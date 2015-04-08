MarketCrack – Whale Detector: Allineati con il Denaro Intelligente

MarketCrack – Whale Detector è un indicatore professionale progettato per rilevare visivamente e in anticipo l'attività dei grandi partecipanti al mercato, noti come "balene". Il suo scopo è identificare i momenti chiave di significativa pressione istituzionale, consentendo al trader di allinearsi con la direzione del denaro intelligente e prendere decisioni strategiche con maggiore fiducia.

Funzionalità e Obiettivo

MarketCrack – Whale Detector analizza l'azione del prezzo e il volume su molteplici temporalità chiave (da H1 a H12) per identificare i modelli di pressione istituzionale. Il suo sistema raccoglie queste informazioni e le presenta in un pannello visivo compatto e professionale, dove viene chiaramente mostrata la forza e la direzione dell'attività delle "balene" in ogni intervallo temporale. Quando diverse temporalità si allineano, l'indicatore lo evidenzia automaticamente, consentendo all'utente di rilevare tendenze dominate da grandi operatori e prendere decisioni informate con maggiore anticipo.

Conferma e Avvisi

Per una maggiore robustezza, il segnale è considerato confermato quando tutte le temporalità mostrano pressione nella stessa direzione. Tuttavia, il sistema di avvisi è ottimizzato per anticipare le opportunità: si attiva quando almeno 6 delle 7 temporalità presentano un segnale coincidente. Ciò consente all'utente di anticipare i movimenti delle balene, senza perdere robustezza nella rilevazione.

Configurazione e Personalizzazione

La configurazione predefinita (ATR a 30 e volume a 10) è pensata per offrire un equilibrio professionale e multidivisa, adattandosi alla maggior parte degli asset e degli stili di trading.

Aumentare il periodo del volume smorza i segnali e filtra il rumore, ideale per mercati volatili o per coloro che cercano segnali più selettivi.

Ridurre il periodo del volume rende l'indicatore più reattivo, utile per i trader che preferiscono anticipare movimenti rapidi.

Aumentare l'ATR filtra i movimenti minori e mostra i segnali solo nelle tendenze forti.

Ridurre l'ATR consente di catturare movimenti più sottili, anche se può aumentare la frequenza dei segnali.

La separazione del 10% è il livello chiave che indica quando l'attività delle "balene" è abbastanza forte da generare un segnale di trading. Se l'indicatore mostra un valore uguale o superiore al 20%, significa che c'è una differenza importante tra la pressione di acquisto e di vendita, insieme a un volume superiore alla media. Ciò suggerisce che grandi partecipanti al mercato stanno entrando. Questa soglia aiuta a evitare segnali deboli e si concentra solo su situazioni con alta probabilità di un movimento rilevante. Se aumenti questo valore, l'indicatore cercherà balene ancora più grandi, ma mostrerà segnali con minore frequenza.

Si consiglia di mantenere il valore al 10% come configurazione predefinita, poiché offre un equilibrio ottimale tra il filtraggio del rumore del mercato e la rilevazione tempestiva di attività istituzionale significativa. Questa soglia è stata calibrata per identificare segnali con alta probabilità senza generare eccessi di allerta.

L'utente può regolare questi parametri in base al proprio stile e asset preferito, ottenendo così uno strumento flessibile che si adatta sia a strategie conservative che aggressive.

Vantaggio Strategico

Operare nella stessa direzione delle "balene" consente al trader di allinearsi con la forza reale del mercato, riducendo l'incertezza e aumentando le probabilità di successo. Rilevando la presenza di grandi partecipanti in anticipo, l'indicatore offre un vantaggio tattico chiave: posizionarsi prima dei movimenti più rilevanti. MarketCrack – Whale Detector non solo completa qualsiasi strategia esistente, ma agisce anche come una bussola istituzionale, offrendo una lettura chiara, oggettiva e in tempo reale di dove sta entrando il denaro intelligente.





Nota esplicativa

Nel caso in cui i dati dell'indicatore non si carichino correttamente al momento della prima applicazione sul grafico, si consiglia di cambiare temporaneamente la periodicità del grafico (ad esempio, da H1 a H4 e poi di nuovo a H1). Questo cambiamento forzerà MetaTrader 5 a ricaricare i dati storici necessari, garantendo così il corretto funzionamento dell'indicatore.



