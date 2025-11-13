Real Time Synthetic FX Rate
- Indicatori
- Andres Felipe Carvajal Rodriguez
- Versione: 1.0
Tasso di Cambio Sintetico in Tempo Reale (Real-Time Synthetic FX Rate)
Real-Time Synthetic FX Rate è un indicatore progettato per calcolare una stima sintetica e robusta del tasso di cambio per qualsiasi coppia di valute disponibile sul tuo broker (incluse coppie maggiori, minori ed esotiche).
Il suo obiettivo è offrire un riferimento dinamico che rifletta la formazione del prezzo minuto per minuto, fornendo una guida orientativa prima della pubblicazione dei tassi ufficiali o delle validazioni istituzionali.
Come Funziona: Modello Ibrido Robusto
L'indicatore genera il suo valore sintetico combinando tre componenti chiave con pesi dinamici che si aggiustano automaticamente in base alla volatilità del mercato:
-
Prezzo Medio Ponderato per Volume (VWAP): Dà maggiore importanza ai livelli di prezzo dove è stato negoziato il volume maggiore, riflettendo il consenso reale di acquirenti e venditori.
-
Media Tagliata (Trimmed Mean): Esclude automaticamente i prezzi estremi o i tick errati (outliers), garantendo un riferimento pulito e stabile.
-
Media Recente: Mantiene il tasso sintetico allineato con l'azione di prezzo più attuale, evitando ritardi eccessivi.
Differenza Rispetto a un Tasso Ufficiale
-
Tassi Ufficiali: Sono generalmente calcolati una volta al giorno, basandosi su transazioni interbancarie liquidate e convalidate dalle autorità monetarie. Rappresentano un riferimento storico.
-
Tasso Sintetico FX: Utilizza dati in tempo reale dal mercato del tuo broker, generando un valore analitico, stimato e non ufficiale.
Questo tasso sintetico funge da strumento di riferimento anticipato, utile per comprendere la direzione e la tendenza reale del tasso di cambio prima della pubblicazione dei dati ufficiali o come supporto interno di valutazione.
Principali Vantaggi
-
Visualizzazione in tempo reale della formazione del tasso di cambio.
-
Permette di anticipare i movimenti e valutare le tendenze prima dei tassi ufficiali.
-
Filtra il rumore del mercato (outliers) per offrire un prezzo più puro.
-
Compatibile con qualsiasi coppia di valute e qualsiasi broker.
-
Design leggero, stabile e ottimizzato per l'operatività continua in MQL5.
-
Ideale per analisti, operatori e aziende con esposizione al rischio di cambio che cercano un riferimento più intelligente e aggiornato.