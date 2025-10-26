The Fool
- Experts
- Abdelhamid Jabour
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 10
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Parte 1: Descrizione dell'EA MT5:
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
Titolo: The Fool: Sistema Professionale di Breakout.
Stanco dei rischiosi EA Martingale e Grid che possono farti saltare il conto da un giorno all'altro? The Fool è un Expert Advisor di livello professionale progettato per garantire sicurezza, coerenza e precisione. È un sistema specializzato progettato per capitalizzare sulla potente e prevedibile volatilità della sessione di New York aperta per i principali indici come il NASDAQ (NQ) e il Dow Jones (YM).
Questo NON è un sistema per arricchirsi rapidamente. È uno strumento di trading paziente e basato su regole, basato sui classici principi dell'azione dei prezzi.
Filosofia di base:
La logica di The Fool è incentrata sulla strategia di Breakout dell'intervallo di apertura (ORB) e altre strategie di breakout. Definisce meticolosamente il massimo e il minimo iniziali della sessione e attende pazientemente un segnale di ingresso ad alta probabilità, filtrando il rumore di mercato e i falsi movimenti.
Caratteristiche principali
La sicurezza prima di tutto - Nessuna strategia pericolosa: The Fool utilizza uno Stop Loss fisso su ogni singola operazione. Non c'è assolutamente NESSUNA Martingala, NESSUNA Griglia, NESSUNA Media al Ribasso o qualsiasi altra tecnica di money management ad alto rischio. Il tuo rischio è sempre definito e controllato.
Presa di Profitto Avanzata: Perché accontentarsi di un solo Take Profit? The Fool suddivide ogni operazione in tre posizioni separate, permettendoti di:
Assicurarti i profitti iniziali con un primo obiettivo conservativo.
Lasciare che una parte della tua operazione venga aperta per catturare movimenti più ampi e in linea con il trend.
Approfitta di un metodo collaudato utilizzato dai trader professionisti per massimizzare i guadagni e ridurre il rischio.
Trading con Doppio Strumento: Diversifica il tuo approccio senza bisogno di più grafici o EA. The Fool può operare sia su NQ che su YM contemporaneamente, ognuno con la propria strategia unica e preconfigurata, il tutto gestito da un unico grafico.
Due modelli di trading pre-ottimizzati: ogni strumento si comporta in modo diverso. Ecco perché The Fool include due distinti modelli di trading integrati sia per NQ che per YM:
La versione Classica: un modello di breakout puro più aggressivo, progettato per un momentum forte.
La versione Fool: un modello più conservativo e selettivo che attende specifiche conferme di price action prima di aprire un'operazione.
Puoi scegliere di operare con un solo modello o con entrambi, ottenendo il controllo completo sulla frequenza di trading.
Filtri di trading intelligenti: l'EA include filtri professionali integrati per migliorare la qualità delle operazioni, tra cui un filtro di volatilità per evitare mercati caotici o morti e un filtro di trend per garantire di operare con il momentum di mercato dominante.
Assumi il controllo del tuo trading sugli indici con un sistema professionale e a rischio gestito. Lascia che The Fool faccia il duro lavoro e l'analisi paziente per te. _______________________________________________________________________________________________________________________________
Autore: Raizel
Copyright: The Fool/2025
________________________________________________________________________________________________________________________________
Parte 2: Guida utente / Tutorial
The Fool EA - Guida utente (v1.0)
Benvenuti e grazie per aver scelto The Fool. Questa guida vi guiderà nella configurazione, nel backtesting e nell'utilizzo efficace dell'EA. Leggetela attentamente.
Sezione 1: La regola più importante: eseguitelo su un grafico M1!
Questo Expert Advisor è un sofisticato sistema multi-timeframe. Affinché il suo orologio interno e i suoi calcoli funzionino con una precisione del 100%, DEVE essere collegato a un grafico a 1 minuto (M1).
Per il backtesting: è necessario selezionare M1 nello Strategy Tester.
Per il trading live/demo: è necessario trascinare l'EA su un grafico M1.
