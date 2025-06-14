LCD Laguerre Convergence Divergence

LCD Laguerre Convergence Divergence: Un indicatore avanzato per il MACD classico

L'LCD Laguerre Convergence Divergence è un indicatore tecnico avanzato, progettato per migliorare il classico MACD offrendo un rilevamento del momentum più rapido, sensibile e adattivo. Il suo vantaggio principale è l'uso dei filtri di Laguerre, che reagiscono ai cambiamenti di prezzo con maggiore precisione rispetto alle medie mobili tradizionali.

Vantaggi chiave

  • Maggiore sensibilità e minore ritardo: I filtri di Laguerre generano segnali di entrata e uscita più tempestivi, cruciali nei mercati volatili.

  • Adattabilità alla volatilità: Si adatta dinamicamente in base all'ATR (Average True Range), filtrando il rumore in condizioni di bassa volatilità e reagendo rapidamente in quelle di alta volatilità.

  • Filtraggio del rumore migliorato: Include una Zona di decisione e un'ulteriore smussatura (EMA dell'istogramma) per ridurre i falsi segnali.

  • Conferma opzionale con il volume: Permette di convalidare i segnali con il volume, utile per intervalli di tempo H1-D1; può essere disattivato per lo scalping M1-M30.

  • Flessibilità visiva: Personalizza colori, spessori e stili delle linee e dell'istogramma.

Componenti e funzionamento

  • Linea L-Fast: Impulso a breve termine, risponde rapidamente al prezzo.

  • Linea L-Signal: Media smussata della L-Fast, utilizzata per i crossover di segnale.

  • Istogramma: Differenza tra L-Fast e L-Signal; indica la forza e la direzione dell'impulso (verde = rialzista, rosso = ribassista).

  • Linea Zero: La linea di riferimento a 0.0.

  • Zona di decisione: Indica l'indecisione del mercato; aiuta a evitare falsi segnali.

L'indicatore calcola internamente i filtri di Laguerre per le linee veloce e lenta, applicando filtri di rumore e smussature per affinare i segnali.

Interpretazione dei segnali

  • Rialzista: La linea L-Fast incrocia al di sopra della L-Signal e l'istogramma è positivo (barre verdi). Confermato dal volume se la funzione è attiva.

  • Ribassista: La linea L-Fast incrocia al di sotto della L-Signal e l'istogramma è negativo (barre rosse). Confermato dal volume se la funzione è attiva.

  • Cambi di direzione: L'incrocio della Linea Zero indica un cambiamento di impulso.

  • Forza del movimento: L'espansione dell'istogramma = forte impulso; la contrazione = indebolimento.

  • Divergenze: Le discrepanze tra prezzo e indicatore possono anticipare inversioni.

  • Zona di decisione: Evita di operare quando l'istogramma si trova all'interno di questa zona di indecisione.

Personalizzazione e utilizzo

L'LCD è ideale per identificare l'impulso, generare segnali di incrocio, confermare le tendenze e filtrare il rumore. Non è una strategia indipendente, ma un complemento per le tue analisi.

Parametri importanti:

  • Configurazione delle linee: Regola gammaFast/Slow per la reattività dei filtri di Laguerre; signalPeriod e signalMethod (EMA consigliata) per la linea di segnale.

  • Adattamento alla volatilità: atrPeriod , atrLow/HighVol , tfATR .

  • Filtro del rumore: DecisionZone e histogramEMAPeriod .

  • Conferma con volume: UseVolumeConfirmation e VolumeSensitivity .

  • Visualizzazione: Colori, stili e spessori delle linee e dell'istogramma.

Esistono configurazioni suggerite per Scalping, Day Trading o Swing Trading, ma si consiglia di adattarle al tuo asset e stile di trading tramite il backtesting.

Confronto con il MACD classico

Caratteristica MACD classico LCD Laguerre Convergence Divergence
Filtri di base Medie mobili esponenziali (EMA) Filtri di Laguerre (L0-L3)
Latenza/Ritardo Moderato/alto Molto basso, reagisce più velocemente
Adattabilità Fissa Dinamica in base all'ATR
Filtraggio del rumore Base Avanzato: Zona di decisione + EMA dell'istogramma
Conferma Solo prezzo Opzionale con il volume
Sensibilità Dipende dall'EMA Dinamicamente regolabile
Falsi segnali Più frequenti Meno propensi grazie ai filtri
Uso tipico Tendenze e divergenze Scalping, Day Trading, Swing, rilevamento precoce delle inversioni

Conclusione

L'LCD mantiene l'essenza del MACD (la differenza tra la linea veloce e quella di segnale), ma con filtri di Laguerre adattivi, maggiore sensibilità, un filtraggio del rumore avanzato e l'opzione di conferma con il volume. È più rapido, preciso e robusto per rilevare il momentum e i segnali in qualsiasi condizione di mercato.

Riassunto per gli utenti che conoscono il MACD

  • Funziona come un classico MACD: linea veloce, linea di segnale e istogramma.

  • Migliora il MACD utilizzando filtri di Laguerre adattivi, filtraggio del rumore e conferma opzionale con il volume.

  • È ideale per i trader che desiderano segnali più precisi e meno rumorosi in qualsiasi intervallo di tempo.


