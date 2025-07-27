MultiFrame Momentum
- Indicatori
- Andres Felipe Carvajal Rodriguez
- Versione: 1.1
- Aggiornato: 11 agosto 2025
- Attivazioni: 20
Indicatore MultiFrame Momentum
Il MultiFrame Momentum è un indicatore avanzato che analizza la forza e la direzione del momentum su multiple temporalità, combinando i pattern di prezzo con la volatilità dinamica per generare segnali più precisi. Utilizza un sistema di ponderazione intelligente che adatta automaticamente l'influenza di ogni timeframe in base alla sua attività recente (basata sull'ATR), il che lo rende ideale per operare in mercati con volatilità mutevole come Forex, indici o criptovalute.
Come usarlo
1. Configurazione Iniziale
Selezione dei Timeframe: Attiva/disattiva i periodi di tempo in base alla tua strategia:
-
Scalping: M1-M30
-
Day Trading: M15-H4
-
Swing Trading: H1-W1
Pesi Dinamici (ATR):
-
UseDynamicWeights: Attiva/disattiva la regolazione automatica dei pesi (raccomandato ON).
-
ATR_Period: Periodo per calcolare la volatilità (es: 14 per equilibrio, 7 per maggiore sensibilità).
-
ATR_Multiplier: Intensità dell'effetto ATR (0.3 = delicato, 1.0 = aggressivo).
Aggiustamenti dei Pattern:
-
ContinuationWeight: Peso ai pattern di continuazione (es: candele consecutive nella stessa direzione).
-
ReversalWeight: Peso ai pattern di inversione (es: candele che invertono la direzione).
Soglie di Segnale:
-
BuyThreshold: % minimo di probabilità rialzista per un acquisto (es: 100).
-
SellThreshold: % minimo di probabilità ribassista per una vendita.
-
StrongSignalThreshold: Forza minima del pattern per segnali affidabili (es: 0.5).
2. Interpretazione dei Segnali
Linea Verde:
-
Condizione: Probabilità rialzista > BuyThreshold + pattern con forza > StrongSignalThreshold .
-
Azione: Segnale di acquisto ad alta fiducia.
Linea Rossa:
-
Condizione: Probabilità ribassista > SellThreshold + pattern con forza < -StrongSignalThreshold .
-
Azione: Segnale di vendita ad alta fiducia.
3. Filtri Aggiuntivi
Storico Analizzato ( HistoryBars ):
-
Numero di candele precedenti valutate in ogni timeframe (es: 3 = analizza le ultime 3 candele).
Volatilità Adattiva:
-
I timeframe con un ATR (volatilità) maggiore hanno automaticamente più peso, filtrando i mercati laterali.
Strategie Raccomandate
Per Scalper (M1-M15)
Segnali Rapidi:
-
Acquista quando la linea è verde e il prezzo chiude sopra la banda superiore di Bollinger (20,2).
-
Vendi quando la linea è rossa e il prezzo chiude sotto la banda inferiore.
Gestione del Rischio:
-
Usa stop dinamici basati sull'ATR del timeframe operato (es: 1.5 x ATR attuale).
Per Swing Trader (H1-D1)
Conferma con il Volume:
-
Filtra i segnali in cui il volume è > 30% della media delle ultime 50 candele.
Divergenze:
-
Se la linea è verde ma il prezzo fa minimi più bassi, attendi una chiusura sopra il massimo precedente.
Per Criptovalute
Aggiustamenti Raccomandati:
-
ATR_Period = 10 (maggiore sensibilità a cambiamenti bruschi).
-
ATR_Multiplier = 0.7 (equilibrio tra reattività e stabilità).
-
Evita di operare su timeframe < M5 durante notizie importanti.
Vantaggi Chiave
-
Segnali più precisi: Combina pattern di prezzo e volatilità in tempo reale.
-
Adattabilità: Funziona altrettanto bene in mercati in tendenza o laterali.
-
Personalizzazione: Adattabile a qualsiasi stile di trading (scalping, swing, posizione).
Nota: Per le operazioni intraday, si raccomanda di operare durante le sessioni di Londra e New York.