Falcon Eyes Personal Edition
- Experts
- Junsai Yamazaki
- Versione: 2.51
- Aggiornato: 1 gennaio 2026
- Attivazioni: 5
■ Panoramica
Falcon Eyes – Personal Edition è un Expert Advisor basato su:
-
progettazione matematica dei margini di sicurezza,
-
struttura di incremento dei lotti basata sulla sequenza di Fibonacci,
-
analisi del peggior movimento di 7 giorni degli ultimi 5 anni,
-
un modello di recupero statistico del drawdown.
Questo EA non parte dal presupposto che “la perdita non esista”.
Al contrario:
➡️ Le perdite e i drawdown sono inevitabili.
Per questo motivo è indispensabile separare il capitale operativo dal capitale di riserva (fondi destinati alla ricostruzione dell’account).
Questa edizione non include un sistema di recupero automatico.
La gestione del rischio dipende completamente dall’utente.
■ Funzionalità principali (Personal Edition)
🔹 Calcolo dei lotti con sequenza di Fibonacci
Fino a 10 livelli di martingala, con lotti controllati tramite coefficienti Fibonacci interni.
🔹 SafetyMultiplier (margine di sicurezza)
L’EA stima la resistenza al movimento avverso utilizzando:
il peggior range di 7 giorni registrato negli ultimi 5 anni.
Abbassare il SafetyMultiplier:
✔ aumenta il potenziale profitto
✖ aumenta notevolmente il rischio statistico (per tutte le coppie)
Un classico trade-off rischio/rendimento.
🔹 Trigger RSI (valori fissi)
-
RSI ≥ 86 → entrata long contro-trend
-
RSI ≤ 14 → entrata short contro-trend
Questi valori fissi evitano l’overfitting e garantiscono una robustezza universale.
🔹 Logica di Take-profit per direzione
Quando la somma dei profitti latenti in una direzione raggiunge:
(Saldo + Credito) × TargetProfitPct%
→ tutte le posizioni di quella direzione vengono chiuse simultaneamente.
Questa struttura permette un recupero efficiente grazie alla mediazione migliorata delle entrate.
🔹 Modalità operative
-
Solo Buy
-
Solo Sell
-
Entrambi
-
Force Close (nessuna nuova entrata + chiusura totale)
Le tendenze unidirezionali prolungate non portano necessariamente al collasso grazie al controllo direzionale.
■ Comportamento del mercato e generazione del profitto
-
Bassa dipendenza da spread, volatilità e range classico
-
Buona resistenza anche in trend prolungati grazie al controllo direzionale
-
I mercati in range con ampiezza stabile possono produrre profitti molto elevati
Il rischio reale si manifesta solo quando il movimento avverso supera ampiamente ciò che il SafetyMultiplier aveva previsto statisticamente.
■ Sulle perdite (punto fondamentale)
Falcon Eyes considera come inevitabili:
✔ Perdita e drawdown
Nessuna configurazione può eliminarli completamente.
✔ Separazione rigorosa del capitale
-
Conto operativo: attività di trading
-
Conto di riserva: fondi da reiniettare in caso di perdita totale
Poiché questa edizione non dispone di un sistema automatico di recupero,
la responsabilità ricade completamente sull’utente.
■ Verifiche obbligatorie prima dell’uso
🟧 1. Strategy Tester (obbligatorio)
L’utente deve testare e regolare:
-
SafetyMultiplier
-
TargetProfitPct
-
Modalità operative
-
Tolleranza al rischio
In base alla propria strategia d’investimento.
🟧 2. Test su conto demo (obbligatorio)
Prima dell’uso reale:
-
eseguire il tester
-
far funzionare l’EA per alcune settimane in demo
-
verificare recupero, drawdown e comportamento generale
🟧 Note sul SafetyMultiplier
Dati osservati (fine 2025):
-
Su EURUSD, Safety=100 è insufficiente per un funzionamento stabile
-
Comportamenti simili si verificano su altre coppie
-
Non è un problema specifico dell’EURUSD, ma un fenomeno statistico generale
■ Specifiche tecniche
-
Livelli massimi di martingala: 10
-
Lotti Fibonacci: fissi, incorporati
-
Recupero automatico: assente
-
SafetyMultiplier: completamente regolabile
-
RSI: 86 / 14 (fissi)
-
TP: chiusura globale delle posizioni in una direzione
-
Coppie supportate: tutte
-
Capitale minimo consigliato: 600 USD
■ Utenti consigliati
-
Trader che cercano un EA martingala stabile e matematicamente controllato
-
Chi preferisce la trasparenza matematica rispetto alle logiche “black box”
-
Utenti in grado di regolare i parametri in base alla strategia personale
-
Trader che comprendono l’importanza della gestione del capitale