Prodotti consigliati
Owl Smart Levels MT5
Sergey Ermolov
4.07 (30)
Indicatori
Versione MT4  |  FAQ L' indicatore Owl Smart Levels è un sistema di trading completo all'interno dell'unico indicatore che include strumenti di analisi di mercato popolari come i frattali avanzati di Bill Williams , Valable ZigZag che costruisce la corretta struttura a onde del mercato, e i livelli di Fibonacci che segnano i livelli esatti di entrata nel mercato e luoghi per prendere profitti. Descrizione dettagliata della strategia Istruzioni per lavorare con l'indicatore Consulente-assistente
HMA Trend Professional MT5
Pavel Zamoshnikov
4.25 (4)
Indicatori
Improved version of the free HMA Trend indicator (for MetaTrader 4) with statistical analysis. HMA Trend is a trend indicator based on the Hull Moving Average (HMA) with two periods. HMA with a slow period identifies the trend, while HMA with a fast period determines the short-term movements and signals in the trend direction. The main differences from the free version: Ability to predict the probability of a trend reversal using analysis of history data. Plotting statistical charts for analyzi
Noize Absorption Index
Ekaterina Saltykova
Indicatori
Noize Absorption Index - is the manual trading system that measures the difference of pressure between bears forces and bulls forces. Green line - is a noize free index that showing curent situation. Zero value of index shows totally choppy/flat market.Values above zero level shows how powerfull bullish wave is and values below zero measures bearish forces.Up arrow appears on bearish market when it's ready to reverse, dn arrow appears on weak bullish market, as a result of reverse expectation.
Trend Monitor MT5
Pavel Zamoshnikov
4.5 (2)
Indicatori
The indicator generates early signals basing on ADX reading data combined with elements of price patterns. Works on all symbols and timeframes. The indicator does not redraw its signals. You see the same things on history and in real time. For better visual perception signals are displayed as arrows (in order not to overload the chart). Features The best results are obtained when the indicator works on two timeframes. For example: M30 – the indicator shows the main trend; M5 – the indicator gen
KasTon Magic All in One Indicators
Kauser Alam
Indicatori
KasTon Trend System: The Complete 2-in-1 Trading Strategy Identify the Trend, Confirm the Signal, and Trade with Confidence! Do you suffer from confusion while trading? Do you find it difficult to determine the market's direction? Are you tired of losing money on false signals? The KasTon Trend System is here as an integrated solution to all these problems. This is not just an indicator; it is a complete trading strategy built on the synergy of two powerful, custom-built indicators. Our main g
Stochastic R
Antony Augustine
Indicatori
Stochastic  Reversal  allows you to recognize reversals professionally. Stochastic Indicator: This technical indicator was developed by George Lane more than 50 years ago. The reason why this indicator survived for so many years is because it continues to show consistent signals even in these current times. The Stochastic indicator is a momentum indicator that shows you how strong or weak the current trend is. It helps you identify overbought and oversold market conditions within a trend.  Rules
TRI Visualizer
Yoshimi Mon 三 Ura
Indicatori
TRI Visualizer MT5 – Thermodynamic Market Analysis Overview The TRI (Thermal Range Indicator) Visualizer Enhanced is a rare market analysis indicator that goes beyond conventional technical analysis, applying principles of thermodynamics from physics. It interprets market price fluctuations as “thermodynamic energy,” enabling the highly accurate detection of subtle market changes that are often overlooked. Innovative Mechanisms 1. Dual Calculation Engines Classic TRI Mode Formula: |Close
Mac Binary Options Signals MT5
Satya Prakash Mishra
Indicatori
Mac-Binary option Signals is unique mathematical concept to trade iqoptions,binary,rocketoptions specter or any other binary options company 1 min 5 expiry run robot 30min everyday and fill profit and loss ratios inside mt2iq/mt2binary and run or 1min to 5min expiry ...go to setting in mt2iq robot allow otc and digital options. and select risk 500and profit 300$ per day it can stop automatically after profit or loss... If it can close after loss restart and Reset profit and loss button run again
Maximum Trend Arrows OT MT5
Mulweli Valdaz Makulana
Indicatori
STRICTLY FOR BOOM INDEX ONLY!!!!! Here I bring the Maximum Trend Arrows OT1.0 MT5 indicator. This indicator is made up of a combination of different trend indicators for entries and exits, for entries an orange arrow will paint on the chart below the current market and a red flag for closing of trades and it produces buy arrows only. When the orange arrow appears, it will appear along with it's sound to notify you. The 1H timeframe is recommended, don't use it anywhere else than on the 1H timefr
Modified Bollinger Bands
Gennadiy Stanilevych
Indicatori
The standard Bollinger Bands indicator has been improved by integrating additional indications from the Standard Deviation indicator (StdDev), which gives an additional filter for confirming trading signals. In addition, the color of the indicator's lines shows the beginning of a trend, its development and exhaustion. This indicator has a signal block that notifies the trader of the beginning of the trend on any time frame to which it is attached. Settings Type of messages - select the type of
Apex WilliamsR MT5
German Pablo Gori
Indicatori
Overview The Apex Williams %R MT5 is a professional technical indicator that revolutionizes the traditional Williams %R oscillator with advanced technical analysis features, automatic signal detection, and a complete trade confirmation system. Designed specifically for traders seeking precision and reliability in their trading decisions. Key Features   Smart Signal System   Reversal Signals: Automatically detects exits from overbought/oversold zones with multi-factor confirmation   Centerl
Candle Pattern Finder MT5
Pavel Zamoshnikov
4.2 (5)
Indicatori
This indicator searches for candlestick patterns. Its operation principle is based on Candlestick Charting Explained: Timeless Techniques for Trading Stocks and Futures by Gregory L. Morris. If a pattern is detected, the indicator displays a message at a bar closure. If you trade using the MetaTrader 4 terminal, then you can download the full analogue of the " Candle Pattern Finder for MT4 " indicator It recognizes the following patterns: Bullish/Bearish (possible settings in brackets) : Hammer
Pct Multi Probability Indicator Mt5
Fabio Albano
Indicatori
The new update makes this indicator a complete tool for studying, analyzing and operating probabilistic patterns. It includes: On-chart Multi-asset percentage monitor. Configurable martingales. Twenty-one pre-configured patterns, including Mhi patterns and C3. An advanced pattern editor to store up to 5 custom patterns. Backtest mode to test results with loss reports. Trend filter. Hit operational filter. Martingale Cycles option. Various types of strategies and alerts. Confluence between patter