L'EA continuerà a operare secondo la sua logica interna a 5, 15 o 30 minuti, ma il suo "heartbeat" deve essere un grafico M1. Collegarlo a qualsiasi altro intervallo temporale ne causerà il malfunzionamento.
Sezione 2: Come effettuare il backtest dell'EA
Poiché l'EA può operare su più simboli, è necessario effettuare il backtest di ogni strumento uno alla volta.
Guida passo passo:
Aprire lo Strategy Tester in MetaTrader 5 (Visualizza -> Strategy Tester o Ctrl+R).
Selezionare l'EA: scegliere The Fool.ex5.
Selezionare il simbolo: scegliere lo strumento che si desidera testare (ad esempio, US100Cash per NQ o US30Cash per YM).
Selezionare l'intervallo temporale: scegliere M1 (Minuti). Questo è obbligatorio.
Selezionare le date: scegliere il periodo di test desiderato.
Fare clic sulla scheda "Input" per configurare l'EA per il test.
Configurazione degli input per il backtesting:
Instruments_To_Trade: Questa è l'impostazione più importante per il test.
Per testare NQ, è necessario impostarla su NQ_Only.
Per testare YM, è necessario impostarla su YM_Only.
NQ_Trading_Model / YM_Trading_Model: Scegliere quale dei modelli preconfigurati si desidera testare (Classic_Version, The_Fool_Version o Both_Models).
Verificare i nomi dei simboli: Assicurarsi che gli input Symbol_NQ e Symbol_YM corrispondano esattamente al simbolo selezionato per il test.
Fare clic su "Start" per eseguire il backtest. Esaminare il "Graph"
Schede "" e "Backtest" per i risultati.
Sezione 3: Come utilizzare un conto reale o demo
L'EA è progettato per il trading live "imposta e dimentica".
Apri un qualsiasi grafico a 1 minuto (M1) (può essere EURUSD, un'azione o qualsiasi altro).
Collega l'EA The Fool a quel singolo grafico M1.
Configura gli input:
Instruments_To_Trade: impostalo su Both_NQ_and_YM se desideri negoziare entrambi gli strumenti.
Symbol_NQ e Symbol_YM: CRITICO: inserisci i nomi esatti dei simboli che il tuo broker utilizza per gli indici NASDAQ e Dow Jones. Puoi trovare questi nomi nella finestra "Market Watch".
NY_Session_Start_Hour_24H / ...Minute: imposta l'ora correttamente come spiegato di seguito.
Risk_Per_Trade_Percent: imposta il rischio desiderato.
Assicurati che il pulsante "Algo Trading" sia attivo nella barra degli strumenti del tuo terminale. è abilitato (verde).
L'EA ora funzionerà in background, monitorando ed effettuando automaticamente operazioni su NQ e YM quando le condizioni sono soddisfatte, anche se è associato a un solo grafico.
Sezione 4: Spiegazione degli input utente
Avviso di esclusione di responsabilità: un semplice promemoria. Questo non influisce sul funzionamento dell'EA.
NY_Session_Start_Hour_24H / NY_Session_Start_Minute: questa è l'impostazione più critica. È necessario indicare all'EA le 9:30 di New York sul grafico del broker. È necessario utilizzare il formato 24 ore.
Esempio: se si guarda il grafico e si vede che l'apertura di New York alle 9:30 corrisponde alle 16:30, è necessario inserire 16 per l'ora e 30 per il minuto.
Risk_Per_Trade_Percent: l'EA utilizza il dimensionamento dinamico del lotto. Calcolerà automaticamente il dimensionamento corretto del lotto per ogni operazione, in modo che, se lo Stop Loss viene raggiunto, si perdere approssimativamente questa percentuale del capitale del tuo conto.
Strumenti_Da_Tradare: Scegli su quali mercati l'EA deve essere attivo.
Simbolo_NQ / Simbolo_YM: Inserisci i nomi dei simboli del tuo broker. Questo è essenziale affinché l'EA trovi e negozi gli strumenti corretti.
Modello_Trading_NQ / Modello_Trading_YM: Seleziona quale delle strategie interne preconfigurate desideri eseguire per ogni strumento. Puoi eseguirne una o entrambe contemporaneamente.