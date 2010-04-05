Smart Volume Flow
- Indicatori
- Andres Felipe Carvajal Rodriguez
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 20
Smart Volume Flow (Flusso di Volume Intelligente)
Smart Volume Flow è uno strumento professionale di analisi dei volumi che porta l'interpretazione del flusso degli ordini a un livello superiore. È stato progettato per andare oltre il semplice conteggio delle barre, combinando volume ibrido, contesto di trend, filtri multi-timeframe e la validazione con la forza direzionale (ADX e +DI/-DI).
Il suo obiettivo è suddividere, ponderare e contestualizzare l'attività di mercato, trasformando i dati grezzi in informazioni tattiche per una presa di decisione più precisa.
Cosa lo Rende Diverso?
A differenza dell'indicatore di volume nativo di MetaTrader 5, che mostra solo il volume totale per barra, lo Smart Volume Flow analizza come e dove il volume si manifesta. Identifica modelli istituzionali come l'accumulazione, la distribuzione, il climax e l'assorbimento, confermandoli con la direzione e la forza del trend.
Caratteristiche Chiave
-
Volume Ibrido Ponderato Combina il volume reale e quello dei tick, applicando fattori correttivi basati su:
-
Il range della barra (relazione tra il movimento del prezzo e il suo range medio).
-
Il delta intrabarra (differenza tra il prezzo di chiusura e quello di apertura). Questo permette di distinguere:
-
Un volume elevato su una barra piccola → possibile assorbimento o accumulazione.
-
Un volume elevato su una barra ampia → possibile climax di un movimento.
-
-
Classificazione Visiva Immediata (ISTOGRAMMA)
-
Volume Rialzista (Bullish) – pressione d'acquisto dominante.
-
Volume Ribassista (Bearish) – pressione di vendita significativa.
-
Volume Neutro – equilibrio o indecisione. I colori sono completamente configurabili.
-
-
Rilevamento Automatico di Eventi Chiave a) Climax di Volume
-
Rileva picchi di volume anormalmente elevati rispetto alla media e alla deviazione standard.
-
Continuazione: conferma la direzione del trend (contrassegnato in DodgerBlue o OrangeRed).
-
Inversione: avvisa di un esaurimento e di una possibile svolta (contrassegnato in magenta). b) Assorbimento
-
Identifica candele con stoppini lunghi e corpi piccoli in zone ad alto volume, segnale di assorbimento istituzionale.
-
Contrassegnate con punti circolari gialli.
-
-
Contesto di Trend Integrato
-
Utilizza due EMA (corta e lunga) per misurare la direzione e la forza del trend.
-
Filtra i segnali contrari al contesto predominante.
-
Validazione con ADX e +DI/-DI:
-
Mostra i segnali solo se c'è una forza di trend sufficiente.
-
Filtra gli assorbimenti e i climax deboli.
-
-
-
Filtro Multi-Timeframe Intelligente (MTF)
-
Sincronizza l'analisi con il timeframe superiore successivo.
-
Evita di operare contro il trend dominante dei timeframe ampi.
-
Riduce i falsi positivi nei timeframe piccoli.
-
Mantiene la coerenza con il flusso istituzionale dei timeframe maggiori.
-
-
Sistema di Colori
-
Continuazione Rialzista: Verde
-
Continuazione Ribassista: Rosso
-
Inversione: Magenta
-
Assorbimento: Oro
-
Totalmente configurabile dal pannello dei parametri.
-
-
Parametrizzazione Flessibile
-
Regola soglie, periodi di analisi (lookback), filtri ADX, attivazione/disattivazione dei segnali per tipo.
-
Adattabile a scalping, intraday o swing trading.
-
Compatibile con qualsiasi asset e timeframe.
-
-
Sistema di Allerta Segnali
-
Rileva eventi di trading chiave attraverso l'analisi di volume e prezzo, verifica le condizioni con i filtri MTF e ADX, e genera avvisi tramite pop-up, e-mail o notifiche push.
-
Timeframe Raccomandato
-
H1 e H4: Segnali più puliti e contesti più chiari.
-
M30 - M15: Consigliato per l'intraday. I timeframe alti riducono il rumore e mostrano meglio la traccia istituzionale.
-
M5: Operatività veloce.
Vantaggi Operativi
-
Rileva in anticipo gli esaurimenti e le continuazioni.
-
Segnala le zone critiche di accumulazione/distribuzione.
-
Permette di operare in linea con la forza e la direzione dominanti.
-
Trasforma il volume in una radiografia del mercato: dal “quanto è stato scambiato” al “cosa significa ciò che è stato scambiato”.