Rainbow EA MT5
Jamal El Alama
Experts
Description : Rainbow EA MT5 is a simple Expert advisor based on   Rainbow MT5 indicator witch is based on Moving average with period 34. The indicator is incorporated in the EA, therefore, it is not required for the EA to operate, but if you wish, you can download it from   my product page . The Expert Advisor settings are as follows : Suitable for Timeframes up to H1 The parameters below can be set according to your trading rules. StopLoss ( Stop Loss in pips) TakeProfit ( Take Profit in pips
SMC Drawing tool
Yue Li
Utilità
Due to limitations in MetaTrader 5, this indicator cannot be run in the Strategy Tester. To see it in action, you can download the demo version. SMC Drawing Tool User Guide Function Overview The SMC Drawing Tool is a professional technical analysis indicator for MetaTrader 5 that provides a variety of drawing tools, a smart labeling system, and supports multi-timeframe display and chart synchronization features. Main Functions Drawing Tools Trendline (Q key): Draws trendlines and adds labels.
DYJ SuperTrendWave
Daying Cao
Indicatori
DYJ Super Trend Wave è un sistema di trading di picchi e valli altamente accurato. Questo indicatore cerca i punti più alti e più bassi del filo di candela quando entra e esce dal mercato. Il prezzo di ingresso è vicino al punto più alto o più basso. Il tipo di notifica del segnale è stato aggiunto al dyj supertrend. Quando viene generato un segnale multi-spazio, È possibile utilizzare i seguenti tipi di segnali di notifica: Alert mailSend, MobilePush. Input InpSignalPeriod = 10 BarDistance = 2
Long island reversal MT5
Dmitry Fedoseev
Indicatori
An indicator of pattern #31 ("Long Island") from Encyclopedia of Chart Patterns by Thomas N. Bulkowski. The second gap is in the opposite direction. Parameters: Alerts - show alert when an arrow appears   Push - send a push notification when an arrow appears (requires configuration in the terminal) GapSize - minimum gap size in points ArrowType - a symbol from 1 to 17 ArrowVShift - vertical shift of arrows in points   ShowLevels - show levels ColUp - color of an upward line ColDn - color of a d
Triple SuperTrend Histo
Ryszard Kadow
Indicatori
Supertrend indicator uses a combination of a moving average and average true range to detect the trend of a trading instrument. Supertrend indicator for MetaTrader 5 easily shows the trend as a line following the price. Triple SuperTrend Histo indicator  calculate  three supertrends to show the trend as a histogram. Changing the color from red to green means you can BUY , from green to red means you can SELL . Description of the method of drawing a histogram. The price is above the EMA 200,
AW Heiken Ashi MT5
AW Trading Software Limited
Indicatori
AW Heiken Ashi — Indicatore intelligente di trend e livelli di TP. Indicatore avanzato basato sul classico Heiken Ashi, adattato ai trader, con maggiore flessibilità e chiarezza. A differenza dell'indicatore standard, AW Heiken Ashi aiuta ad analizzare il trend, a determinare gli obiettivi di profitto e a filtrare i falsi segnali, fornendo decisioni di trading più affidabili. Guida all'installazione e istruzioni - Qui / Versione MT4 - Qui Vantaggi di AW Heiken Ashi: Funziona su qualsiasi risorsa
Currencies Strength
Jinsong Zhang
Indicatori
This indicator is used to compare the relative strength of the trade on the chart against the other several selected symbols. By comparing the price movement of each traded variety based on the same base day, several trend lines of different directions can be seen, reflecting the strong and weak relationship between the several different traded varieties, so that we can have a clearer understanding of the market trend. For example, you can apply this indicator on a EurUSD chart and compare it w
Trend Lines Scalper
Magdalena Estefania Colonna
Indicatori
TREND LINES Scalper Professional Indicator OVERVIEW Trend Lines Scalper is a highly accurate, advanced indicator designed specifically for professional traders looking to maximize their scalping opportunities by automatically detecting trend lines and high-probability signals. This powerful algorithm combines classic technical analysis with modern technology, automatically identifying price patterns and generating accurate, real-time signals for successful scalping trades. MAIN FEATURES
MetaCOT 2 Williams Commercial Index COT MT5
Vasiliy Sokolov
Indicatori
MetaCOT 2 is a set of indicators and specialized utilities for the analysis of the U.S. Commodity Futures Trading Commission reports. Thanks to the reports issued by the Commission, it is possible to analyze the size and direction of the positions of the major market participants, which brings the long-term price prediction accuracy to a new higher-quality level, inaccessible to most traders. These indicators, related to the fundamental analysis, can also be used as an effective long-term filter
Inverted Chart EA
Samuele Borella
Utilità
Inverted_Chart_EA Utility Expert Advisor Inverted_Chart_EA creates and maintains a mirror-inverted chart of any symbol and timeframe. It automatically generates a custom instrument (e.g. US30_INV ) and keeps its price history updated in real time, with bars mirrored around a chosen pivot. This utility gives traders a new way to analyze the market from a different perspective by flipping the chart upside down. Why use an inverted chart? Highlight hidden patterns – price formations that look ordin
Trend Strength Score
Najmulhuda Bin Mohd Salleh
Indicatori
Trend Strength Score – MT5 Indicator Trend Strength Score is a non-repainting technical indicator designed to measure and visualize the strength of market trends. It uses a combination of directional and volatility-based metrics to display a real-time trend strength histogram. Key Features Trend strength visualized in four levels: No Trend, Weak, Moderate, Strong Multi-factor analysis using: ADX (trend strength) ATR (volatility) EMA slope (trend direction) Real-time histogram display based on cl
Auto Optimized RSI MT5
Davit Beridze
Indicatori
Auto Optimized RSI   è un indicatore a freccia intelligente e facile da usare, progettato per fornire segnali di acquisto e vendita precisi. Utilizza simulazioni di trading su dati storici per individuare automaticamente i livelli RSI più efficaci per ogni strumento e timeframe. Questo indicatore può essere utilizzato come sistema di trading autonomo o integrato nella tua strategia esistente, ed è particolarmente utile per i trader a breve termine. A differenza dei livelli fissi tradizionali del
Laguerre SuperTrend Clouds MT5
Libertas LLC
Indicatori
Laguerre SuperTrend Clouds   adds an Adaptive Laguerre averaging algorithm and alerts to the widely popular SuperTrend indicator. As the name suggests,   Laguerre SuperTrend Clouds (LSC)   is a trending indicator which works best in trendy (not choppy) markets. The SuperTrend is an extremely popular indicator for intraday and daily trading, and can be used on any timeframe. Incorporating Laguerre's equation to this can facilitate more robust trend detection and smoother filters. The LSC uses the
