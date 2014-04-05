Pro MA 5

Pro MA 5 – La Suite Professionale delle Medie Mobili

 Il sistema più completo di medie mobili in MetaTrader 5

Pro MA 5 rivoluziona l'analisi tecnica offrendo un'interfaccia potente, personalizzabile ed efficiente per rilevare le tendenze con precisione chirurgica.

 Cos'è Pro MA 5?

È un indicatore avanzato che integra fino a 5 medie mobili configurabili con allarmi intelligenti, un pannello interattivo e un design ottimizzato per operare su qualsiasi strumento o timeframe. Una soluzione "tutto in uno" per il trader.

 Caratteristiche Principali

  •  Configurazione Professionale Multi-MA

    • Fino a 5 medie mobili simultanee, ognuna con controllo totale.
    • Metodi disponibili: SMA, EMA, SMMA, LWMA.
    • 7 prezzi applicabili: Chiusura, Apertura, Massimo, Minimo, Mediana, Tipico, Ponderato.
    • Personalizzazione completa: colore, spessore e stile della linea individuale.

  •  Sistema di Allarmi Intelligente

    • Incroci automatici rilevati tra tutte le combinazioni di MA.
    • Allarmi visivi sullo schermo e suoni personalizzabili.
    • Invio di allarmi via e-mail e push.
    • Attivazione manuale dal pannello di controllo.

  •  Pannello di Controllo Interattivo

    • Visualizzazione in tempo reale dello stato di ogni media mobile.
    • Registrazione dell'ultimo incrocio rilevato.
    • Interfaccia chiara/scura con design responsive e opzione di minimizzazione.
    • Posizionamento flessibile e non invasivo sul grafico.

 Benefici per il Trader

  •  Efficienza Analitica Migliorata

    • Unifica più indicatori in un unico strumento visuale.
    • Riduce il disordine del grafico senza sacrificare informazioni.
    • Fornisce una lettura chiara della struttura del mercato.

  •  Decisioni Rapide e Precise

    • Allarmi immediati per cambiamenti chiave di momentum.
    • Lettura gerarchica: breve, medio e lungo termine in armonia.
    • Medie come livelli dinamici di supporto e resistenza.

  •  Personalizzazione Totale

    • Ideale per lo scalping, il day trading o lo swing trading.
    • Compatibile con molteplici strategie: incrocio, ventaglio, tendenza.
    • Integrabile con altri indicatori o sistemi di trading.

 Applicazioni Strategiche

  • Rilevamento delle Tendenze: L'allineamento delle medie rivela la direzione dominante.
  • Segnali di Trading: Incroci chiari e filtrati per entrate e uscite.
  • Gestione del Rischio: Medie a lungo termine come riferimento per SL dinamico.
  • Conferma dei Pattern: Convalida formazioni come triangoli, canali, ecc.

 Tecnologia di Ultima Generazione

  • Codice altamente ottimizzato, senza ritardi o riverniciature.
  • Compatibile con tutti i simboli e i timeframe.

 Conclusione

Pro MA 5 non è solo un altro indicatore di medie mobili. È una piattaforma modulare e potente per l'analisi tecnica professionale. Che tu stia iniziando o sia un trader istituzionale, questo strumento ti offre controllo totale, analisi intelligente e precisione operativa.


