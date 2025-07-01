Virtual Candle Blocks

Virtual Candle Blocks – Visualizza il mercato senza limiti

Virtual Candle Blocks è un indicatore avanzato per MetaTrader 5 che ti consente di creare e visualizzare candele di qualsiasi timeframe personalizzato, anche quelli che non esistono nativamente sulla piattaforma.

Caratteristiche principali:

  • Timeframe personalizzati: Raggruppa le candele di base in blocchi della durata che desideri (es. 5h, 14h, 28h, 72h, ecc.) per creare una nuova candela virtuale. Ciò ti permette di accedere a timeframe esclusivi di piattaforme premium come TradingView.

  • Visualizzazione chiara: Disegna candele virtuali con corpo e stoppino direttamente sul grafico. Puoi personalizzare i colori, la larghezza del corpo e scegliere se mostrare gli stoppini per un'analisi di pura "price action".

  • Totalmente personalizzabile: L'indicatore include un pannello minimalista che mostra il timeframe virtuale selezionato. È compatibile con tutti gli strumenti di disegno di MT5, consentendo di segnare supporti, resistenze e trend sulle candele virtuali.

  • Analisi avanzata: Utilizza il timeframe del grafico come una funzione di "zoom" per ispezionare la struttura interna di ogni candela virtuale, migliorando la tua capacità di rilevare pattern e cambiamenti di trend.

Ideale per:

  • Trader di price action che preferiscono un grafico pulito e senza distrazioni.

  • Analisti tecnici che utilizzano timeframe non standard per ottenere un vantaggio visivo e concettuale.

Raccomandazione d'uso:

Per una visualizzazione senza sovrapposizioni, ti suggeriamo di nascondere le candele originali di MetaTrader impostando i colori del grafico su "Nessuno". In questo modo, vedrai solo le candele virtuali.

Nota esplicativa:

Il calcolo dei prezzi delle candele virtuali è sempre preciso. In alcuni casi, se il timeframe virtuale non è un multiplo esatto del timeframe del grafico di base, lo stoppino potrebbe apparire leggermente disallineato. Questo è solo un problema visivo e si corregge cambiando il timeframe del grafico di base.


