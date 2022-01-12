Suggerimenti per una presentazione efficace del prodotto sul Market

MetaTrader Market è il più grande negozio di applicazioni per il trading automatizzato. È il luogo in cui gli sviluppatori di robot di trading e indicatori tecnici possono ricevere la giusta ricompensa per il loro duro lavoro. È importante non sottovalutare il ruolo che gioca un logo, una descrizione e degli screenshot nel successo della pubblicazione di un prodotto sul Market. Se l'applicazione ha un design scadente, i potenziali acquirenti semplicemente la ignoreranno. La maggior parte delle vendite sul Market si effettuano grazie ai loghi accattivanti dei prodotti. Un logo deve essere accattivante per incentivare il potenziale acquirente a scaricare il prodotto. Ecco perché il giusto design è un elemento determinante per il successo commerciale di un prodotto.

Poiché il formato completo del logo del prodotto non può superare i 200x200 pixel (la dimensione sulla vetrina principale è in realtà ancora più piccola) è molto importante sfruttare al meglio questo spazio limitato, in modo da offrire ai potenziali compratori una prima impressione adeguata. Ad esempio, diamo un'occhiata a Expert Advisor Advanced Moving Average. Non solo ha un logo ben progettato, ma offre inoltre una breve spiegazione delle sue funzionalità principali quando il cursore passa sopra di esso.











Per trovare un altro esempio, cercheremo un programma con la parola "trend". Notiamo che il risultato della ricerca contiene più di 50 applicazioni. Guardiamo una riga dalla vetrina e osserviamo le icone dei prodotti e le loro brevi descrizioni. Per comparare i prodotti in modo pratico, sono visualizzate le icone con una descrizione in basso.







I loghi nella maggior parte dei casi, non contengono molte informazioni sui programmi corrispondenti e le descrizioni non forniscono dettagli sul concetto dei programmi. È ovvio che un potenziale acquirente capirà molto poco sia dal logo che dalla descrizione.

È importante sottolineare che se vuoi che i trader visitino la pagina con il tuo prodotto, la prima cosa di cui hai bisogno è il logo giusto per la vetrina del Market. Altrimenti correrai il rischio che il tuo prodotto non venga notato, e che l’attenzione del cliente sia distratta da altri programmi con un design migliore. Sulla vetrina del Market il tuo prodotto è presentato da una piccola icona che è il suo biglietto da visita e la prima cosa che i clienti vedono.







Ora hai capito i motivi per cui la qualità del logo del prodotto sul Market può influenzare direttamente il numero di download del prodotto stesso. Vediamo come crearne uno che funzioni davvero.





Come creare il logo giusto

Per quanto riguarda il formato grafico, la cosa migliore è utilizzare il formato PNG perché permette di mantenere una qualità alta sia nella fase di modifica che durante il trasferimento dei file. Ti consigliamo vivamente di non utilizzare JPG.



Un buon logo dovrebbe essere semplice e descrivere l'idea di base del prodotto. Immagini con molti dettagli sono sconsigliate perché di solito sono difficili da capire. Le immagini cariche di colori ed effetti grafici sono altrettanto sconsigliate. Idealmente, 3-4 colori e un paio di immagini riconoscibili sono sufficienti per progettare un logo. I termini di trading, molto usati e conosciuti da tutti i trader, possono essere usati nell'iscrizione. Saranno molto importanti per trasmettere l'idea del prodotto. Ad esempio, Acquista, Vendi ecc. Ti consigliamo di evitare i caratteri Serif. Mantieni uno stile semplice in modo che tutti possano leggere il logo.



Ad esempio, se il robot di trading in questione sta effettuando operazioni di trading nel canale di tendenza, è possibile utilizzare sia le immagini del canale che la tendenza con punti di acquisto e vendita contrassegnati. Ecco alcuni esempi di loghi efficaci:







Questi loghi danno un’idea di cosa fanno i programmi e non sono sovraccarichi di colori e dettagli. Anche se ad alcuni di questi potrebbe essere aggiunto un testo più dettagliato, in quanto resta dello spazio nella descrizione. Sul logo dello Spread Recorder potremmo aggiungere un'immagine di uno spread tra due prezzi, che aiuterebbe a visualizzare l'idea di "registrazione in un file".



