e verificalo.
Pubblica il prodotto
Dopo aver superato i controlli automatici, il tuo prodotto è pronto per la pubblicazione. Prima di pubblicare, dovrai leggere e accettare nuovamente le regole del servizio. In particolare, queste regole vietano i prodotti contenenti promesse di profitto.
Dopo la pubblicazione, il tuo prodotto sarà disponibile per gli utenti tramite la vetrina del sito MQL5.com e nei terminali di trading MetaTrader.
Aggiornamento delle versioni del prodotto
Puoi continuare a migliorare il tuo prodotto, aggiungendo nuove funzionalità e risolvendo i bug segnalati dagli utenti.
Il Market fornisce un comodo meccanismo per la distribuzione di nuove versioni. Non appena pubblichi un aggiornamento, tutti i tuoi clienti riceveranno notifiche tramite messaggi privati e potranno installarlo tramite il terminale MetaTrader.
Per caricare una nuova versione, vai alla sezione Versioni.
Aggiungi descrizioni per gli aggiornamenti del prodotto in tutte le lingue che puoi. Informerai i tuoi clienti sulle nuove funzioni e riceverai più recensioni, mentre i potenziali clienti vedranno che il tuo progetto continua a evolversi.
Statistiche di vendita e download
Per visualizzare le vendite dei prodotti e scaricare le statistiche, apri la sezione Statistiche.
Inoltre, questa sezione fornisce il grafico dei profitti e la distribuzione geografica delle vendite.
Approfitta delle opportunità di mercato
Il servizio Market fornisce un luogo conveniente per l'acquisto e la vendita di applicazioni di trading per la piattaforma MetaTrader.
I clienti possono essere sicuri che i programmi acquistati non contengano codice dannoso e che possono controllare le prestazioni del programma utilizzando le versioni di prova.
Gli sviluppatori possono beneficiare di un ecosistema di Market già pronto, con accesso a un vasto pubblico, un meccanismo di licenza e un sistema di pagamento.
Inizia a offrire le tue applicazioni ai trader di tutto il mondo utilizzando l'infrastruttura tecnica all'avanguardia fornita dal servizio.
Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Articolo originale: https://www.mql5.com/ru/articles/385
Avvertimento: Tutti i diritti su questi materiali sono riservati a MetaQuotes Ltd. La copia o la ristampa di questi materiali in tutto o in parte sono proibite.
FileSelectDialog è una funzione standard.
FileSelectDialog non può essere utilizzato (o meglio, è possibile, ma non si dovrebbe usare) negli Expert Advisor e ancor meno negli indicatori.
Interrompe l'esecuzione del programma fino al completamento dell'input dell'utente. I timer scadono, i tick vengono saltati e si verificano strani effetti collaterali.
La finestra di dialogo FileSelectDialog non può essere utilizzata (o meglio, è possibile, ma non si dovrebbe usare) negli Expert Advisor, tanto meno negli indicatori.
Interrompe l'esecuzione del programma fino al completamento dell'input dell'utente. I timer scadono, i tick vengono saltati e si verificano strani effetti collaterali.
Script fino ad ora.
In alternativa potrei creare un Expert Advisor con un bel pannello. Anche se non ho nulla da scriverci sopra, a parte l'istruzione "Fare clic con il pulsante destro del mouse su report.htm e selezionare Apri" e il pulsante di avvio.
A proposito, gli script nella versione demo sono disponibili? Che tipo di limitazioni? Per quanto riguarda il tempo, ad esempio, per pochi giorni?
Ed è possibile renderlo gratuito per la promozione iniziale e le prime recensioni, e poi a pagamento?Se si tratta di un esperto, come si può testare la versione demo? Anche in questo caso è necessario un semplice limite di tempo, non eseguire in un tester.
La sceneggiatura fino ad ora.
In alternativa, potrei creare un Expert Advisor con un bel pannello. Anche se non ho nulla da scriverci sopra, a parte l'istruzione "Fare clic con il pulsante destro del mouse su report.htm e selezionare Apri" e il pulsante di avvio.
A proposito, gli script nella versione demo sono disponibili? Che tipo di limitazioni? Per quanto riguarda il tempo, ad esempio, per pochi giorni?
Ed è possibile renderlo gratuito per la promozione iniziale e le prime recensioni, e poi a pagamento?
Gli script nel marketplace sono tristi e deprimenti. L'utente del tester non può visualizzarli in alcun modo.
Le versioni demo dovrebbero essere realizzate da voi stessi e distribuite da voi stessi.
Nel mercato come prodotto gratuito con la maggior parte delle funzionalità o con restrizioni ragionevoli. Di sicuro non in base al tempo e al tipo di account. In passato, e non so come sia ora, era consentito limitare il timeframe o lo strumento per questi scopi.
Guardate i prodotti sul mercato:
I commenti possono essere lasciati dagli utenti che hanno acquistato o noleggiato il prodotto.
Cioè, non ha senso distribuire le proprie demo per promuoverle, perché non lasceranno un feedback sulla pagina del prodotto.
In effetti, non c'è alcuna promozione, a parte l'immagine e la descrizione?
E come demo posso fornire alcuni file HTML come esempi della relazione. Potete allegarli al blog. Potete anche scriverci le istruzioni.
Spero che quanto sopra non sia contrario alle regole. Forse ci sono altri modi di divulgazione?
Ho controllato i prodotti sul mercato:
Non ha senso regalare le loro demo per la promozione, perché non lasceranno una recensione sulla pagina del prodotto.
In pratica non c'è alcuna promozione, a parte l'immagine e la descrizione?
A meno che non si aggiungano amici a una chat in cui possano aggiungere i loro amici. Ho visto chat di prodotti con oltre 600 membri. A quanto pare è così che si dovrebbe/potrebbe fare promozione.
E come dimostrazione posso fornire alcuni file HTML come esempi di report. Potete allegarli al blog. Puoi anche scriverci le istruzioni.
Spero che quanto sopra non sia contrario alle regole. Forse ci sono altri modi di divulgazione?
Secondo me, la prima cosa da capire (anche se è difficile) è che qui non ci sono praticamente commercianti, cioè consumatori.
Pubblicizzare e promuovere il prodotto sul sito degli autori della piattaforma, degli sviluppatori di prodotti simili e dei nuovi arrivati, è uno spreco di risorse personali.