Norepaint Harmonic Patterns with minimal Lag MT5
Sergey Efimenko
5 (1)
Indicatori
L'indicatore mostra modelli armonici sul grafico   senza ridipingere   con il minimo ritardo possibile. La ricerca dei massimi degli indicatori si basa sul principio dell'onda dell'analisi dei prezzi. Le impostazioni avanzate ti consentono di scegliere i parametri per il tuo stile di trading. All'apertura di una candela (bar), quando si forma un nuovo pattern, viene fissata una freccia della probabile direzione del movimento del prezzo, che rimane invariata. L'indicatore riconosce i seguenti mod
PipFinite Trend PRO MT5
Karlo Wilson Vendiola
4.84 (555)
Indicatori
Breakthrough Solution For Trend Trading And Filtering With All Important Features Built Inside One Tool! Trend PRO's smart algorithm detects the trend, filters out market noise and gives entry signals with exit levels. The new features with enhanced rules for statistical calculation improved the overall performance of this indicator. Important Information Revealed Maximize the potential of Trend Pro, please visit www.mql5.com/en/blogs/post/713938 The Powerful Expert Advisor Version Automatin
BOA Multi Currency Dashboard
Eugene Kendrick
Indicatori
Binary Options Assistant (BOA) Multi Currency Dashboard for Binary Options (MT5) . You can use any of the BOA Signals Indicators with the dashboard. Just change the BOA Signals Indicator Name in the dashboard settings to the indicator you want to get signals from. For example: CHILL. BLAZE:  BOA_BLAZE_Indicator_v1   Strategy :   BLW Online Trading Binary Options Strategy (3 Moving Average) LAVA:  BOA_LAVA_Indicator_v1   Strategy:   Lady Trader Binary Options Strategy (Bollinger Bands & Stochas
Riko Trend mt5
Nadiya Mirosh
Indicatori
The Riko Trend indicator is a revolutionary trend trading and filtering solution with all the important features of a trend tool built into one tool! The Riko Trend indicator is good for any trader, suitable for any trader for both forex and binary options. You don’t need to configure anything, everything is perfected by time and experience, it works great during a flat and in a trend. The Riko Trend indicator is a technical analysis tool for financial markets that reflects the current price f
Gli utenti di questo prodotto hanno anche acquistato
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.98 (65)
Indicatori
Ogni acquirente dell’indicatore riceverà inoltre gratuitamente: L’utilità esclusiva “Bomber Utility”, che gestisce automaticamente ogni operazione, imposta i livelli di Stop Loss e Take Profit e chiude le posizioni secondo le regole della strategia I file di configurazione (set file) per adattare l’indicatore a diversi asset I set file per configurare il Bomber Utility in tre modalità: “Rischio Minimo”, “Rischio Bilanciato” e “Strategia di Attesa” Una guida video passo-passo per installare, conf
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.87 (91)
Indicatori
Indicatore di tendenza, soluzione unica rivoluzionaria per il trading di tendenze e il filtraggio con tutte le importanti funzionalità di tendenza integrate in un unico strumento! È un indicatore multi-timeframe e multi-valuta al 100% non ridipingibile che può essere utilizzato su tutti i simboli/strumenti: forex, materie prime, criptovalute, indici e azioni. Trend Screener è un indicatore di tendenza che segue un indicatore efficiente che fornisce segnali di tendenza a freccia con punti nel gra
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (22)
Indicatori
How many times have you bought a trading indicator with great back-tests, live account performance proof with fantastic numbers and stats all over the place but after using it, you end up blowing your account? You shouldn't trust a signal by itself, you need to know why it appeared in the first place, and that's what RelicusRoad Pro does best! User Manual + Strategies + Training Videos + Private Group with VIP Access + Mobile Version Available A New Way To Look At The Market RelicusRoad is the
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.85 (20)
Indicatori
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe è uno strumento di analisi di mercato in tempo reale sviluppato basandosi sul framework Smart Money Concepts (SMC). Analizza automaticamente i punti di inversione e le zone chiave su più timeframe, concentrandosi sulla fornitura di segnali senza repaint e sull’evidenziazione dei Points of Interest (POI). Inoltre, dispone di un sistema Auto Fibonacci Level che traccia automaticamente le linee di Fibonacci per aiutare a rilevare punti di pullback e invers
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
5 (15)
Indicatori
Ti presento un eccellente indicatore tecnico: Grabber, che funziona come una strategia di trading "tutto incluso", pronta all’uso. In un solo codice sono integrati strumenti potenti per l’analisi tecnica del mercato, segnali di trading (frecce), funzioni di allerta e notifiche push. Ogni acquirente di questo indicatore riceve anche gratuitamente: L’utility Grabber: per la gestione automatica degli ordini aperti Video tutorial passo dopo passo: per imparare a installare, configurare e utilizzare
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (11)
Indicatori
Trend Ai indicator è un ottimo strumento che migliorerà l'analisi di mercato di un trader combinando l'identificazione della tendenza con punti di ingresso utilizzabili e avvisi di inversione. Questo indicatore consente agli utenti di navigare nelle complessità del mercato forex con fiducia e precisione Oltre ai segnali primari, l'indicatore Ai di tendenza identifica i punti di ingresso secondari che si presentano durante i pullback o i ritracciamenti, consentendo ai trader di capitalizzare le
FX Volume MT5
Daniel Stein
4.84 (19)
Indicatori
FX Volume: Scopri il Vero Sentimento di Mercato dalla Prospettiva di un Broker Panoramica Rapida Vuoi portare la tua strategia di trading a un livello superiore? FX Volume ti offre informazioni in tempo reale su come i trader retail e i broker sono posizionati—molto prima che compaiano report in ritardo come il COT. Che tu miri a guadagni costanti o desideri semplicemente un vantaggio più solido sui mercati, FX Volume ti aiuta a individuare grandi squilibri, confermare i breakout e perfezionar
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.63 (40)
Indicatori
Innanzitutto è importante sottolineare che questo sistema di trading è un indicatore Non-Repainting, Non-Redrawing e Non-Lagging, il che lo rende ideale sia per il trading manuale che per quello automatico. Corso online, manuale e download di preset. Il "Sistema di Trading Smart Trend MT5" è una soluzione completa pensata sia per i trader principianti che per quelli esperti. Combina oltre 10 indicatori premium e offre più di 7 robuste strategie di trading, rendendolo una scelta versatile per div
TPSpro RFI Levels MT5
Roman Podpora
4.53 (19)
Indicatori
Zone di inversione - livelli / Zone attive di un attore importante ISTRUZIONI RUS   /   ISTRUZIONI   ENG   /   Versione MT4 OGNI ACQUIRENTE DI QUESTO INDICATORE       OTTIENI ANCHE   GRATUITAMENTE   : 3 mesi       accesso ai segnali di trading dal servizio       SUPER SEGNALI       — punti di ingresso già pronti secondo l'algoritmo TPSproSYSTEM. 3 mesi       accesso a materiali di formazione con aggiornamenti regolari: immersione nella strategia e nella crescita professionale. Assistenza 24 ore
Algo Pumping
Ihor Otkydach
4.74 (19)
Indicatori
PUMPING STATION – La tua strategia personale "all inclusive" Ti presentiamo PUMPING STATION — un indicatore Forex rivoluzionario che trasformerà il tuo modo di fare trading in un’esperienza efficace ed entusiasmante. Non si tratta solo di un assistente, ma di un vero e proprio sistema di trading completo con potenti algoritmi che ti aiuteranno a operare in modo più stabile. Acquistando questo prodotto, riceverai GRATUITAMENTE: File di configurazione esclusivi: per un'impostazione automatica e pr
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.72 (18)
Indicatori
VERSION MT4        —        ИНСТРУКЦИЯ RUS           —        INSTRUCTIONS  ENG Caratteristiche principali: Segnale di ingresso accurato senza rendering! Una volta che il segnale appare, rimane rilevante. Questa è una differenza importante rispetto agli indicatori di ridisegno, che forniscono un segnale e poi lo modificano, con conseguente potenziale perdita dei fondi depositati. Ora puoi entrare nel mercato con maggiore probabilità e precisione. C'è anche la possibilità di colorare le candele
Matrix Arrow Indicator MT5
Juvenille Emperor Limited
5 (16)
Indicatori
Matrix Arrow Indicator MT5   è un trend unico 10 in 1 che segue un indicatore multi-timeframe al   100% non ridipinto   che può essere utilizzato su tutti i simboli/strumenti:   forex ,   materie prime ,   criptovalute ,   indici ,   azioni .  Matrix Arrow Indicator MT5  determinerà la tendenza attuale nelle sue fasi iniziali, raccogliendo informazioni e dati da un massimo di 10 indicatori standard, che sono: Indice di movimento direzionale medio (ADX) Indice del canale delle materie prime (CCI
AriX
Temirlan Kdyrkhan
1 (2)
Indicatori
AriX Indicator for MT5 A powerful trend-following and signal-evaluation tool AriX is a custom MT5 indicator that combines Moving Averages and ATR-based risk/reward logic to generate clear buy/sell signals. It visualizes dynamic SL/TP levels, evaluates past trade outcomes, and displays win/loss statistics in a clean on-chart panel. Key features include: Buy/Sell signals based on MA crossovers ATR-based SL/TP1/TP2/TP3 levels with visual lines and labels Signal outcome tracking with real-time stat
Atbot
Zaha Feiz
4.67 (51)
Indicatori
AtBot:  Come funziona e come usarlo ### Come funziona L'indicatore "AtBot" per la piattaforma MT5 genera segnali di acquisto e vendita utilizzando una combinazione di strumenti di analisi tecnica. Integra la Media Mobile Semplice (SMA), la Media Mobile Esponenziale (EMA) e l'indice di Gamma Vero Medio (ATR) per identificare opportunità di trading. Inoltre, può utilizzare le candele Heikin Ashi per migliorare la precisione dei segnali. Lascia una recensione dopo l'acquisto e ricevi un regalo bon
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (16)
Indicatori
Ecco   Quantum TrendPulse   , lo strumento di trading definitivo che combina la potenza di   SuperTrend   ,   RSI   e   Stocastico   in un unico indicatore completo per massimizzare il tuo potenziale di trading. Progettato per i trader che cercano precisione ed efficienza, questo indicatore ti aiuta a identificare con sicurezza le tendenze di mercato, i cambiamenti di momentum e i punti di entrata e uscita ottimali. Caratteristiche principali: Integrazione SuperTrend:   segui facilmente l'andame
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (20)
Indicatori
FX Power: Analizza la Forza delle Valute per Decisioni di Trading Più Intelligenti Panoramica FX Power è lo strumento essenziale per comprendere la reale forza delle principali valute e dell'oro in qualsiasi condizione di mercato. Identificando le valute forti da comprare e quelle deboli da vendere, FX Power semplifica le decisioni di trading e rivela opportunità ad alta probabilità. Che tu segua le tendenze o anticipi inversioni utilizzando valori estremi di Delta, questo strumento si adatta
Smart Breakout Channels MT5 Scanner
Duc Hoan Nguyen
5 (1)
Indicatori
Offerta speciale : ALL TOOLS , solo $35 ciascuno! Nuovi strumenti   a   $30   per la   prima settimana   o per   i primi 3 acquisti !  Canale Trading Tools su MQL5 : unisciti al mio canale MQL5 per ricevere le ultime novità Questo indicatore traccia zone di rilevamento del breakout, denominate “Smart Breakout Channels”, basate sul movimento dei prezzi normalizzato per la volatilità. Queste zone sono visualizzate come box dinamici con overlay di volume. Lo strumento rileva range temporanei di ac
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (13)
Indicatori
Innanzitutto, vale la pena sottolineare che questo Strumento di Trading è un Indicatore Non-Ridipingente, Non-Ridisegnante e Non-Laggante, il che lo rende ideale per il trading professionale. Corso online, manuale utente e demo. L'Indicatore Smart Price Action Concepts è uno strumento molto potente sia per i nuovi che per i trader esperti. Racchiude più di 20 utili indicatori in uno solo, combinando idee di trading avanzate come l'Analisi del Trader del Circolo Interno e le Strategie di Tradin
MTF Supply Demand Zones MT5
Georgios Kalomoiropoulos
5 (1)
Indicatori
Nuova generazione di zone di domanda e offerta automatizzate. Algoritmo nuovo e innovativo che funziona su qualsiasi grafico. Tutte le zone vengono create dinamicamente in base all'azione dei prezzi del mercato. DUE TIPI DI AVVISI --> 1) QUANDO IL PREZZO RAGGIUNGE UNA ZONA 2) QUANDO SI FORMA UNA NUOVA ZONA Non ottieni un altro indicatore inutile. Ottieni una strategia di trading completa con risultati comprovati.     Nuove caratteristiche:     Avvisi quando il prezzo raggiunge la zona di
Dynamic Scalper System MT5
Vitalyi Belyh
Indicatori
L'indicatore " Dynamic Scalper System MT5 " è progettato per il metodo di scalping, ovvero per il trading all'interno di onde di trend. Testato sulle principali coppie di valute e sull'oro, è compatibile con altri strumenti di trading. Fornisce segnali per l'apertura di posizioni a breve termine lungo il trend, con ulteriore supporto al movimento dei prezzi. Il principio dell'indicatore. Le frecce grandi determinano la direzione del trend. Un algoritmo per generare segnali per lo scalping sott
ARICoins
Temirlan Kdyrkhan
Indicatori
ARICoin is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cust
Italo Arrows Indicator MT5
Italo Santana Gomes
Indicatori
BUY INDICATOR AND GET NEW EXCLUSIVE EA FOR FREE AS A BONUS! ITALO ARROWS INDICATOR  is the best reversal indicator ever created, and why is that? Using extreme reversal zones on the market to show the arrows and Fibonacci numbers for the Take Profit, also with a panel showing all the information about the signals on the chart, the Indicator works on all time-frames and assets, indicator built after 8 years of experience on forex and many other markets. You know many reversal indicators around t
