Parte 1: Descrizione dell'EA MT5:

Titolo: The Fool: Sistema Professionale di Breakout.





Stanco dei rischiosi EA Martingale e Grid che possono farti saltare il conto da un giorno all'altro? The Fool è un Expert Advisor di livello professionale progettato per garantire sicurezza, coerenza e precisione. È un sistema specializzato progettato per capitalizzare sulla potente e prevedibile volatilità della sessione di New York aperta per i principali indici come il NASDAQ (NQ) e il Dow Jones (YM).





Questo NON è un sistema per arricchirsi rapidamente. È uno strumento di trading paziente e basato su regole, basato sui classici principi dell'azione dei prezzi.





Filosofia di base:





La logica di The Fool è incentrata sulla strategia di Breakout dell'intervallo di apertura (ORB) e altre strategie di breakout. Definisce meticolosamente il massimo e il minimo iniziali della sessione e attende pazientemente un segnale di ingresso ad alta probabilità, filtrando il rumore di mercato e i falsi movimenti.





Caratteristiche principali





La sicurezza prima di tutto - Nessuna strategia pericolosa: The Fool utilizza uno Stop Loss fisso su ogni singola operazione. Non c'è assolutamente NESSUNA Martingala, NESSUNA Griglia, NESSUNA Media al Ribasso o qualsiasi altra tecnica di money management ad alto rischio. Il tuo rischio è sempre definito e controllato.





Presa di Profitto Avanzata: Perché accontentarsi di un solo Take Profit? The Fool suddivide ogni operazione in tre posizioni separate, permettendoti di:





Assicurarti i profitti iniziali con un primo obiettivo conservativo.





Lasciare che una parte della tua operazione venga aperta per catturare movimenti più ampi e in linea con il trend.





Approfitta di un metodo collaudato utilizzato dai trader professionisti per massimizzare i guadagni e ridurre il rischio.





Trading con Doppio Strumento: Diversifica il tuo approccio senza bisogno di più grafici o EA. The Fool può operare sia su NQ che su YM contemporaneamente, ognuno con la propria strategia unica e preconfigurata, il tutto gestito da un unico grafico.





Due modelli di trading pre-ottimizzati: ogni strumento si comporta in modo diverso. Ecco perché The Fool include due distinti modelli di trading integrati sia per NQ che per YM:





La versione Classica: un modello di breakout puro più aggressivo, progettato per un momentum forte.





La versione Fool: un modello più conservativo e selettivo che attende specifiche conferme di price action prima di aprire un'operazione.





Puoi scegliere di operare con un solo modello o con entrambi, ottenendo il controllo completo sulla frequenza di trading.





Filtri di trading intelligenti: l'EA include filtri professionali integrati per migliorare la qualità delle operazioni, tra cui un filtro di volatilità per evitare mercati caotici o morti e un filtro di trend per garantire di operare con il momentum di mercato dominante.





Autore: Raizel





Copyright: The Fool/2025

Parte 2: Guida utente / Tutorial





The Fool EA - Guida utente (v1.0)





Benvenuti e grazie per aver scelto The Fool. Questa guida vi guiderà nella configurazione, nel backtesting e nell'utilizzo efficace dell'EA. Leggetela attentamente.





Sezione 1: La regola più importante: eseguitelo su un grafico M1!





Questo Expert Advisor è un sofisticato sistema multi-timeframe. Affinché il suo orologio interno e i suoi calcoli funzionino con una precisione del 100%, DEVE essere collegato a un grafico a 1 minuto (M1).





Per il backtesting: è necessario selezionare M1 nello Strategy Tester.





Per il trading live/demo: è necessario trascinare l'EA su un grafico M1.





L'EA continuerà a operare secondo la sua logica interna a 5, 15 o 30 minuti, ma il suo "heartbeat" deve essere un grafico M1. Collegarlo a qualsiasi altro intervallo temporale ne causerà il malfunzionamento.





Sezione 2: Come effettuare il backtest dell'EA





Poiché l'EA può operare su più simboli, è necessario effettuare il backtest di ogni strumento uno alla volta.





Guida passo passo:





Aprire lo Strategy Tester in MetaTrader 5 (Visualizza -> Strategy Tester o Ctrl+R).





Selezionare l'EA: scegliere The Fool.ex5.





Selezionare il simbolo: scegliere lo strumento che si desidera testare (ad esempio, US100Cash per NQ o US30Cash per YM).





Selezionare l'intervallo temporale: scegliere M1 (Minuti). Questo è obbligatorio.





Selezionare le date: scegliere il periodo di test desiderato.





Fare clic sulla scheda "Input" per configurare l'EA per il test.





Configurazione degli input per il backtesting:





Instruments_To_Trade: Questa è l'impostazione più importante per il test.





Per testare NQ, è necessario impostarla su NQ_Only.





Per testare YM, è necessario impostarla su YM_Only.





NQ_Trading_Model / YM_Trading_Model: Scegliere quale dei modelli preconfigurati si desidera testare (Classic_Version, The_Fool_Version o Both_Models).





Verificare i nomi dei simboli: Assicurarsi che gli input Symbol_NQ e Symbol_YM corrispondano esattamente al simbolo selezionato per il test.



