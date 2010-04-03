Dragon Bands Z
Dragon Bands Z: Indicatore di Analisi Visiva della Tendenza
Dragon Bands Z è un indicatore progettato per semplificare la lettura del grafico attraverso il consolidamento visivo di molteplici fonti tecniche. Il suo obiettivo è fornire una chiara indicazione della direzione del mercato e della sua forza, senza la necessità di grafici saturi di numerosi indicatori individuali.
L'indicatore utilizza un riempimento di colore ibrido per tradurre l'azione del prezzo in quattro stati visivi primari:
-
Verde: Indica una forza direzionale rialzista predominante.
-
Rosso: Conferma una forza direzionale ribassista predominante.
-
Giallo: Suggerisce una fase di bassa volatilità o consolidamento.
-
Grigio: Segnala indecisione nel mercato, suggerendo la necessità di attendere una conferma della direzione.
Questa metodologia consente una rapida valutazione della tendenza attuale. A differenza dell'analisi di vari indicatori separatamente, Dragon Bands Z fonde l'analisi per una visione unificata.
Caratteristiche Chiave
-
Chiarezza Visiva: Traduce informazioni tecniche complesse in un semplice codice colore.
-
Analisi Multitemporale: Include un pannello per ratificare il segnale o la tendenza su altri orizzonti temporali, il che aiuta ad allineare le operazioni con la tendenza maggiore.
-
Versatilità: È adatto per l'analisi su orizzonti temporali brevi (scalping) e lunghi (swing trading), poiché la sua funzionalità si concentra sulla conferma delle direzioni.
Dragon Bands Z mira a essere uno strumento di supporto che potenzia la tua strategia attuale, eliminando il rumore visivo per lasciare solo le informazioni essenziali della tendenza.
DRAGON BANDS Z (Informazioni tecniche)
Dragon Bands Z è stato progettato per potenziare la lettura del mercato attraverso un'architettura ibrida a tre strati. Il primo, le Bande Ibride (Bollinger + Keltner + Envelopes), genera un canale adattivo che risponde meglio alla volatilità reale e previene i falsi breakout tipici di ciascun sistema separatamente. Il secondo, il Motore di Segnali (ADX + MACD + Stocastico), integra direzione e forza della tendenza sotto un consenso tripartito, riducendo la soggettività dei segnali isolati. Il terzo, il Filtro di Momentum (RSI + Williams %R), valida che l'accelerazione del prezzo accompagni la direzione principale, eliminando divergenze ingannevoli. Tutte queste informazioni si traducono in un'uscita visiva semplificata a quattro colori, dove ogni tonalità rappresenta la sintesi diretta del consenso tecnico: rialzista, ribassista, compressione o conflitto. Il risultato è uno strumento che condensa la potenza di sette indicatori in un'unica lettura chiara e operativa, massimizzando precisione e velocità di decisione.