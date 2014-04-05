Pro MA 5
- Indicatori
- Andres Felipe Carvajal Rodriguez
- Versione: 1.2
- Aggiornato: 8 ottobre 2025
- Attivazioni: 20
Pro MA 5 – La Suite Professionale delle Medie Mobili
Il sistema più completo di medie mobili in MetaTrader 5
Pro MA 5 rivoluziona l'analisi tecnica offrendo un'interfaccia potente, personalizzabile ed efficiente per rilevare le tendenze con precisione chirurgica.
Cos'è Pro MA 5?
È un indicatore avanzato che integra fino a 5 medie mobili configurabili con allarmi intelligenti, un pannello interattivo e un design ottimizzato per operare su qualsiasi strumento o timeframe. Una soluzione "tutto in uno" per il trader.
Caratteristiche Principali
-
Configurazione Professionale Multi-MA
- Fino a 5 medie mobili simultanee, ognuna con controllo totale.
- Metodi disponibili: SMA, EMA, SMMA, LWMA.
- 7 prezzi applicabili: Chiusura, Apertura, Massimo, Minimo, Mediana, Tipico, Ponderato.
- Personalizzazione completa: colore, spessore e stile della linea individuale.
-
Sistema di Allarmi Intelligente
- Incroci automatici rilevati tra tutte le combinazioni di MA.
- Allarmi visivi sullo schermo e suoni personalizzabili.
- Invio di allarmi via e-mail e push.
- Attivazione manuale dal pannello di controllo.
-
Pannello di Controllo Interattivo
- Visualizzazione in tempo reale dello stato di ogni media mobile.
- Registrazione dell'ultimo incrocio rilevato.
- Interfaccia chiara/scura con design responsive e opzione di minimizzazione.
- Posizionamento flessibile e non invasivo sul grafico.
Benefici per il Trader
-
Efficienza Analitica Migliorata
- Unifica più indicatori in un unico strumento visuale.
- Riduce il disordine del grafico senza sacrificare informazioni.
- Fornisce una lettura chiara della struttura del mercato.
-
Decisioni Rapide e Precise
- Allarmi immediati per cambiamenti chiave di momentum.
- Lettura gerarchica: breve, medio e lungo termine in armonia.
- Medie come livelli dinamici di supporto e resistenza.
-
Personalizzazione Totale
- Ideale per lo scalping, il day trading o lo swing trading.
- Compatibile con molteplici strategie: incrocio, ventaglio, tendenza.
- Integrabile con altri indicatori o sistemi di trading.
Applicazioni Strategiche
- Rilevamento delle Tendenze: L'allineamento delle medie rivela la direzione dominante.
- Segnali di Trading: Incroci chiari e filtrati per entrate e uscite.
- Gestione del Rischio: Medie a lungo termine come riferimento per SL dinamico.
- Conferma dei Pattern: Convalida formazioni come triangoli, canali, ecc.
Tecnologia di Ultima Generazione
- Codice altamente ottimizzato, senza ritardi o riverniciature.
- Compatibile con tutti i simboli e i timeframe.
Conclusione
Pro MA 5 non è solo un altro indicatore di medie mobili. È una piattaforma modulare e potente per l'analisi tecnica professionale. Che tu stia iniziando o sia un trader istituzionale, questo strumento ti offre controllo totale, analisi intelligente e precisione operativa.