Presentazione di Syna Versione 3+ - Il Rivoluzionario Sistema di Trading IA a Doppia Funzione

Sono entusiasta di presentare Syna Versione 3+, un salto rivoluzionario nella tecnologia di trading alimentata da IA. Questa versione presenta un accesso API diretto senza precedenti ai principali fornitori di IA, tra cui OpenAI, Anthropic, Gemini, X.ai (Grok), Mistral, DeepSeek e l'ampio ecosistema di modelli di OpenRouter. Ora con capacità di input Vision, gestione automatica delle chiavi API e protocolli di prompt IA raffinati, Syna offre un'interfaccia assistente interattiva intuitiva con pulsanti sullo schermo per l'analisi di mercato in tempo reale e la guida al trading manuale.

Syna rappresenta il culmine di tutto ciò che è stato appreso da Mean Machine e AIQ, ora rivoluzionato con un'architettura a doppia funzione che combina perfettamente un EA completamente automatizzato con un assistente IA interattivo. Il sistema opera simultaneamente come partner di trading automatizzato 24/7 fornendo al contempo intelligenza su richiesta attraverso pulsanti di analisi specializzati, creando un ecosistema di trading IA completo dove ogni decisione è alimentata dall'intelligenza artificiale.

Principali Miglioramenti della Versione 3+: