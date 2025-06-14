LCD Laguerre Convergence Divergence
- Indicatori
- Andres Felipe Carvajal Rodriguez
- Versione: 1.2
- Aggiornato: 11 settembre 2025
- Attivazioni: 20
LCD Laguerre Convergence Divergence: Un indicatore avanzato per il MACD classico
L'LCD Laguerre Convergence Divergence è un indicatore tecnico avanzato, progettato per migliorare il classico MACD offrendo un rilevamento del momentum più rapido, sensibile e adattivo. Il suo vantaggio principale è l'uso dei filtri di Laguerre, che reagiscono ai cambiamenti di prezzo con maggiore precisione rispetto alle medie mobili tradizionali.
Vantaggi chiave
-
Maggiore sensibilità e minore ritardo: I filtri di Laguerre generano segnali di entrata e uscita più tempestivi, cruciali nei mercati volatili.
-
Adattabilità alla volatilità: Si adatta dinamicamente in base all'ATR (Average True Range), filtrando il rumore in condizioni di bassa volatilità e reagendo rapidamente in quelle di alta volatilità.
-
Filtraggio del rumore migliorato: Include una Zona di decisione e un'ulteriore smussatura (EMA dell'istogramma) per ridurre i falsi segnali.
-
Conferma opzionale con il volume: Permette di convalidare i segnali con il volume, utile per intervalli di tempo H1-D1; può essere disattivato per lo scalping M1-M30.
-
Flessibilità visiva: Personalizza colori, spessori e stili delle linee e dell'istogramma.
Componenti e funzionamento
-
Linea L-Fast: Impulso a breve termine, risponde rapidamente al prezzo.
-
Linea L-Signal: Media smussata della L-Fast, utilizzata per i crossover di segnale.
-
Istogramma: Differenza tra L-Fast e L-Signal; indica la forza e la direzione dell'impulso (verde = rialzista, rosso = ribassista).
-
Linea Zero: La linea di riferimento a 0.0.
-
Zona di decisione: Indica l'indecisione del mercato; aiuta a evitare falsi segnali.
L'indicatore calcola internamente i filtri di Laguerre per le linee veloce e lenta, applicando filtri di rumore e smussature per affinare i segnali.
Interpretazione dei segnali
-
Rialzista: La linea L-Fast incrocia al di sopra della L-Signal e l'istogramma è positivo (barre verdi). Confermato dal volume se la funzione è attiva.
-
Ribassista: La linea L-Fast incrocia al di sotto della L-Signal e l'istogramma è negativo (barre rosse). Confermato dal volume se la funzione è attiva.
-
Cambi di direzione: L'incrocio della Linea Zero indica un cambiamento di impulso.
-
Forza del movimento: L'espansione dell'istogramma = forte impulso; la contrazione = indebolimento.
-
Divergenze: Le discrepanze tra prezzo e indicatore possono anticipare inversioni.
-
Zona di decisione: Evita di operare quando l'istogramma si trova all'interno di questa zona di indecisione.
Personalizzazione e utilizzo
L'LCD è ideale per identificare l'impulso, generare segnali di incrocio, confermare le tendenze e filtrare il rumore. Non è una strategia indipendente, ma un complemento per le tue analisi.
Parametri importanti:
-
Configurazione delle linee: Regola gammaFast/Slow per la reattività dei filtri di Laguerre; signalPeriod e signalMethod (EMA consigliata) per la linea di segnale.
-
Adattamento alla volatilità: atrPeriod , atrLow/HighVol , tfATR .
-
Filtro del rumore: DecisionZone e histogramEMAPeriod .
-
Conferma con volume: UseVolumeConfirmation e VolumeSensitivity .
-
Visualizzazione: Colori, stili e spessori delle linee e dell'istogramma.
Esistono configurazioni suggerite per Scalping, Day Trading o Swing Trading, ma si consiglia di adattarle al tuo asset e stile di trading tramite il backtesting.
Confronto con il MACD classico
|Caratteristica
|MACD classico
|LCD Laguerre Convergence Divergence
|Filtri di base
|Medie mobili esponenziali (EMA)
|Filtri di Laguerre (L0-L3)
|Latenza/Ritardo
|Moderato/alto
|Molto basso, reagisce più velocemente
|Adattabilità
|Fissa
|Dinamica in base all'ATR
|Filtraggio del rumore
|Base
|Avanzato: Zona di decisione + EMA dell'istogramma
|Conferma
|Solo prezzo
|Opzionale con il volume
|Sensibilità
|Dipende dall'EMA
|Dinamicamente regolabile
|Falsi segnali
|Più frequenti
|Meno propensi grazie ai filtri
|Uso tipico
|Tendenze e divergenze
|Scalping, Day Trading, Swing, rilevamento precoce delle inversioni
Conclusione
L'LCD mantiene l'essenza del MACD (la differenza tra la linea veloce e quella di segnale), ma con filtri di Laguerre adattivi, maggiore sensibilità, un filtraggio del rumore avanzato e l'opzione di conferma con il volume. È più rapido, preciso e robusto per rilevare il momentum e i segnali in qualsiasi condizione di mercato.
Riassunto per gli utenti che conoscono il MACD
-
Funziona come un classico MACD: linea veloce, linea di segnale e istogramma.
-
Migliora il MACD utilizzando filtri di Laguerre adattivi, filtraggio del rumore e conferma opzionale con il volume.
-
È ideale per i trader che desiderano segnali più precisi e meno rumorosi in qualsiasi intervallo di tempo.