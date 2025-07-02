Trading Exporter for AI Assistant
- Indicatori
- Andres Felipe Carvajal Rodriguez
- Versione: 1.1
- Aggiornato: 7 agosto 2025
Trading Exporter for AI Assistant è un indicatore professionale per MetaTrader 5, progettato per esportare dati di trading completi e strutturati in formato JSON. Il suo obiettivo è permettere a qualsiasi assistente di Intelligenza Artificiale (IA) — che sia gratuito o a pagamento come ChatGPT, Gemini, Copilot, Claude o DeepSeek — di analizzare le informazioni e offrire raccomandazioni, strategie e spiegazioni personalizzate.
Raccomandazione Speciale: DeepSeek
Sebbene questo esportatore funzioni con qualsiasi IA, si consiglia vivamente di utilizzare DeepSeek per diverse ragioni:
-
Capacità di contesto estesa: Ideale per elaborare la grande quantità di dati che l'indicatore esporta.
-
Supporto multilingue nativo: Perfetta compatibilità con le 7 lingue incluse.
-
Analisi tecnica avanzata: Capacità eccezionale di interpretare pattern e indicatori tecnici.
-
Elaborazione JSON efficiente: Ottimizzato per gestire strutture di dati complesse.
Quali informazioni esporta?
L'indicatore raccoglie e organizza automaticamente:
-
Dati storici di prezzi e volume su multiple temporalità (M5, M15, M30, H1, H4, D1).
-
Indicatori tecnici nativi: MACD, RSI, ATR, Stocastico, ADX, Bande di Bollinger, DeMarker, MFI, Accumulation/Distribution, Frattali e Parabolic SAR.
-
Pattern tecnici rilevati (engulfing, divergenze RSI, pattern di breakout, ecc.) e tendenza multi-timeframe.
-
Contesto di mercato in tempo reale, ispirato all'indicatore Advanced Market Insight:
-
Bid, Ask e spread (attuale e medio).
-
Apertura, massimo, minimo e range giornaliero.
-
Variazione percentuale del giorno.
-
Dati completi della candela attuale (OHLC, volume, tipo di candela, dimensione del corpo, ecc.).
-
Ora del server, sessione attiva e secondi rimanenti per la chiusura della candela.
-
Funzionalità Tecniche
-
Esportazione manuale con un pulsante sul grafico.
-
Sistema di attesa intelligente: Garantisce che i dati siano completamente caricati prima dell'esportazione.
-
Notifica visiva dello stato per confermare che le informazioni sono pronte.
-
File JSON ottimizzato per essere facilmente compreso dalle IA moderne.
Lingua della Risposta
Il file esportato include istruzioni chiare affinché l'IA risponda unicamente nella lingua selezionata dall'utente nei parametri dell'indicatore (7 lingue disponibili: inglese, spagnolo, francese, tedesco, portoghese, cinese e giapponese).
Se l'IA risponde di default in un'altra lingua, puoi semplicemente chiederle di tradurre la risposta.
Come usarlo
-
Posiziona l'indicatore sul grafico e attendi che confermi che i dati sono pronti.
-
Clicca sul pulsante “EXPORT DATA”.
-
Attendi 15 secondi e premi nuovamente il pulsante per assicurarti che tutte le informazioni vengano caricate correttamente.
-
Il file verrà salvato sul tuo PC nel seguente percorso:
-
C:\Users\USER\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\Common\Files
-
(sostituisci USER con il tuo nome utente di Windows).
-
-
Carica il file sulla tua IA preferita (ChatGPT, Gemini, Copilot, Claude, DeepSeek, ecc.).
-
Richiedi analisi, validazione di entrate/uscite, spiegazioni di pattern, strategie o contesto macroeconomico.
Vantaggi Chiave
-
Non richiede API esterne, server o pagamenti ricorrenti.
-
Compatibile con qualsiasi IA moderna, presente o futura.
-
Esporta informazioni sufficienti per mantenere un dialogo fluido con l'IA.
-
Include un contesto di microstruttura del mercato per un'analisi istituzionale più precisa.
-
Raccomandazione speciale: DeepSeek, grazie alla sua capacità di contesto estesa, al supporto multilingue nativo e all'analisi tecnica avanzata.
Nota Importante
Per strumenti come oro, indici o criptovalute, la prima esportazione potrebbe generare un file incompleto. Raccomandazione: esporta due volte (attendendo alcuni secondi tra i tentativi). Se il peso del file aumenta nella seconda esportazione, significa che è completo.