Blahtech Market Profile MT5
Blahtech Limited
5 (10)
Indicatori
Was: $249  Now: $149   Market Profile defines a number of day types that can help the trader to determine market behaviour. A key feature is the Value Area, representing the range of price action where 70% of trading took place. Understanding the Value Area can give traders valuable insight into market direction and establish the higher odds trade. It is an excellent addition to any system you may be using. Inspired by Jim Dalton’s book “Mind Over Markets”, this indicator is designed to suit the
Risk Killer AI Navigator MT5
Christophe Pa Trouillas
5 (1)
Indicatori
RiskKILLER_AI Navigator è un Assistente di Direzione di Mercato e Strategia Multi-timeframe basato sull'IA. La performance nel trading consiste nel comprendere il mercato come fanno i professionisti. Questo è esattamente ciò che offre il RiskKILLER_AI Navigator : Ottieni insight di livello istituzionale con analisi di trend, sentiment e macro driven dall'IA esterna a MQL5 , personalizzata per il tuo stile di trading. Dopo l'acquisto, per ottenere il Manuale Utente: 1. pubblica un commento per ri
ACB Breakout Arrows MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
5 (1)
Indicatori
L’indicatore ACB Breakout Arrows fornisce un segnale di ingresso fondamentale nel mercato rilevando uno specifico pattern di breakout. L’indicatore analizza costantemente il grafico per individuare un momentum stabile in una direzione e fornisce un segnale preciso subito prima del movimento principale. Ottieni lo scanner multi-simbolo e multi-timeframe da qui - Scanner per ACB Breakout Arrows MT5 Caratteristiche principali I livelli di Stop Loss e Take Profit sono forniti automaticamente dall’
Support and Resistance Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.81 (21)
Indicatori
Support And Resistance Screener è in un indicatore di livello per MetaTrader che fornisce più strumenti all'interno di un indicatore. Gli strumenti disponibili sono: 1. Screener della struttura del mercato. 2. Zona di ritiro rialzista. 3. Zona di ritiro ribassista. 4. Punti pivot giornalieri 5. Punti pivot settimanali 6. Punti pivot mensili 7. Forte supporto e resistenza basati sul modello e sul volume armonici. 8. Zone a livello di banca. OFFERTA A TEMPO LIMITATO: il supporto HV e l'indicatore
FX Levels MT5
Daniel Stein
5 (7)
Indicatori
FX Levels: Supporti e Resistenze di Precisione Eccezionale per Tutti i Mercati Panoramica Rapida Cercate un modo affidabile per individuare livelli di supporto e resistenza in ogni mercato—coppie di valute, indici, azioni o materie prime? FX Levels fonde il metodo tradizionale “Lighthouse” con un approccio dinamico all’avanguardia, offrendo una precisione quasi universale. Basato sulla nostra esperienza reale con i broker e su aggiornamenti automatici giornalieri più quelli in tempo reale, FX
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
Indicatori
ARIPoint is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cu
ARIScalping
Temirlan Kdyrkhan
Indicatori
ARIScalp is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cus
Weltrade Spike Sentinel
Batsirayi L Marango
5 (1)
Indicatori
Introducing Indicator for PainX and GainX Indices Traders on Weltrade Get ready to experience the power of trading with our indicator, specifically designed for Weltrade   broker's PainX and GainX Indices.  Advanced Strategies for Unbeatable Insights Our indicator employs sophisticated strategies to analyze market trends, pinpointing optimal entry and exit points.  Optimized for Maximum Performance To ensure optimal results, our indicator is carefully calibrated for 5-minute timeframe charts on
Altri dall’autore
Trend BB MACD
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
5 (1)
Indicatori
Indicatore Trend BB MACD con Filtro ADX L' indicatore Trend BB MACD con Filtro ADX è uno strumento tecnico avanzato che combina le Bande di Bollinger (BB) , il MACD e l' Indice di Movimento Direzionale (ADX) . Ora incorpora un sistema completo di analisi direzionale con +DI e -DI , oltre a opzioni di conferma incrociata con il MACD. È progettato per offrire segnali di trading precisi e filtrati, ottimizzati per lo scalping , l' intraday e lo swing trading , aiutando a identificare non solo la d
FREE
Pi Cycle Projections
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Indicatori
Cos'è Pi Cycle Projections? Pi Cycle Projections è un sistema di trading completo per MetaTrader 5 che ti offre un doppio vantaggio: non solo identifica segnali di ingresso ad alta probabilità (incrocio di Medie Mobili) nel momento presente, ma traccia anche una mappa visiva con possibili scenari futuri del mercato. Pensalo come un sistema due in uno: Un Generatore di Segnali Intelligente che ti dice quando agire, tramite gli incroci delle medie mobili Pi. Un Proiettore di Cicli Strategico che t
FREE
MarketCrack Whale Detector
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Indicatori
MarketCrack – Whale Detector: Allineati con il Denaro Intelligente MarketCrack – Whale Detector è un indicatore professionale progettato per rilevare visivamente e in anticipo l'attività dei grandi partecipanti al mercato, noti come "balene". Il suo scopo è identificare i momenti chiave di significativa pressione istituzionale, consentendo al trader di allinearsi con la direzione del denaro intelligente e prendere decisioni strategiche con maggiore fiducia. Funzionalità e Obiettivo MarketCrack –
StochWpR Momentum Oscillator
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
5 (1)
Indicatori
Oscillatore di Momentum StochW%R – Il Tuo Indicatore Ibrido di Momentum Intelligente Precisione. Filtraggio del Rumore. Più Affidabile. Stanco degli oscillatori tradizionali che generano falsi segnali nei mercati volatili? L' Oscillatore di Momentum StochW%R è l'evoluzione nell'analisi del momentum, combinando il meglio dell' Oscillatore Stocastico e del Williams %R in un unico indicatore potente e personalizzabile. Beneficio chiave: Riduce il rumore del mercato e offre segnali più puliti grazie
FREE
Scalping Timer
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Indicatori
Scalping Timer – Precisione in Tempo Reale per Scalper Esigenti Scalping Timer è un indicatore visivo compatto progettato specificamente per scalper e day trader che dipendono dal timing perfetto e dal costo minimo di transazione . Questo pannello in tempo reale mostra due metriche essenziali per lo scalping: Conto alla rovescia esatto del tempo rimanente per la chiusura della candela impostata nel grafico. Visualizzazione immediata dello spread attuale del simbolo. Con queste informazioni criti
FREE
Theme Switcher
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Utilità
Theme Switcher - Personalizza il tuo Terminale di Trading Descrizione Il Theme Switcher è un pannello interattivo che ti permette di cambiare rapidamente lo schema di colori del tuo grafico in MetaTrader 5. Progettato per i trader che cercano un ambiente visivo confortevole e personalizzato, questo indicatore offre una varietà di stili tematici ispirati a marchi, film e design professionali. Come usarlo? Aprire il pannello : Ti basta aggiungere l'indicatore al tuo grafico e apparirà una finestra
