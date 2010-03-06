Scalping Timer

Scalping Timer – Precisione in Tempo Reale per Scalper Esigenti

Scalping Timer è un indicatore visivo compatto progettato specificamente per scalper e day trader che dipendono dal timing perfetto e dal costo minimo di transazione. Questo pannello in tempo reale mostra due metriche essenziali per lo scalping:

  • Conto alla rovescia esatto del tempo rimanente per la chiusura della candela impostata nel grafico.

  • Visualizzazione immediata dello spread attuale del simbolo.

Con queste informazioni critiche a portata di mano, potrai anticipare movimenti bruschi, evitare entrate costose ed eseguire operazioni di entrata e uscita con maggiore precisione.

Caratteristiche Chiave:

  • Aggiornamento continuo per tick e secondo, garantendo precisione totale.

  • Conto alla rovescia alla chiusura della candela attuale, utile per rilevare possibili rotture o spike negli ultimi secondi.

  • Visualizzazione dello spread attuale, essenziale per valutare se il costo di entrata è accettabile.

  • Pannello compatto, pulito e totalmente personalizzabile: scegli posizione, colori, dimensioni e altro ancora.

  • Compatibile con tutti i timeframe e simboli, ideale per lo scalping in M1, M5, M15.

Vantaggi per lo Scalper:

  • Ottimizza le entrate poco prima della chiusura della candela, dove si verificano movimenti chiave.

  • Evita di operare con spread ampi, minimizzando lo slippage e i costi nascosti.

  • Migliora la disciplina operativa, controllando esattamente quanto tempo rimane per decidere.

  • Aumenta la precisione, specialmente nelle strategie di price action, rotture o volume.

Per Chi È Scalping Timer?

  • Scalper ad alta frequenza che operano in secondi o minuti.

  • Trader che usano strategie di rottura o inversione in M1-M15.

  • Operatori che vogliono prendere decisioni rapide, basate su dati visivi in tempo reale.

  • Trader che apprezzano l'efficienza, la velocità e le informazioni chiare senza sovraccaricare lo schermo.

Versione base ideale per ogni scalper.


