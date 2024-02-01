The Gold Reaper MT5

4.43

WARNING:

Benvenuti al Mietitore d'Oro!

Basato sul Goldtrade Pro di grande successo, questo EA è stato progettato per funzionare su più intervalli di tempo contemporaneamente e ha la possibilità di impostare la frequenza degli scambi da molto conservativa a estremamente volatile.

L'EA utilizza più algoritmi di conferma per trovare il miglior prezzo di ingresso ed esegue più strategie internamente per distribuire il rischio delle operazioni.

Tutte le operazioni hanno uno stoploss e un takeprofit, ma utilizzano anche un trailing stoploss e un trailing takeprofit per ridurre al minimo il rischio e massimizzare il potenziale di ogni operazione.

Il sistema si basa su una strategia molto popolare e collaudata: negoziare breakout di importanti livelli di supporto e resistenza.  

L'oro è molto adatto per questa strategia, poiché è una coppia altamente volatile.

Il sistema adatta automaticamente la frequenza degli scambi e la dimensione del lotto in base alla dimensione del tuo conto e all'impostazione del prelievo massimo consentito!


I backtest mostrano una curva di crescita molto stabile, con ribassi molto controllati e recuperi rapidi. 

Questo EA è stato sottoposto a stress test per il periodo più lungo disponibile per l'oro, utilizzando più feed di prezzo per vari broker, e nulla sembra essere in grado di farlo fallire.

Nessun discorso di vendita su "rete neurale/apprendimento automatico AI/ChatGPT/computer quantistico/test retrospettivi perfetti", ma un sistema di trading reale e onesto, basato su una metodologia comprovata per lo sviluppo e l'esecuzione dal vivo.

Come sviluppatore, ho +15 anni di esperienza nella creazione di sistemi di trading automatizzati.  So cosa ha il potenziale per funzionare e cosa no.  Creo sistemi onesti, con la più alta probabilità di fare trading come i backtest senza imbrogliare.

NOTA PER GLI UTENTI GOLD TRADE PRO:

Anche se entrambe le EA adottano strategie simili sull'oro, la correlazione tra le due è in realtà molto bassa. 

L'esecuzione contemporanea di entrambi gli EA mostra addirittura una crescita molto più forte e questo mentre il prelievo massimo rimane più o meno lo stesso o addirittura diminuisce in alcune configurazioni!  (vedi schermata)

Per indicazioni sulla configurazione di entrambe le gare insieme, contattami tramite messaggio privato.


Caratteristiche principali:

  • Molto facile da usare: installa sul grafico e imposta il prelievo massimo consentito preferito.  L'EA determinerà la frequenza degli scambi e la dimensione dei lotti in modo completamente automatico 
  • Nessuna griglia/nessuna martingala/nessuna gestione rischiosa del rischio
  • buoni risultati rispetto ai dati storici completi per XAUUSD
  • Facile da usare per le aziende di scena
  • Saldo minimo del conto: 300$


Backtest: 

Esegui semplicemente su XAUUSD utilizzando le impostazioni predefinite o modifica il prelievo massimo consentito in base alle tue preferenze.  Puoi anche modificare manualmente la frequenza degli scambi per vedere i diversi risultati


Impostare:

Esegui su XAUUSD e imposta la frequenza di scambio (automatica per impostazione predefinita) e il prelievo massimo consentito preferito.

Oppure imposta manualmente la frequenza degli scambi in base alle tue preferenze


parametri:

  • ShowInfoPanel  -> visualizza il pannello delle informazioni sulla carta 
  • Regolazione per le dimensioni del pannello informativo  -> in caso di display 4K, impostare il valore su "2"
  • aggiorna il pannello informativo durante il test  -> disabilitato per un backtesting più rapido
  • Frequenza di scambio  : consente di utilizzare configurazioni diverse dall'EA, passando da una frequenza di scambio molto conservativa a una frequenza di scambio estrema.  Per impostazione predefinita, è impostato su "auto", il che significa che utilizzerà il saldo del conto e il prelievo massimo consentito per determinare la frequenza degli scambi.   Quando usi "StartLots", DEVI impostare la frequenza degli scambi anche manualmente!
  • Spread massimo consentito  : spread massimo consentito per gli ordini pendenti
  • Orario di stop del venerdì  -> se non vuoi che le operazioni vengano mantenute durante il fine settimana, imposta un valore compreso tra 0 e 23. (25 significa "disabilitato)
  • SetSL_TP_After_Entry  -> abilita solo se il tuo broker non consente ordini pendenti con SL e TP
  • Utilizza scadenza virtuale  -> abilita solo se il tuo broker non consente ordini pendenti con data di scadenza
  • Randomizzazione  -> randomizzerà un po' le voci, le uscite e i valori TrailingSL, in modo che più utenti sullo stesso broker avranno operazioni leggermente diverse.  Buono anche per le aziende di oggetti di scena.  Un buon valore è "50"
  • BaseMagicNumber  -> il numero magico di base che verrà utilizzato per tutte le strategie
  • Commento per le operazioni  -> il commento da utilizzare per le operazioni
  • Metodo di calcolo della dimensione del lotto  -> qui puoi determinare come deve essere calcolata la dimensione del lotto: dimensione del lotto fissa (usa StartLots), oppure usa il "Prelievo totale massimo consentito"
  • Lotti iniziali  -> imposta il valore per la dimensione del lotto fissa, quando viene scelta tale opzione.  Questo parametro verrà utilizzato come "dimensione minima del lotto" quando si utilizza una delle altre 2 opzioni per il calcolo della dimensione del lotto
  • Prelievo massimo consentito  -> Il prelievo totale massimo consentito preferito (in %).  L'EA determinerà quindi la dimensione del lotto in base alla DD massima storica dell'EA
  • Imposta prelievo giornaliero massimo  -> Qui puoi impostare il prelievo giornaliero massimo consentito (in %).  Se viene raggiunto, l'EA chiuderà tutte le transazioni e gli ordini pendenti e attenderà il giorno successivo.  Questo è utile per le aziende di scena
  • Utilizza Equità invece di Saldo  -> utilizza Equità del conto per calcolare tutti i valori delle dimensioni del lotto
  • OnlyUp  -> questo impedirà alla dimensione del lotto di diminuire dopo le perdite (recupero più aggressivo ma più veloce dopo le perdite)



raja5655
762
raja5655 2025.09.11 17:12 
 

Honesty and integrity. I bought it two days ago at the previous discount. I haven't used it, but I tested it and invested $1,000 in it. Most importantly, as of its update date of July 17, 2025, you'll find that it has made $250 profits so far, which is a good 25%. The writer is responsive and very reliable. He's not one of those programmers who lose money and the expert is removed. I wish everyone the best.

Ibrahim Siraz
693
Ibrahim Siraz 2025.07.23 05:08 
 

I’ve bought many EAs from MQL5, joined several groups, and spoken with many developers , and I can confidently say Wim stands above the rest. He is transparent, honest, and explains everything in detail without any manipulation. The experience with his group is completely different — supportive, respectful, and helpful whenever someone opens a discussion. I’m currently using five of Wim’s EAs on a single account, and I’m very satisfied. Highly recommended!

Robert L
301
Robert L 2025.07.19 16:10 
 

I've been using multiple EAs from this author, and each one has performed exactly as advertised. They are reliable and consistent, and with proper risk management, they deliver long-term profitability. The support from the author is also responsive and helpful. Definitely a trustworthy developer worth following.