FREE
Trading Advisor a Helping Hand
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Indicatori
Trading Advisor - Una Mano Amica Questo indicatore è progettato per consigliare e accompagnare il trader nella sua operatività, offrendo un'analisi quantitativa del mercato in tempo reale. Non è uno strumento per prendere decisioni automatiche, ma un assistente intelligente che fornisce: Diagnosi del mercato (tendenza rialzista/ribassista, range, volatilità) Raccomandazioni generali (quando comprare, vendere o aspettare) Gestione del rischio suggerita (Stop Loss e Take Profit basati sull'ATR) Co
FREE
Adaptive Fibonacci Zones
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Indicatori
L'indicatore Adaptive Fibonacci Zones è una versione migliorata e dinamica del classico ritracciamento di Fibonacci di MetaTrader 5. La sua principale differenza rispetto al Fibonacci nativo è che non è necessario tracciare manualmente i livelli , né decidere a occhio da quale punto a quale punto misurare il ritracciamento. L'indicatore esegue questo lavoro per te: rileva automaticamente gli swing (massimi e minimi rilevanti) del mercato utilizzando i frattali e un filtro di volatilità basato su
FREE
Laguerre RSI Classic
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Indicatori
Il Laguerre RSI: Un Oscillatore Avanzato per l'Analisi di Mercato Il Laguerre RSI è un oscillatore avanzato basato su filtri digitali, sviluppato da John Ehlers . Questo indicatore smussa le fluttuazioni di prezzo utilizzando una tecnica chiamata filtro di Laguerre , permettendo di rilevare con maggiore precisione le zone di ipercomprato e ipervenduto , riducendo il rumore del mercato. Il Laguerre RSI oscilla tra 0 e 1 , e i suoi livelli standard sono: Ipercomprato: al di sopra di 0.75 Ipervendu
FREE
Trading Exporter for AI Assistant
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Indicatori
Trading Exporter for AI Assistant Trading Exporter for AI Assistant è un indicatore professionale per MetaTrader 5, progettato per esportare dati di trading completi e strutturati in formato JSON. Il suo obiettivo è permettere a qualsiasi assistente di Intelligenza Artificiale (IA) — che sia gratuito o a pagamento come ChatGPT, Gemini, Copilot, Claude o DeepSeek — di analizzare le informazioni e offrire raccomandazioni, strategie e spiegazioni personalizzate. Raccomandazione Speciale: DeepSeek S
FREE
Regression Zones
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Indicatori
Regression Zones non è un indicatore come gli altri. È il punto di equilibrio in cui le "balene" accumulano o distribuiscono liquidità e a cui il prezzo tende a tornare prima di proseguire la sua traiettoria. Identifica le ZONE CHIAVE che il prezzo deve toccare, aree segnate dall'accumulazione e dalla distribuzione istituzionale. Abbinalo a MarketCrack - Whale Detector per: Vedere in tempo reale come le balene spingono il prezzo verso quelle zone. Entrare nel mercato con loro, non contro di loro
SOS Trader
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Indicatori
Questo indicatore è un monitor avanzato delle posizioni in perdita , progettato per aiutarti a reagire in tempo e proteggere il tuo capitale. Analizza in tempo reale tutte le operazioni aperte sul simbolo corrente, calcola la volatilità usando l'ATR su più time frame e determina quanto il prezzo sia vicino al tuo Stop Loss. Mostra linee visive ( Stop Loss dinamico e Break-Even ) e un pannello in stile Bloomberg con informazioni chiave su ogni operazione: Percentuale di perdita rispetto al tuo sa
FREE
Advanced ADX Pro
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Indicatori
Advanced ADX Pro: Porta la tua analisi ADX al livello successivo  L' Advanced ADX Pro è uno strumento di trading avanzato progettato per trasformare la tua esperienza con il tradizionale indicatore Average Directional Index (ADX) . Creato per offrire maggiore comodità, controllo e chiarezza visiva e uditiva , questo indicatore va ben oltre le capacità dell'ADX nativo di MetaTrader 5 (MT5).  Cos'è l'ADX e perché è cruciale?  L'ADX è un indicatore tecnico vitale che misura la forza della tendenza
TDI Laguerre
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Indicatori
TDI Laguerre Il TDI Laguerre è un'evoluzione del popolare indicatore Traders Dynamic Index (TDI) , che sostituisce il classico RSI con un filtro Laguerre per offrire una lettura più fluida, sensibile e precisa dell'azione del prezzo. Questa versione avanzata combina elementi di volatilità, medie mobili e rilevamento di segnali visivi con avvisi configurabili. Cosa fa questo indicatore? Questo indicatore rappresenta: Una linea Laguerre smussata basata sul prezzo di chiusura. Una linea di segnale
Advanced Market Insight
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Utilità
Pannello Avanzato di Market Insight L' Advanced Market Insight è un pannello di informazioni visive progettato per i trader che cercano un accesso rapido e organizzato alle metriche chiave del mercato , direttamente sul loro grafico di MetaTrader 5 . Con un'estetica pulita e professionale, ispirata ai terminali finanziari avanzati, questo pannello consolida i dati essenziali per completare la tua analisi e il tuo processo decisionale. Vantaggi e Caratteristiche Migliorate Range Giornaliero più P
FREE
Gap Detector Pro
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Indicatori
GapDetector Pro - Intelligent Multi-Timeframe Gap Detection   Unlock trading opportunities with this powerful MetaTrader indicator that detects price gaps in real-time    Key Features:   GapDetector Pro is an advanced tool that identifies:   -  Potential gaps (yellow signal) based on low volume, wide spreads, and low-liquidity sessions   -  Confirmed gaps (white signal) when price jumps significantly between candles   -  Customizable filters to adapt to any trading strategy and currency pair
FREE
SMZ Apex
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Indicatori
Indicatore SMZ Apex L' indicatore SMZ Apex è progettato per identificare e visualizzare sul grafico le aree di prezzo in cui l'attività dei grandi operatori o delle "istituzioni" è stata significativa. Queste aree, note come Zone Istituzionali e Blocchi d'Ordine (Order Blocks) , rappresentano livelli chiave di supporto e resistenza che il prezzo potrebbe rivisitare in futuro. L'indicatore analizza il prezzo e il volume in un periodo di tempo a tua scelta (ad esempio, Giornaliero o H4) per indivi
Alert Signal Chess King Trading Opening
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Indicatori
"La Strategia degli Scacchi Applicata al Trading nel Forex" Immagina il mercato come una scacchiera. Ogni indicatore tecnico è un pezzo unico e potente, con una funzione distintiva. Questo sistema intelligente combina sei "pezzi" chiave che lavorano in armonia per rilevare segnali di ingresso ad alta probabilità: Pedone (EMA 50): Il tuo agile scout, rileva rapidi cambiamenti nella tendenza a breve termine. Torre (EMA 200): Una fortezza inespugnabile, conferma la tendenza principale del mercato.
