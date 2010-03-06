Scalping Timer
- Indicatori
- Andres Felipe Carvajal Rodriguez
- Versione: 1.3
- Aggiornato: 21 settembre 2025
Scalping Timer – Precisione in Tempo Reale per Scalper Esigenti
Scalping Timer è un indicatore visivo compatto progettato specificamente per scalper e day trader che dipendono dal timing perfetto e dal costo minimo di transazione. Questo pannello in tempo reale mostra due metriche essenziali per lo scalping:
-
Conto alla rovescia esatto del tempo rimanente per la chiusura della candela impostata nel grafico.
-
Visualizzazione immediata dello spread attuale del simbolo.
Con queste informazioni critiche a portata di mano, potrai anticipare movimenti bruschi, evitare entrate costose ed eseguire operazioni di entrata e uscita con maggiore precisione.
Caratteristiche Chiave:
-
Aggiornamento continuo per tick e secondo, garantendo precisione totale.
-
Conto alla rovescia alla chiusura della candela attuale, utile per rilevare possibili rotture o spike negli ultimi secondi.
-
Visualizzazione dello spread attuale, essenziale per valutare se il costo di entrata è accettabile.
-
Pannello compatto, pulito e totalmente personalizzabile: scegli posizione, colori, dimensioni e altro ancora.
-
Compatibile con tutti i timeframe e simboli, ideale per lo scalping in M1, M5, M15.
Vantaggi per lo Scalper:
-
Ottimizza le entrate poco prima della chiusura della candela, dove si verificano movimenti chiave.
-
Evita di operare con spread ampi, minimizzando lo slippage e i costi nascosti.
-
Migliora la disciplina operativa, controllando esattamente quanto tempo rimane per decidere.
-
Aumenta la precisione, specialmente nelle strategie di price action, rotture o volume.
Per Chi È Scalping Timer?
-
Scalper ad alta frequenza che operano in secondi o minuti.
-
Trader che usano strategie di rottura o inversione in M1-M15.
-
Operatori che vogliono prendere decisioni rapide, basate su dati visivi in tempo reale.
-
Trader che apprezzano l'efficienza, la velocità e le informazioni chiare senza sovraccaricare lo schermo.
Versione base ideale per ogni scalper.