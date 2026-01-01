Falcon Eyes Personal Edition

🟦 Falcon Eyes – Personal Edition

■ Panoramica

Falcon Eyes – Personal Edition è un Expert Advisor basato su:

  • progettazione matematica dei margini di sicurezza,

  • struttura di incremento dei lotti basata sulla sequenza di Fibonacci,

  • analisi del peggior movimento di 7 giorni degli ultimi 5 anni,

  • un modello di recupero statistico del drawdown.

Questo EA non parte dal presupposto che “la perdita non esista”.
Al contrario:

➡️ Le perdite e i drawdown sono inevitabili.

Per questo motivo è indispensabile separare il capitale operativo dal capitale di riserva (fondi destinati alla ricostruzione dell’account).

Questa edizione non include un sistema di recupero automatico.
La gestione del rischio dipende completamente dall’utente.

■ Funzionalità principali (Personal Edition)

🔹 Calcolo dei lotti con sequenza di Fibonacci

Fino a 10 livelli di martingala, con lotti controllati tramite coefficienti Fibonacci interni.

🔹 SafetyMultiplier (margine di sicurezza)

L’EA stima la resistenza al movimento avverso utilizzando:

il peggior range di 7 giorni registrato negli ultimi 5 anni.

Abbassare il SafetyMultiplier:

✔ aumenta il potenziale profitto
✖ aumenta notevolmente il rischio statistico (per tutte le coppie)

Un classico trade-off rischio/rendimento.

🔹 Trigger RSI (valori fissi)

  • RSI ≥ 86 → entrata long contro-trend

  • RSI ≤ 14 → entrata short contro-trend

Questi valori fissi evitano l’overfitting e garantiscono una robustezza universale.

🔹 Logica di Take-profit per direzione

Quando la somma dei profitti latenti in una direzione raggiunge:

(Saldo + Credito) × TargetProfitPct%

→ tutte le posizioni di quella direzione vengono chiuse simultaneamente.

Questa struttura permette un recupero efficiente grazie alla mediazione migliorata delle entrate.

🔹 Modalità operative

  • Solo Buy

  • Solo Sell

  • Entrambi

  • Force Close (nessuna nuova entrata + chiusura totale)

Le tendenze unidirezionali prolungate non portano necessariamente al collasso grazie al controllo direzionale.

■ Comportamento del mercato e generazione del profitto

  • Bassa dipendenza da spread, volatilità e range classico

  • Buona resistenza anche in trend prolungati grazie al controllo direzionale

  • I mercati in range con ampiezza stabile possono produrre profitti molto elevati

Il rischio reale si manifesta solo quando il movimento avverso supera ampiamente ciò che il SafetyMultiplier aveva previsto statisticamente.

■ Sulle perdite (punto fondamentale)

Falcon Eyes considera come inevitabili:

✔ Perdita e drawdown

Nessuna configurazione può eliminarli completamente.

✔ Separazione rigorosa del capitale

  • Conto operativo: attività di trading

  • Conto di riserva: fondi da reiniettare in caso di perdita totale

Poiché questa edizione non dispone di un sistema automatico di recupero,
la responsabilità ricade completamente sull’utente.

■ Verifiche obbligatorie prima dell’uso

🟧 1. Strategy Tester (obbligatorio)

L’utente deve testare e regolare:

  • SafetyMultiplier

  • TargetProfitPct

  • Modalità operative

  • Tolleranza al rischio

In base alla propria strategia d’investimento.

🟧 2. Test su conto demo (obbligatorio)

Prima dell’uso reale:

  • eseguire il tester

  • far funzionare l’EA per alcune settimane in demo

  • verificare recupero, drawdown e comportamento generale

🟧 Note sul SafetyMultiplier

Dati osservati (fine 2025):

  • Su EURUSD, Safety=100 è insufficiente per un funzionamento stabile

  • Comportamenti simili si verificano su altre coppie

  • Non è un problema specifico dell’EURUSD, ma un fenomeno statistico generale

■ Specifiche tecniche

  • Livelli massimi di martingala: 10

  • Lotti Fibonacci: fissi, incorporati

  • Recupero automatico: assente

  • SafetyMultiplier: completamente regolabile

  • RSI: 86 / 14 (fissi)

  • TP: chiusura globale delle posizioni in una direzione

  • Coppie supportate: tutte

  • Capitale minimo consigliato: 600 USD

■ Utenti consigliati

  • Trader che cercano un EA martingala stabile e matematicamente controllato

  • Chi preferisce la trasparenza matematica rispetto alle logiche “black box”

  • Utenti in grado di regolare i parametri in base alla strategia personale

  • Trader che comprendono l’importanza della gestione del capitale


