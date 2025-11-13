GoldBaron XauUsd EA MT5

"GoldBaron" è un robot di trading completamente automatico. Progettato per il commercio dell'oro (XAUUSD). Basta impostare un esperto di trading sul grafico orario XAUUSD e vedere il potere di prevedere i prezzi futuri dell'oro. Per un inizio aggressivo, sono sufficienti$100. Deposito consigliato da$300.

Un anno fa, abbiamo fatto una svolta nello sviluppo di indicatori tecnici azionari. Siamo riusciti a creare un concetto completamente nuovo. Gli indicatori con il suo uso non si adattano alla storia, ma rivelano modelli reali ed efficaci. Tutta la potenza del nuovo sviluppo è stata investita nell'indicatore tecnico " _ _ AceTrend__".

È passato un anno dallo sviluppo dell'indicatore "_ _ AceTrend__ " e ora possiamo finalmente presentare un bot di trading a tutti gli effetti. Abbiamo appena preso e collegato 10 sistemi di trading complementari e aggiunto un filtro di trading basato sulla moderna intelligenza artificiale. Il robot di trading non utilizza martingala, media e altre tecniche di gestione del denaro simili a valanghe.

Guarda cosa è successo! Sappiamo cosa ci piace a tutti e quindi abbiamo lanciato la promozione del conto in modo aggressivo. L'obiettivo di promuovere il deposito 10 volte entro marzo del prossimo anno. I test reali sono già iniziati: https://www.mql5.com/it/signals/2339244


Indicator AceTrend

Il tuo feedback è molto importante. Il feedback rende gli sviluppi molto migliori e aiuta a muoversi nelpred insieme. Hai domande o vuoi condividere un'opinione? Scrivi commenti o invia messaggi — siamo sempre in contatto!

Parametri

  • Direction - Scegli una direzione di trading.
  • OneDirectionOneTrade - il filtro impedisce l'apertura di più operazioni nella stessa direzione.
  • Deep AI Filtr - filtraggio delle transazioni da parte dell'intelligenza artificiale.
  • Random levels for Prop Firms - sposta in modo casuale leggermente tutti i livelli.
  • Quantity deals % - numero di transazioni. Non può essere più di 100.
  • StopLoss coefficient - regolazione dinamica dello stoploss. Valori normali nell'intervallo 0,5-1,5.
  • TakeProfit coefficient - regolazione del teikprofit dinamico. Valori normali nell'intervallo 0,5-1,5.
  • TrailingStop coefficient - regolazione del trailingstop dinamico. Valori normali nell'intervallo 0,5-1,5.
  • MM selection - Scelta della gestione del denaro. "MANUAL": per selezionare il volume, utilizzare il parametro"LOT". "Minimum": il volume più basso possibile. "Conservative": una strategia conservativa che utilizza il reinvestimento. "Standart": strategia consigliata utilizzando il reinvestimento. "Aggressivo": una strategia aggressiva che utilizza il reinvestimento. "Deposit Building": una strategia per una dispersione di deposito molto estrema, utilizzando il reinvestimento.
  • LOT - i valori positivi impostano il volume statico della posizione. I valori negativi impostano il volume dinamico su ogni$1000.
