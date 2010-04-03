Dragon Bands Z

Dragon Bands Z: Indicatore di Analisi Visiva della Tendenza

Dragon Bands Z è un indicatore progettato per semplificare la lettura del grafico attraverso il consolidamento visivo di molteplici fonti tecniche. Il suo obiettivo è fornire una chiara indicazione della direzione del mercato e della sua forza, senza la necessità di grafici saturi di numerosi indicatori individuali.

L'indicatore utilizza un riempimento di colore ibrido per tradurre l'azione del prezzo in quattro stati visivi primari:

  • Verde: Indica una forza direzionale rialzista predominante.

  • Rosso: Conferma una forza direzionale ribassista predominante.

  • Giallo: Suggerisce una fase di bassa volatilità o consolidamento.

  • Grigio: Segnala indecisione nel mercato, suggerendo la necessità di attendere una conferma della direzione.

Questa metodologia consente una rapida valutazione della tendenza attuale. A differenza dell'analisi di vari indicatori separatamente, Dragon Bands Z fonde l'analisi per una visione unificata.

Caratteristiche Chiave

  • Chiarezza Visiva: Traduce informazioni tecniche complesse in un semplice codice colore.

  • Analisi Multitemporale: Include un pannello per ratificare il segnale o la tendenza su altri orizzonti temporali, il che aiuta ad allineare le operazioni con la tendenza maggiore.

  • Versatilità: È adatto per l'analisi su orizzonti temporali brevi (scalping) e lunghi (swing trading), poiché la sua funzionalità si concentra sulla conferma delle direzioni.

Dragon Bands Z mira a essere uno strumento di supporto che potenzia la tua strategia attuale, eliminando il rumore visivo per lasciare solo le informazioni essenziali della tendenza.

DRAGON BANDS Z (Informazioni tecniche)

Dragon Bands Z è stato progettato per potenziare la lettura del mercato attraverso un'architettura ibrida a tre strati. Il primo, le Bande Ibride (Bollinger + Keltner + Envelopes), genera un canale adattivo che risponde meglio alla volatilità reale e previene i falsi breakout tipici di ciascun sistema separatamente. Il secondo, il Motore di Segnali (ADX + MACD + Stocastico), integra direzione e forza della tendenza sotto un consenso tripartito, riducendo la soggettività dei segnali isolati. Il terzo, il Filtro di Momentum (RSI + Williams %R), valida che l'accelerazione del prezzo accompagni la direzione principale, eliminando divergenze ingannevoli. Tutte queste informazioni si traducono in un'uscita visiva semplificata a quattro colori, dove ogni tonalità rappresenta la sintesi diretta del consenso tecnico: rialzista, ribassista, compressione o conflitto. Il risultato è uno strumento che condensa la potenza di sette indicatori in un'unica lettura chiara e operativa, massimizzando precisione e velocità di decisione.


KT Price Border MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
Indicatori
KT Price Border crea un canale di prezzo a tre bande che identifica le potenziali aree di massimo e minimo nel mercato. Questi livelli possono anche essere utilizzati come supporti e resistenze dinamiche. La banda centrale può essere utilizzata per identificare la direzione del trend, rendendolo un indicatore di tipo trend-following. Inoltre, la sua semplicità d’uso e la chiarezza dei segnali di trading lo rendono particolarmente utile per i trader principianti. Caratteristiche Funziona bene c
One SL line lot size
Matin Mirbaha
Indicatori
Easy! Before opening a trade, the indicator calculates your position size. Just drag one line to your stop level. A one-line position size calculator based on a percentage of your total account balance. Just drag the SL line below or above your stop level to instantly see the lot size. The information updates automatically as the price changes. Works with Forex, stocks, crypto, and metals. Enjoy! How to Use :  Attach to the chart  Drag the indicator onto your chart. Draw a Stop-Loss Line:
Visual Vortex Trend Strength Indicator
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Indicatori
The Visual Vortex Trend Strength Indicator is designed to help traders assess the strength and direction of trends, allowing for better trade placements and exit strategies. While it is not optimized, it provides flexibility for customization according to personal trading preferences and strategies. How It Works: Trend Confirmation: Helps determine if the market is trending or ranging. Strength Analysis: Measures the vigor of the trend, aiding in trade placements. Potential Reversals: Detects w
Alert Stochastic for MT5
Eadvisors Software Inc.
Indicatori
Alert Stochastic plus delay and level Filter         A stochastic oscillator is a momentum indicator comparing a particular closing price of a security to a range of its prices over a certain period of time. We added many types of alerts plus the Level Cross Filter to aid in your search for better opportunities in the market. Product Features Sound alert Push Notification (Alerts can be sent to your mobile phone) Signs on chart Alert box Level Filter Delay Level Filter Indicator Parameters K,D
Clarity Pulse Detector
Camila Bernardez Camero
Indicatori
Clarity Pulse Detector Clarity Pulse Detector analizza le barre chiuse e le barre di volume associate per identificare vere inversioni di tendenza senza fare affidamento sui dati futuri. L’indicatore calcola la forza dell’impulso basandosi sui parametri SSP (Signal Strength Parameter) configurabili e confronta massimi e minimi recenti per individuare i punti di rottura. Quando viene rilevata un’inversione valida, l’indicatore mostra un cerchio verde sotto una barra rialzista come segnale di a
Niubility Trend For MT5
Qizhen Ma
Indicatori
Niubility Trend  Niubility Trend  displays the trend direction for all time frames in real time. You'll see at a glance at which direction the trends are running, how long they last and how powerful they are. All this makes it an easy-to-use trend trading system for beginners, advanced and professional traders. Features Easy to trade Customizable colors and sizes It is non-repainting and non-backpainting It is fantastic as a trailing stop method It implements alerts of all kinds
WaveTheory Fully automatic calculation
Kaijun Wang
Indicatori
Questo indicatore è un indicatore per l'analisi automatica delle onde perfetto per il trading pratico! Caso... Nota:   non sono abituato a usare nomi occidentali per la classificazione delle onde a causa dell'influenza della convenzione di denominazione di Tang Lun (Tang Zhong Shuo Zen), ho chiamato l'onda base come   penna   e la banda dell'onda secondaria come   segmento   At allo stesso tempo, il segmento ha la direzione del trend. La denominazione   è principalmente segmento di trend   (que
