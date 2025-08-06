Correlation Nexus
Correlation Nexus: Domina la Relazione tra Coppie in Modo Diretto o Inverso
Correlation Nexus è un indicatore tecnico avanzato per MetaTrader 5 che rileva opportunità di trading basate sulla correlazione statistica tra due strumenti finanziari. Questo sistema permette al trader di beneficiare sia delle correlazioni positive (dirette) che delle correlazioni negative (inverse), adattandosi dinamicamente a diverse coppie di valute, indici o materie prime.
A differenza degli strumenti convenzionali, questo indicatore non opera in modo isolato. La sua logica combina una reale correlazione statistica, un'analisi tecnica di conferma e un sistema di segnali visivamente chiaro, con un pannello di controllo che ti consente di agire con maggiore precisione e sicurezza.
Come Funziona
Scegli una coppia principale ( symbol_to_analyze ) e inseriscila nella configurazione dell'indicatore.
Apri un grafico con la coppia secondaria (dove applicherai l'indicatore).
Seleziona il tipo di correlazione che desideri operare:
Correlazione Negativa (Inversa): Segnali opposti tra le coppie.
Correlazione Positiva (Diretta): Segnali sincronizzati tra le coppie.
L'indicatore valuta continuamente la relazione tra i due asset. Un segnale verrà generato solo quando l'analisi tecnica della coppia principale è sufficientemente forte e viene rispettata la soglia di correlazione selezionata.
Tipi di Correlazione ed Esempi
|Tipo di Correlazione
|Coppie Raccomandate
|Logica del Segnale
|Esempio
|Negativa (Inversa)
|EUR/USD ↔ USD/CHF </> XAU/USD ↔ DXY
|ACQUISTO sul principale → VENDITA sul secondario
|ACQUISTO su EUR/USD → VENDITA su USD/CHF
|Positiva (Diretta)
|AUD/USD ↔ NZD/USD </> EUR/USD ↔ GBP/USD
|ACQUISTO sul principale → ACQUISTO sul secondario
|ACQUISTO su AUD/USD → ACQUISTO su NZD/USD
Sistema a Doppia Soglia
Per garantire la massima qualità dei segnali, Correlation Nexus utilizza un sistema di doppia validazione con soglie separate e configurabili dall'utente.
Soglia di Correlazione ( min_correlation_strength )
Definisce la forza della relazione tra le coppie.
Valore predefinito: 0.8 . Ciò significa che i segnali si attiveranno solo se la correlazione è ≥ +0.8 (per positiva) o ≤ -0.8 (per negativa).
Soglia Personalizzabile: L'utente può regolare questo valore in base alla sua strategia, ad esempio a 0.6 per più segnali o a 0.9 per una maggiore precisione.
-
Soglia di Punteggio ( score_threshold )
Definisce la forza del segnale di analisi tecnica.
-
L'indicatore assegna un punteggio a ogni segnale di acquisto o vendita basandosi su più indicatori (RSI, MACD, EMAs, ecc.).
Soglia Fissa: L'utente può definire manualmente un punteggio minimo per convalidare i segnali, con un intervallo consigliato tra 3 e 9.
-
Valore predefinito: 4 (raccomandato).
Valore 4 : maggiore flessibilità, più segnali.
Valore 6 : approccio più conservatore, meno segnali.
Questa opzione è ideale per chi preferisce mantenere il controllo sulla sensibilità del sistema.
-
Soglia Dinamica:
Attivando questa opzione, la soglia si adatta automaticamente in base alla volatilità del mercato, misurata tramite l'ATR (Average True Range).
-
Intervallo di regolazione: tra 4 e 9 , con un valore medio tra 5 e 6 .
In condizioni normali, scende raramente a 4 o sale a 7, e quasi mai raggiunge 8 o 9.
Valori alti: più restrittivi, meno segnali, maggiore precisione.
Valori bassi: più segnali, maggiore flessibilità, ma minore filtraggio.
Questa opzione è utile in ambienti in continua evoluzione dove il sistema deve adattarsi automaticamente.
-
Caratteristiche Salienti
Modalità Doppia: Opera con logica inversa o diretta a seconda del tipo di correlazione.
Analisi Tecnica Integrata: Convalida i segnali con strumenti come RSI, MACD, EMAs e ADX.
Pannello Interattivo: Mostra la forza del segnale, il tipo di correlazione e il suo punteggio in tempo reale.
Doppia Soglia di Qualità: Combina la soglia di correlazione e la soglia di punteggio per filtrare i segnali.
Gestione del Rischio: Filtri avanzati per volume (tick) e volatilità (ATR) per operare solo in condizioni ottimali.
Compatibile con più simboli e timeframe.
Supporto per avvisi visivi, sonori e tramite notifica.
Vantaggi Strategici
Evita i falsi segnali: richiedendo una reale correlazione statistica più la conferma tecnica.
Permette di operare su coppie meno volatili basandosi sulla logica di coppie maggiori (es. usare EUR/USD per operare su USD/CHF).
Ideale per l'arbitraggio statistico o il trading incrociato tra indici, valute e metalli.
-
Raccomandazione Finale
Se cerchi uno strumento affidabile, visivo e potente che combini analisi statistica e tecnica, Correlation Nexus ti offre un reale vantaggio competitivo permettendoti di operare sulla relazione tra gli asset e non solo sul loro prezzo individuale.
Non sei più limitato a operare su una singola coppia: puoi vedere il mercato come un sistema interconnesso e prendere decisioni basate su come gli asset si muovono l'uno rispetto all'altro.