DominoSync DoubleSix
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Indicatori
DominoSync DoubleSix: Un Indicatore Avanzato per un Trading più Affidabile DominoSync DoubleSix è un indicatore avanzato che aiuta i trader a identificare segnali di ingresso più affidabili analizzando diverse temporalità e filtrando le candele con volumi bassi o range atipici. I segnali di ingresso vengono visualizzati nell' istogramma dell'indicatore , consentendo un'analisi più chiara e meno invasiva sul grafico dei prezzi. Cosa Rende Unico DominoSync DoubleSix? Analisi Multitemporale Valu
Pro MA 5
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Indicatori
Pro MA 5 – La Suite Professionale delle Medie Mobili  Il sistema più completo di medie mobili in MetaTrader 5 Pro MA 5 rivoluziona l'analisi tecnica offrendo un'interfaccia potente, personalizzabile ed efficiente per rilevare le tendenze con precisione chirurgica.  Cos'è Pro MA 5? È un indicatore avanzato che integra fino a 5 medie mobili configurabili con allarmi intelligenti, un pannello interattivo e un design ottimizzato per operare su qualsiasi strumento o timeframe . Una soluzione "tutto i
AUI Eagle Duel
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Experts
Bot AUI - Ultra Istinto Artificiale ATTENZIONE: Questo bot NON è adatto a te se cerchi guadagni giornalieri, settimanali o mensili. Questo bot è progettato esclusivamente per la redditività ANNUALE . Quindi, se non sei disposto a lasciarlo lavorare tranquillamente per un anno intero senza intervenire, non fa per te. Come funziona questo bot? Il bot analizza molteplici fattori del mercato in diverse temporalità per prendere decisioni molto rigorose. Entra in operazione solo quando rileva una perf
AUI Ag Silver
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Experts
AUI AG Silver – Ultra Istinto Artificiale Specializzato in XAG/USD (Argento)  IMPORTANTE: Questo bot NON fa per te se ti aspetti di vedere guadagni quotidiani, settimanali o mensili. AUI AG Silver è stato progettato per operare in silenzio, con una visione 100% annuale. Può passare mesi senza operare, studiando a fondo il mercato. Agisce solo quando rileva il momento esatto per entrare con la massima forza.  Cosa fa questo bot? AUI AG Silver è un sistema specializzato in XAG/USD (argento) che c
BB KC Hybrid Squeeze Band
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Indicatori
BB KC Hybrid Squeeze Band – Indicatore Avanzato di Volatilità e Compressione La BB KC Hybrid Squeeze Band è un indicatore tecnico di nuova generazione che combina intelligentemente le Bande di Bollinger (BB) e il Canale di Keltner (KC) in un'unica struttura ibrida. Progettato per offrire una lettura più precisa dell'ambiente di volatilità, compressione ed espansione del mercato, questo indicatore permette di rilevare zone chiave di opportunità con maggiore anticipo e minore rumore. Cosa fa? Calc
Virtual Candle Blocks
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Indicatori
Virtual Candle Blocks – Visualizza il mercato senza limiti Virtual Candle Blocks è un indicatore avanzato per MetaTrader 5 che ti consente di creare e visualizzare candele di qualsiasi timeframe personalizzato, anche quelli che non esistono nativamente sulla piattaforma. Caratteristiche principali: Timeframe personalizzati: Raggruppa le candele di base in blocchi della durata che desideri (es. 5h, 14h, 28h, 72h, ecc.) per creare una nuova candela virtuale. Ciò ti permette di accedere a timeframe
GoGo Breaker The Master Candle Signal
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Indicatori
GoGo Breaker – The Master Candle Signal Segnali intelligenti basati sull'azione dei prezzi con filtri avanzati GoGo Breaker è un potente indicatore di trading che utilizza il pattern "Master Candle" per identificare opportunità ad alta probabilità in tempo reale. Progettato per i trader che cercano entrate rapide e precise , è ideale per scalping, intraday e swing trading . Rileva automaticamente i segnali di acquisto/vendita con frecce chiare. Funziona su tutti i mercati: Forex, indici, materie
MultiFrame Momentum
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Indicatori
Indicatore MultiFrame Momentum Il MultiFrame Momentum è un indicatore avanzato che analizza la forza e la direzione del momentum su multiple temporalità , combinando i pattern di prezzo con la volatilità dinamica per generare segnali più precisi. Utilizza un sistema di ponderazione intelligente che adatta automaticamente l'influenza di ogni timeframe in base alla sua attività recente (basata sull'ATR), il che lo rende ideale per operare in mercati con volatilità mutevole come Forex, indici o cr
Correlation Nexus
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Indicatori
Correlation Nexus Correlation Nexus: Domina la Relazione tra Coppie in Modo Diretto o Inverso Correlation Nexus è un indicatore tecnico avanzato per MetaTrader 5 che rileva opportunità di trading basate sulla correlazione statistica tra due strumenti finanziari. Questo sistema permette al trader di beneficiare sia delle correlazioni positive (dirette) che delle correlazioni negative (inverse) , adattandosi dinamicamente a diverse coppie di valute, indici o materie prime. A differenza degli strum
Smart Volume Flow
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Indicatori
Smart Volume Flow (Flusso di Volume Intelligente) Smart Volume Flow è uno strumento professionale di analisi dei volumi che porta l'interpretazione del flusso degli ordini a un livello superiore. È stato progettato per andare oltre il semplice conteggio delle barre, combinando volume ibrido , contesto di trend , filtri multi-timeframe e la validazione con la forza direzionale (ADX e +DI/-DI) . Il suo obiettivo è suddividere, ponderare e contestualizzare l'attività di mercato, trasformando i dati
Legion of Soldiers
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Indicatori
Legion of Soldiers – Manuale d'uso Obiettivo Principale Il Legion of Soldiers è progettato come un indicatore di re-entrate all'interno di strategie di trend già consolidate . Questo indicatore non definisce il trend di per sé, ma viene utilizzato per accompagnare e rafforzare un sistema di trend precedentemente identificato. La direzione del trend deve essere precedentemente confermata utilizzando strumenti come: MarketCrack – Whale Detector (consigliato). O qualsiasi altra strategia di rilevam
Cycle Spectrum
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Indicatori
Il Cycle Spectrum è un indicatore avanzato per l'analisi dei cicli e della volatilità del mercato. Obiettivi e Funzioni Il suo scopo principale è rilevare: I cicli dominanti che muovono il prezzo in un dato periodo. La volatilità strutturale del mercato. Potenziali segnali di ingresso o uscita (rialzisti, ribassisti o neutrali). È utile per i trader di qualsiasi asset e timeframe, e permette di adattare le strategie ai mercati con trend o in range. È ideale come strumento di conferma . Perché Fu
Filtro:
Nessuna recensione
Rispondi alla recensione