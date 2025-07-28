Syna
Presentazione di Syna Versione 3+ - Il Rivoluzionario Sistema di Trading IA a Doppia Funzione
Sono entusiasta di presentare Syna Versione 3+, un salto rivoluzionario nella tecnologia di trading alimentata da IA. Questa versione presenta un accesso API diretto senza precedenti ai principali fornitori di IA, tra cui OpenAI, Anthropic, Gemini, X.ai (Grok), Mistral, DeepSeek e l'ampio ecosistema di modelli di OpenRouter. Ora con capacità di input Vision, gestione automatica delle chiavi API e protocolli di prompt IA raffinati, Syna offre un'interfaccia assistente interattiva intuitiva con pulsanti sullo schermo per l'analisi di mercato in tempo reale e la guida al trading manuale.
Syna rappresenta il culmine di tutto ciò che è stato appreso da Mean Machine e AIQ, ora rivoluzionato con un'architettura a doppia funzione che combina perfettamente un EA completamente automatizzato con un assistente IA interattivo. Il sistema opera simultaneamente come partner di trading automatizzato 24/7 fornendo al contempo intelligenza su richiesta attraverso pulsanti di analisi specializzati, creando un ecosistema di trading IA completo dove ogni decisione è alimentata dall'intelligenza artificiale.
Principali Miglioramenti della Versione 3+:
- Accesso API Diretto Multi-Provider: Non più limitato solo a OpenRouter. Ora con integrazione diretta con le API di OpenAI, Anthropic, Gemini, X.ai (Grok), Mistral e DeepSeek, fornendo massima flessibilità e ridondanza nella selezione dei modelli IA.
- Capacità di Input Vision/Immagine: Aggiunta rivoluzionaria dell'analisi visiva che consente ai modelli IA di interpretare grafici, pattern e dati visivi di mercato direttamente attraverso input di immagini.
- Gestione Automatica delle Chiavi API: Le chiavi API vengono ora salvate e riutilizzate automaticamente, eliminando la configurazione ripetitiva e garantendo un funzionamento senza interruzioni tra le sessioni.
- Opzioni IA Espanse per EA: L'EA automatizzato ha ora accesso diretto ai modelli OpenAI, Anthropic, Gemini, Grok, Mistral e DeepSeek per decisioni di trading migliorate.
- Supporto Modelli GPT-5: Pronto per il futuro con integrazione dei modelli GPT-5 già implementata.
- Protocollo di Base Web IA Aggiornato: Integrazione migliorata dei dati in tempo reale per un'analisi di mercato più accurata.
- Prompt IA Raffinati: Ingegneria dei prompt ottimizzata per migliore qualità di risposta e precisione di trading.
- Configurazione Semplificata: Input dei filtri spostati per facilitare la regolazione e opzione aggiunta per disabilitare il controllo dell'esaurimento del trend per maggiore flessibilità strategica.
Disclaimer
Sebbene Syna combini automazione avanzata alimentata da IA con guida interattiva, ricorda sempre che il trading Forex comporta rischi. Sia le decisioni automatizzate dell'EA che le raccomandazioni dell'IA devono essere valutate entro la tua tolleranza al rischio. Fai trading responsabilmente.