Immagini di denaro, mucchi d'oro e bagliori sono da evitare. Non solo queste danno zero informazioni sul prodotto, ma possono essere controproducenti, in quanto i potenziali acquirenti sanno bene che "Tutto ciò che luccica non è oro". Esempi di loghi di cattivo gusto:





Altri esempi di cattive idee in questo contesto sono i personaggi dei cartoni animati, animaletti o "immagini ‘cool’ trovate su Internet". Le persone visitano il Market per trovare dei programmi di utilità e non per guardare delle immagini fantasiose. Esempi di loghi errati:







Un logo può essere considerato ‘sbagliato’ semplicemente perché è difficile da capire. Oppure l'immagine potrebbe essere troppo piccola e sfocata o semplicemente irrilevante per il programma.







Riassumendo, il logo giusto per il tuo prodotto:

descrive il concetto principale del prodotto;

non contiene immagini vaghe, di cattivo gusto, difficili da capire o indecenti;

non contiene piccoli dettagli difficili da distinguere;

ha pochi colori coordinati;

può contenere un testo breve, facile da leggere e capire;





Fai fare il tuo logo a un professionista

Un logo efficace non è così facile da progettare come potrebbe sembrare, soprattutto, se non sei un designer professionista. La cosa più semplice da fare in questo caso sarà commissionare un logo per il tuo prodotto a chi può farlo professionalmente. Nella sezione Freelance non solo puoi ordinare programmi per il terminale MetaTrader, ma puoi anche trovare un designer.

Inoltre, puoi trovare un designer su una delle molteplici piattaforme specializzate in diversi campi. Ecco alcuni link utili:

Puoi aggiungere fino a 12 screenshot alla descrizione, approfitta di questa funzione

Si consiglia di utilizzare una combinazione di colori standard "Bianco e nero" (nero su sfondo bianco) per le schermate dei grafici. Questo schema di colori si abbina al meglio al design della vetrina del negozio. Scegliendo questi colori, eviterai di creare involontariamente combinazioni di colori dissonanti.



Ogni prodotto su MetaTrader Market può avere 12 screenshot di 640x480 pixel. È essenziale mostrare al meglio il tuo prodotto sulla pagina dedicata, in modo da fornire ad un potenziale acquirente un'idea chiara di quello che sta per acquistare. Se pubblichi un programma per il riconoscimento dei pattern, mostra sul grafico alcuni pattern riconoscibili. Fai screenshot di grandi dimensioni e fornisci commenti sufficientemente esplicativi.





Anche l'inserimento di molti piccoli dettagli in uno screenshot potrebbe essere controproducente. Ecco un esempio di cose da evitare:





La descrizione del prodotto sarebbe stata molto più efficace se invece di uno screenshot lo sviluppatore ne avesse forniti due o tre con immagini più grandi di modelli conosciuti e un testo leggibile. Questo vale anche per i grafici dei prezzi. Scegli scale più grandi e fai in modo che i potenziali clienti vedano i dettagli. Non ti consigliamo di utilizzare combinazioni di colori insolite senza motivo. Assicurati che il testo del commento (messaggio dalla funzione di commento) non si sovrapponga a una parte del grafico. Consigliamo l'utilizzo di colori standard come il blu e il rosso per evidenziare i segnali di acquisto e vendita. I dati sullo screenshot qui sotto non sono presentati in modo efficace.







Ecco una versione migliorata:







Il designer ha optato per una scala più grande del grafico e una combinazione di colori standard "Black and White". Il nome del grafico è stato rimosso, il carattere e il colore del nome del pattern sono stati modificati e i punti del breakout del triangolo sono stati cerchiati in rosso. Le frecce delle direzioni di breakout hanno colori tradizionali. Tale screenshot non ha troppi dettagli e mostra solo l'idea principale.



Ricorda che la prima cosa che un potenziale cliente fa quando arriva sulla pagina di un prodotto è guardare la galleria di screenshot. Potrebbe non leggere la descrizione se le illustrazioni non sono abbastanza accattivanti.







La dimensione del logo deve essere 200x200 pixel

Un logo di grandi dimensioni per la sezione Market deve avere una dimensione di 200x200 pixel. Un piccolo logo presentato nel Client Terminal deve essere di 60x60 pixel. Nel momento in cui carichi il logo grande, il sistema lo utilizza automaticamente per creare quello piccolo. Tuttavia, per evitare di perdere bit di informazioni importanti durante la conversione automatica, è consigliabile creare manualmente entrambi i loghi.

Il formato di file grafico consigliato è PNG. I formati GIF, JPG e JPEG sono consentiti ma sconsigliati.



Il requisito di dimensione degli screenshot è 640x480 pixel

Ogni descrizione del prodotto può contenere fino a 12 screenshot, che servono per illustrane le caratteristiche. È fondamentale che gli screenshot abbiano una dimensione esatta di 640x480 pixel.



Come per il logo, il formato di file grafico preferito per le illustrazioni è PNG. I formati GIF, JPG, JPEG sono consentiti ma sconsigliati.

Ti sconsigliamo vivamente di ridimensionare le immagini di grandi dimensioni nel formato richiesto poiché molto spesso questo processo causa una perdita di qualità e nitidezza. Per ottenere un risultato migliore, ti consigliamo di fare uno screenshot di un grafico (terminale, tester, ecc.) con le dimensioni preimpostate del grafico. In questo modo non sarà necessario comprimere un'immagine fino a raggiungere i 640x480 pixel richiesti.



Come acquisire schermate screenshot di prova (test)

Un Expert Advisor (trading robot) è il prodotto più popolare venduto sul mercato. La maggior parte degli sviluppatori utilizza schermate del tester da abbinare con la descrizione del prodotto. Fai una serie di screenshot che illustrano l'intero processo di test e mostrale nell'ordine giusto.

Impostazioni del tester per un singolo test. Parametri per esperti per un singolo test. Rapporto del test.

Se desideri mostrare la procedura di ottimizzazione di Expert Advisor aggiungi anche:

Impostazioni del tester per l'ottimizzazione dei parametri di Expert Advisor. Intervallo di parametri di Expert Advisor e una fase di modifica per l'ottimizzazione. Risultati dell’Ottimizzazione

Un certo numero di immagini in sequenza fornisce una spiegazione sufficiente, senza dover leggere la descrizione. Sia le impostazioni del tester che i parametri dell’Expert Advisor possono essere visualizzati in un'unica schermata. Allo stesso modo, tutto deve essere fatto correttamente. La stragrande maggioranza degli sviluppatori crea degli screenshot senza preoccuparsi troppo dalla qualità. Molti fanno uno screenshot e poi lo comprimono fino alla dimensione richiesta usando un editor. Di conseguenza l'immagine diventa della giusta dimensione ma perde in nitidezza.





L'immagine ha perso in qualità ma non del tutto per colpa dello sviluppatore. Ha reso il terminale il più stretto possibile, tuttavia, la larghezza dello screenshot ha superato i 640 pixel e di conseguenza l'immagine è stata compressa alla giusta dimensione. In realtà, in questo caso, modificare lo screenshot in un editor grafico invece di comprimere l'immagine sarebbe stata una soluzione più efficiente. Sarebbe stato necessario rendere i pulsanti di controllo del tester più stretti ed eliminare la colonna "Steps" non necessaria nei parametri di Expert Advisor. Seguendo questi consigli avremmo ottenuto un'immagine di qualità migliore.







I risultati dei test e il grafico del bilancio potrebbero anche essere combinati.





I rapporti commerciali e i grafici di distribuzione delle voci per ore / giorni potrebbero essere mostrati in un’unica schermata senza perdita di qualità.







Gli altri grafici del rapporto di prova possono essere compilati in un’unica schermata.





Come puoi vedere, ci sono modi per mostrare i risultati del test e mantenere i grafici come da design iniziale senza comprimere gli screenshot.





Usa l'illustrazione giusta sul Market

Puoi avere sviluppato un programma formidabile, ma se la sua presentazione non attira clienti e non viene acquistato, avrai sprecato il tuo tempo. Per attirare un potenziale acquirente in modo che scarichi la tua applicazione sul terminale MetaTrader, il tuo prodotto deve distinguersi da centinaia di altri sulla vetrina del Market. Pertanto, il logo giusto è la chiave del successo per il tuo programma.

La seconda cosa più importante da fare è la creazione delle giuste illustrazioni per la pagina di descrizione sul Market, che dovrebbero illustrare le funzionalità del tuo prodotto e la sua competitività. Ricorda che non è semplice fare delle buone illustrazioni se l’interfaccia del programma non è buona.

Qui di seguito ti presentiamo altri articoli che potrebbero interessarti, sul rapporto tra design del prodotto e vendite:





Infine, l'ultimo ma non per importanza. Impara dagli esempi. Trova prodotti ben progettati sul mercato e adotta le migliori pratiche. Una presentazione intelligente del tuo prodotto sul Market ti aiuterà a conquistare i clienti e ad aumentare il numero di download e di vendite!



